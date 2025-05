Le Chicago Sun-Times victime de l’enshittification : des livres fictifs recommandés à ses lecteurs

Faut-il encore faire confiance aux médias qui utilisent l'IA sans contrôle ?

Faux livres, vrais problèmes : comment l'IA accélère l'enshittification des médias

L’affaire pose une question cruciale : jusqu’où les rédactions peuvent-elles déléguer leur rôle de vérificateur sans sacrifier leur crédibilité ? Le texte ci-dessus détaille ce scandale, tout en rappelant que l’IA, si elle accélère la production, ne remplace pas l’exigence éditoriale. Le numéro du 18 mai du Chicago Sun-Times contient des dizaines de pages de recommandations d'activités estivales : nouvelles tendances, activités de plein air et livres à lire. Mais certaines des recommandations renvoient à de faux livres, générés par l'IA, et d'autres articles citent des personnes qui ne semblent pas exister.À côté de livres réels comme Call Me By Your Name d'André Aciman, une liste de lectures d'été présente de faux titres d'auteurs réels. Min Jin Lee est une romancière réelle et reconnue, mais « Nightshade Market », « un récit captivant qui se déroule dans l'économie souterraine de Séoul », n'est pas l'un de ses ouvrages. Rebecca Makkai, une habitante de Chicago, est à l'origine d'un faux livre intitulé « Boiling Point » qui, selon l'article, raconte l'histoire d'une climatologue dont la fille adolescente se retourne contre elle.Dans un message publié, le Sun-Times a déclaré qu'il « cherchait à comprendre comment cet article avait pu être imprimé », précisant qu'il ne s'agissait pas d'un contenu éditorial et qu'il n'avait pas été créé ou approuvé par la rédaction. Victor Lim, directeur principal du développement de l'audience, a ajouté dans un courriel qu'« il est inacceptable que le contenu que nous fournissons à nos lecteurs soit inexact », précisant que de plus amples informations seront bientôt fournies.Il n'est pas clair si le contenu est sponsorisé, la page de couverture de la section porte le logo du Sun-Times et s'intitule simplement « Votre guide du meilleur de l'été ». Dans une déclaration publiée sur le site web du journal, le Sun-Times a déclaré que la section était « sous licence d'un partenaire de contenu national », identifié comme étant le conglomérat de médias Hearst. Le Sun-Times a déclaré qu'il retirait la section des éditions numériques et qu'il mettait à jour ses politiques afin que le contenu de tiers réponde aux normes du journal et soit plus clairement identifié.La liste de livres apparaît sans signature, mais un écrivain nommé Marco Buscaglia est crédité pour d'autres articles dans le guide d'été. La signature de Buscaglia apparaît dans un article sur la culture du hamac aux États-Unis, qui cite plusieurs experts et publications, dont certains ne semblent pas réels. Il fait référence à un article de 2023 du magazine Outside écrit par Brianna Madia, un véritable auteur et blogueur, que je n'ai pas réussi à trouver.L'article cite également une « analyse du marché de l'industrie du plein air » réalisée par Eagles Nest Outfitters, que je n'ai pas pu trouver en ligne. Jennifer Campos, professeur d'études sur les loisirs à l'université du Colorado », qui ne semble pas exister, est également citée. Buscaglia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais il a admis qu'il utilisait l'IA « parfois pour se documenter » et qu'il vérifiait toujours le matériel. « Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait et je ne peux pas croire que je l'ai manqué parce que c'est tellement évident. Pas d'excuses », a-t-il déclaré. « C'est de ma faute à 100 % et je suis complètement gêné ».Un autre article non crédité intituléprésente des experts similaires apparemment inexistants, dont le « Dr Catherine Furst, anthropologue alimentaire à l'université de Cornell ». Padma Lakshmi est également citée dans l'article pour une phrase qu'elle ne semble pas avoir prononcée.Les organes de presse ont à plusieurs reprises publié des contenus générés par l'IA à côté de leurs propres articles, en rejetant souvent la faute sur des créateurs de contenus tiers. Des incidents très médiatisés de contenu généré par l'IA chez Gannett et Sports Illustrated ont soulevé des questions sur le processus éditorial et, dans les deux cas, une société de marketing tierce était à l'origine de la « boue » générée par l'IA. La défense des rédactions est généralement de dire qu'elles n'ont rien à voir avec le contenu, mais l'apparition d'un travail généré par l'IA à côté de véritables reportages et écrits par des collaborateurs humains nuit tout de même à la confiance.Le Chicago Sun-Times justifie également la publication d’un supplément contenant des livres fictifs générés par l’IA en invoquant une séparation stricte entre son cœur de métier, le journalisme local, et les contenus tiers qu’il intègre ponctuellement. Le journal souligne que cette section, produite par un pigiste externe via King Features, a échappé à son processus de validation habituel, tout en reconnaissant une négligence dans l’étiquetage de son origine. La rupture avec le pigiste et les regrets exprimés visent à restaurer la confiance, mais laissent en suspens des questions structurelles : comment un contenu aussi manifestement erroné a-t-il pu franchir toutes les étapes sans alerter quiconque ?L’argument de la « transformation du journalisme » et des « défis commerciaux » sert ici à contextualiser, voire à relativiser, l’erreur, tout en réaffirmant l’engagement du média envers un journalisme « humain » et « crédible ». Pourtant, cet incident révèle une contradiction : si le Sun-Times insiste sur la valeur de son travail éditorial local, son recours à des partenaires externes pour certains contenus montre une logique de fragmentation, où la rigueur semble s’appliquer de façon sélective. L’aveu d’ « inacceptabilité » sonne comme un mea culpa obligé, mais ne masque pas entièrement les tensions entre ambitions journalistiques et réalités économiques, notamment après les récentes réductions d’effectifs. 