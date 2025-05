Le PDG de Duolingo affirme que l'IA est un meilleur professeur que les humains, mais que les écoles continueront d'exister parce que « nous avons toujours besoin de garderies »

Luis von Ahn : il est plus facile d'enseigner avec l'IA qu'avec des enseignants

D'ailleurs, cela ne veut pas dire que les enseignants vont disparaître, vous avez toujours besoin de personnes pour s'occuper des élèves. Je ne pense pas non plus que les écoles vont disparaître, parce qu'on a toujours besoin de garderies.





L'approche centrée sur l'IA adoptée par Duolingo fait l'objet de controverses

Ainsi, l'IA enseignante donnera aux enfants des devoirs qu'ils réaliseront à l'aide de l'IA. L'IA enseignante utilisera ensuite une autre IA pour noter le travail. En fait, vous pouvez éliminer les enfants et les enseignants de l'équation. Les impacts à long terme de ses discours de glorification de l'IA pourraient être dévastateurs pour notre société.



Réduire le rôle de l'école à la simple garde d'enfants minimise l'importance fondamentale de la socialisation, du développement affectif et des compétences humaines (empathie, coopération, esprit critique) que seule une interaction humaine réelle permet. L'école n'est pas qu'un lieu de transmission de savoirs, mais aussi un espace de construction personnelle, de lien social et d’émancipation.





L'IA séduit les étudiants et érode le modèle économique des sociétés edtech

« Duolingo va devenir AI-first », a écrit Luis von Ahn dans un courriel adressé au personnel le mois dernier. Duolingo s'appuie fortement sur l'IA. La société a temporairement remplacé son PDG par un avatar piloté par l'IA lors d'une conférence téléphonique sur les résultats l'année dernière. Et de manière encore plus controversée, Luis von Ahn a annoncé dans son courriel en avril que Duolingo remplacera définitivement ses travailleurs contractuels par l'IA.Mais les ambitions de Duolingo sont plus vastes. Avec une communauté de 116 millions d'utilisateurs par mois, Duolingo a accumulé assez de données sur la manière dont les gens apprennent, ainsi que des astuces sur la manière de maintenir l'intérêt des apprenants sur le long terme.Luis von Ahn est récemment intervenu sur le podcast No Priors et a donné sa vision de l'avenir de l'apprentissage. Selon lui, la précision des connaissances de l'IA et les astuces que l'entreprise a apprises sur la motivation humaine plaident en faveur d'une « mise à l'échelle » de l'apprentissage d'une manière qui dépasse les humains. Cette déclaration reflète « l'orientation résolument tournée vers l'IA » que la plateforme a adoptée depuis plusieurs années.Selon Luis von Ahn, la capacité de l'IA à individualiser l'apprentissage fera en sorte que la majeure partie de l'enseignement sera assurée par des ordinateurs au cours des prochaines décennies. « En fin de compte, je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit que les ordinateurs ne puissent pas vraiment vous apprendre », a déclaré Luis von Ahn sur le podcast No Priors. Il a déclaré qu'il est beaucoup plus facile d'enseigner avec l'IA qu'avec des enseignants.L'animatrice de l'émission, Sarah Guo, est intervenue pour apporter plus de précisions. « Selon vous, les écoles pourraient être des garderies, mais tout le monde fait du Duolingo ? ». Ce à quoi le PDG de Duolingo a répondu sans hésitation : « je pense que ce sera quelque chose comme ça ».Luis von Ahn a ajouté que le modèle d'enseignement de Duolingo, basé sur des quiz et des exercices, n'est pas adapté à toutes les matières. Selon lui, l'histoire pourrait être une matière mieux enseignée avec des « vidéos bien produites », ce que l'IA ne peut pas faire pour l'instant. Les générateurs de vidéo pilotés par l'IA sont encore à leurs balbutiements. Cependant, Luis von Ahn estime que le problème de l'échelle fait pencher la balance du côté de l'IA.Il a déclaré : « s'il s'agit d'un enseignant et d'une trentaine d'élèves, chaque enseignant ne peut pas accorder une attention personnalisée à chacun d'entre eux. Mais l'ordinateur le peut. Et en réalité, l'ordinateur peut avoir une connaissance très précise de ce que vous, de ce que cet élève est bon ou mauvais ».Luis von Ahn est convaincu que « l'IA sera meilleur que les humains dans le rôle d'enseignant ». Le directeur financier de Duolingo, Matthew Skaruppa, a fait des commentaires similaires l'année dernière, déclarant : « l'IA nous aide à reproduire ce que fait un bon professeur. Des choses comme aider un étudiant à apprendre la matière, à rester engagé, à savoir où sont ses faiblesses, où sont ses lacunes ». Cependant, ce point de vue est largement controversé.« Soit, c'est la recherche effrénée du profit qui les pousse à faire des déclarations aussi grandiloquentes, soit ces frères de la technologie ont un réel problème de relation avec les êtres humains. L'enseignement nécessite une interaction humaine que l'IA ne peut comprendre ni remplacer. Ensuite, dire que l'IA est un "meilleur professeur" que les humains est un affront aux professionnels de l'éducation », peut-on lire dans les commentaires.Certains utilisateurs appellent Duolingo à ne pas intégrer l'IA à l'application. Un critique a écrit : « le simple fait de suggérer que l'IA peut enseigner quelque chose de mieux que les humains est une preuve irréfutable qu'il n'a aucune expérience dans le domaine de l'enseignement. Il n'y a aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Cependant, je m'attends à ce qu'il n'utilise que l'IA pour enseigner à ses enfants, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle ».Certaines écoles s'intéressent déjà à l'IA. Newsweek a récemment dressé le profil d'Alpha School, une chaîne d'écoles privées de la maternelle à la terminale où les élèves apprennent seulement deux heures par jour avec l'aide de l'IA. Selon le rapport, « les guides (le titre donné par l'école aux enseignants humains) apportent un soutien motivationnel et émotionnel plutôt que de créer des plans de cours, de donner des conférences ou de noter les devoirs ».Avec quatre sites, et huit en préparation, l'école facture des frais de scolarité de 40 000 à 65 000 dollars par an, selon son site Web. Le président Donald Trump a récemment signé un décret visant à promouvoir l'enseignement de l'IA, ce pourrait pousser de nombreuses autres écoles à adopter cette technologie.Chegg est une célèbre plateforme d'enseignement en ligne basée aux États-Unis. La société a annoncé cette semaine une restructuration qui vise principalement à renforcer sa résilience face à la montée en puissance de l'IA générative dans le secteur de l'edtech. Les étudiants préfèrent de plus en plus les plateformes intégrant des assistants d'IA , tels que ChatGPT et Gemini, services traditionnels d'aide à l'étude et de location de manuels proposés par Chegg.La plateforme vise en effet à réduire les coûts et à réorienter ses activités. Chegg, qui propose la location de manuels scolaires, l'aide aux devoirs et le tutorat, est aux prises avec une baisse du trafic Web depuis des mois. Il a averti que la tendance va probablement s'aggraver avant de s'améliorer.Chegg se sépare de 248 employés, soit environ 22 % de ses effectifs. L'entreprise a aussi annoncé son intention de fermer ses bureaux aux États-Unis et au Canada d'ici la fin de l'année. Dans le cadre de ses mesures de r...