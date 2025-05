Donald Trump atomise les réglements sur le nucléaire pour accélérer la construction de centrales « pour alimenter les installations de défense critiques et les centres de données d'IA »

Aujourd'hui, en signant plusieurs décrets clés, le président Trump prend des mesures décisives pour renforcer la découverte scientifique en Amérique, rétablir la confiance du public dans la science et accélérer les technologies nucléaires de pointe.Sous la direction du président Trump, l'Amérique va inaugurer une renaissance de l'énergie nucléaire. Après des décennies de stagnation et de réacteurs fermés, le président Trump ouvre la voie à l'innovation nucléaire. Les décrets d'aujourd'hui permettent de tester la conception des réacteurs dans les laboratoires du DOE, ouvrent la voie à la construction sur les terres fédérales pour protéger la sécurité nationale et économique, et suppriment les obstacles réglementaires en exigeant de la Commission de réglementation nucléaire qu'elle rende des décisions d'autorisation en temps opportun.« Au cours des 30 dernières années, nous avons cessé de construire des réacteurs nucléaires en Amérique. Les décrets d'aujourd'hui sont les mesures de réforme de la réglementation nucléaire les plus importantes prises depuis des décennies. Nous rétablissons une base industrielle nucléaire américaine solide, nous reconstruisons une chaîne d'approvisionnement en combustible nucléaire nationale sûre et souveraine, et nous menons le monde vers un avenir alimenté par l'énergie nucléaire américaine. Ces mesures sont essentielles à l'indépendance énergétique des États-Unis et à la poursuite de leur domination dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes », a déclaré Michael Kratsios, directeur du bureau de la science et de la technologie de la Maison-Blanche.« Pendant trop longtemps, l'industrie de l'énergie nucléaire américaine a été entravée par la bureaucratie et des politiques gouvernementales dépassées, mais grâce au président Trump, la renaissance nucléaire américaine est enfin là », a déclaré le secrétaire d'État à l'Énergie, Chris Wright. « Avec l'émergence de l'IA et les politiques manufacturières pro-américaines du président Trump à l'œuvre, l'énergie nucléaire civile américaine est libérée au moment idéal. Le nucléaire a le potentiel d'être la plus grande source d'énergie additionnelle de l'Amérique. Il fonctionne que le vent souffle ou que le soleil brille, il est possible partout et à différentes échelles. Les décrets du président Trump libèrent aujourd'hui notre industrie de l'énergie nucléaire civile et garantissent qu'elle peut répondre à ce moment critique. »« Les décrets du président Trump élargissent le programme de domination énergétique de l'Amérique. Alors que la demande d'énergie continue d'augmenter, l'expansion de notre flotte nucléaire existante et l'investissement dans les technologies nucléaires avancées garantissent que nous disposons d'une énergie fiable pour alimenter nos maisons, du carburant pour la révolution manufacturière du président Trump et d'un réseau électrique plus fort », a déclaré le secrétaire d'État à l'Intérieur, Doug Burgum.Le président a également signé un décret mettant en œuvre la norme Gold Standard Science afin de rétablir la confiance du public dans l'entreprise scientifique nationale. Le décret définit la Gold Standard Science et demande aux agences fédérales de recherche de conformer leurs programmes et activités existants à ces principes fondamentaux. Outre les agences fédérales, l'administration Trump lance un appel à l'excellence à tous les chercheurs et établissements universitaires américains pour qu'ils reviennent aux fondamentaux en rétablissant la Gold Standard Science.La Gold Standard Science, c'est justement la science qui répond à la Gold Standard. Elle est reproductible, transparente, falsifiable, soumise à un examen impartial par les pairs, claire sur les erreurs et les incertitudes, sceptique sur les hypothèses, collaborative, interdisciplinaire, acceptant les résultats négatifs et exempte de conflits d'intérêts.« Le président Trump fait de la Gold Standard Science la pierre angulaire de l'entreprise scientifique fédérale et rétablit la confiance du public dans la science. Avec ce décret, nous nous engageons à nouveau en faveur des meilleures pratiques scientifiques et donnons aux chercheurs américains les moyens de réaliser des découvertes révolutionnaires. La Gold Standard Science commence par les politiques et les programmes de nos grandes institutions fédérales de recherche et se poursuit par des partenariats entre les universités, l'industrie et la philanthropie », a déclaré le directeur Kratsios.