Comment les dirigeants du secteur technologique utilisent l'IA

Les patrons ont de plus en plus peur de l'IA, certains redoutent qu'elle prenne leur place

Près de la moitié (43 %) des PDG interrogés estiment que leurs emplois sont menacés par l’IA. Formation : Malgré leurs inquiétudes, 76 % d’entre eux ont décidé de poursuivre en lançant des camps d’entraînement technologiques pour mieux comprendre l’IA.

44 % des PDG estiment que leurs employés ne sont pas prêts à adopter l’IA, tandis que 34 % souhaitent même la bannir. Hypocrisie : Pourtant, 45 % d’entre eux utilisent déjà des outils d’IA pour effectuer leur travail, allant jusqu’à présenter ce travail comme le leur.



Une étude suggère que l'IA est capable de prendre en charge des rôles de gestion dans des projets de recherche à grande échelle

Brin a cofondé Google avec Larry Page en 1998 et en a été le président jusqu'à son départ en 2019. Il est revenu chez le géant de la recherche en 2023 pour aider à développer des produits d'IA alors que l'entreprise se bat contre des startups concurrentes comme OpenAI, Anthropic et Perplexity.Dans le podcast, Brin a partagé deux façons dont il a utilisé l'IA pour gérer le personnel de Gemini, la grande équipe de modèles de langage de Google : déléguer les tâches et trouver les meilleurs éléments.Brin a utilisé une IA pour condenser les messages de chat de groupe.« Il pouvait aspirer tout un espace de discussion et répondre à des questions très complexes », a-t-il déclaré. « Je me suis dit : “OK, résume-moi ça. OK, maintenant, assigne quelque chose à tout le monde" ».Brin a indiqué qu'il y avait quelques indices montrant qu'il utilisait l'IA lorsqu'il recollait des éléments dans le chat, mais que cela « fonctionnait remarquablement bien ».Il a également demandé à l'outil d'IA qui, dans le groupe de discussion, devait être promu.« Il a choisi cette jeune femme ingénieur que je n'avais même pas remarquée, car elle ne parlait pas beaucoup », a-t-il déclaré. J'en ai parlé au directeur, qui m'a dit : "Oui, vous savez quoi ? Vous avez raison. Elle a travaillé très dur, elle a fait toutes ces choses" ».« Je pense que c'est ce qui s'est passé, en fait », a déclaré Brin à propos de la promotion.Au cours de la vaste discussion sur l'IA, Brin a déclaré que l'IA pouvait faire certaines choses « bien mieux » que les humains, y compris des tâches pour lesquelles il est compétent, telles que les mathématiques et le codage.L'approche de Brin s'inscrit dans une tendance plus large où les dirigeants intègrent l'IA dans leurs pratiques managériales. Par exemple, au début du mois, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré qu'il utilisait des outils tels que ChatGPT et Gemini comme un outil d'apprentissage, tandis que le directeur de la technologie de Duolingo utilise ChatGPT dans sa stratégie de leadership. Il a déclaré que l'IA faisait partie de son principe de leadership en trois étapes : une fois qu'il a décidé qu'une tâche doit être effectuée, il essaie de voir si elle peut être automatisée avec ChatGPT.Cependant, tous les cadres du secteur technologique ne sont pas encore prêts à confier leurs tâches de gestion à l'IA.Dan Shapero, directeur de l'exploitation de LinkedIn, a déclaré le mois dernier qu'il aimait toujours faire les « parties humaines » de son travail. « Si l'IA a montré qu'elle pouvait synthétiser des informations, je ne suis pas sûr qu'elle ait montré qu'elle pouvait inspirer une équipe ou qu'elle pouvait se connecter avec les gens à un niveau plus profond », a déclaré Shapero.Les patrons sont de plus en plus inquiets face à l’intelligence artificielle (IA), car ils craignent que celle-ci puisse réellement nuire à leurs emplois. Une étude menée par AND Digital révèle que des centaines de PDG basés au Royaume-Uni redoutent que l’IA prenne leur place, mais ils restent indécis quant à la marche à suivre. Sur les 600 personnes interrogées, près de la moitié (43 %) estiment que leur emploi est menacé, tandis que 76 % d'entre elles ont décidé d'ouvrir la boîte de Pandore et ont lancé des camps d'entraînement à la technologie.L'IA amplifie le dilemme auquel sont confrontés les PDG : un tiers d'entre eux (34 %) ont banni les outils d'IA tels que ChatGPT de leur organisation, tandis que 45 % avouent utiliser secrètement des outils d'IA tels que ChatGPT pour faire leur travail, en le faisant passer pour le leur. Pour AND Digital, cette dichotomie montre que les PDG doivent s'efforcer de comprendre l'IA et de s'y attaquer.De nombreux PDG reconnaissent clairement que l'IA peut apporter des avantages à leur entreprise, mais il existe une division évidente sur la meilleure façon de l'aborder, d'expérimenter et de valider les cas d'utilisation, ainsi que de s'assurer qu'elle est utilisée efficacement d'une manière qui est à la fois éthique et ne compromet pas la sécurité de leurs données et de leur entreprise au sens large.43 % des personnes interrogées pensent que l'IA pourrait remplacer le poste de PDG, ce qui souligne les craintes largement répandues selon lesquelles la technologie pourrait détruire les rôles professionnels traditionnels. En ce qui concerne les capacités numériques, AND Digital a également découvert que 44 % des dirigeants estiment que leur équipe de direction n'est absolument pas préparée à l'adoption de l'IA. En réponse à ces défis, les trois quarts des personnes interrogées (76 %) ont confirmé qu'elles étaient en train de recycler leur personnel pour le rendre apte au numérique.En ce qui concerne la réglementation et la gestion des risques liés à l'IA, un tiers (34 %) a dit à l'entreprise avoir banni les outils d'IA tels que le ChatGPT de son organisation. L'énigme de la mise en œuvre de la responsabilité de l'IA est également une question clé, 68 % d'entre eux déclarant que les considérations éthiques dans l'adoption de l'IA sont une priorité absolue pour eux.Une proportion similaire (44 %) a déclaré qu'elle estimait que ses employés n'étaient pas prêts à « gérer » l'adoption de l'IA, et un peu plus d'un tiers (34 %) souhaitait l'interdire. Cependant, 45 % ont admis utiliser des outils d'IA pour faire leur travail à leur place et, selon les termes du rapport, « souvent faire passer le travail pour le leur ».