En tant que personne ayant interviewé plus de 50 candidats pour des postes antérieurs, la connexion et l'interaction humaines sont les indicateurs les plus importants de la façon dont une équipe va s'intégrer et fonctionner ensemble. Si c'est une IA qui gère les premières étapes du processus, elle élimine des candidats potentiels en raison de sa conception algorithmique. Cela montre à quel point les dirigeants et les entreprises essaient encore de réduire les coûts du côté humain de l'entreprise. J'ai assisté à des licenciements dans de nombreuses entreprises technologiques de premier plan qui ont ensuite réembauché 6-12-18 mois plus tard pour les mêmes postes parce qu'elles ont réalisé que leur stratégie avait échoué et qu'elles avaient besoin de gens compétents pour faire le travail, c'est au mieux risible et au pire terrifiant.

L'intelligence artificielle perturbe déjà le monde du travail, de nombreux modèles d'IA étant réputés présenter un comportement intelligent impossible à distinguer de celui d'un humain.Alors que certaines fonctions sont déjà externalisées par l'IA, l'embauche est une nouvelle frontière pour l'automatisation, certaines entreprises choisissant d'utiliser des robots pour faire passer les entretiens d'embauche à leur place. Cependant, l'IA n'est pas toujours exempte de défauts, ce qui a conduit certains candidats à enregistrer des entretiens sinistres, voire totalement ruinés, lorsque leur intervieweur IA a des ratés ou échoue complètement.Le TikToker Leo Humphries a raconté son expérience de l'entretien avec une IA défaillante dans une vidéo publiée la semaine dernière : « Au début, je n'étais pas sûr de ce que je devais ressentir », a déclaré Leo Humphries. « Je pense que sur le moment, j'ai juste ressenti un sentiment de déception ».Humphries, un jeune homme de 25 ans vivant à Houston, au Texas, a déclaré qu'il était en train de passer un entretien pour le poste de ses rêves lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas parler à un responsable de l'embauche.Il a réalisé que la voix est robotisée au début de l'appel : « Pour notre première question, revenons en arrière. Parlez-moi d'un moment où, quand, quand, quand, disons... », l'intervieweur IA est montré en train de dérailler.Humphries a déclaré que l'entretien s'était déroulé dans une grande entreprise nationale et qu'il avait postulé à l'origine par l'intermédiaire du site web d'une société de presse.« Je pense que l'Internet est en train de s'effondrer ou quelque chose comme ça », dit Humphries dans la vidéo, encore un peu sous le coup de l'impression que l'erreur technique n'est peut-être pas simplement un problème d'intelligence artificielle.« Je ne sais même pas quoi faire », ajoute-t-il en réalisant la situation. « À ce stade, j'attends simplement que quelqu'un me dise qu'il me fait une farce », raconte-t-il.Finalement, l'intervieweur IA l'a remercié d'avoir pris le temps de répondre à ses questions, bien que Humphries n'ait pas eu l'occasion de le faire en raison du problème (le bogue).« Lorsque j'ai atteint le stade de l'entretien, j'ai été surpris de découvrir que l'intervieweur était en fait une IA », a déclaré Humphries. « On ne m'a pas donné beaucoup d'explications à l'avance, alors j'ai vraiment été pris au dépourvu. Au début, je n'étais pas sûre de ce que je devais ressentir. Je pense que sur le moment, j'ai juste eu un sentiment de déception ».Humphries n'est pas la seule personne à avoir une expérience de première main de ce qui peut mal tourner lorsque l'IA est en charge d'un entretien d'embauche.Le TikToker @its_ken04 a partagé une expérience similaire, en publiant une vidéo montrant un robot d'IA qui se mettait en difficulté de la même manière en répétant la même phrase encore et encore.« Je pense que l'utilisation de l'IA dans les entretiens en dit long sur l'avenir de la main-d'œuvre. D'une part, elle est efficace et peut aider les entreprises à traiter rapidement un grand nombre de candidats », a déclaré Humphries. « D'autre part, elle soulève des questions sur le lien personnel, l'équité et la capacité de l'IA à évaluer réellement les qualifications et la personnalité d'une personne. Cela m'a amené à me demander à quel point cette pratique pourrait se généraliser. »[TIKTOK]