la production de masse devrait commencer en 2027 ; l'assemblage et l'expédition se feront en dehors de la Chine pour réduire les risques géopolitiques, le Vietnam étant actuellement le lieu d'assemblage probable ; le prototype actuel est légèrement plus grand que l'AI Pin, avec un format aussi compact et élégant qu'un iPod Shuffle. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées avant la production en série ; l'un des cas d'utilisation prévus est le port de l'appareil autour du cou ; il sera équipé de caméras et de microphones pour la détection de l'environnement, mais n'aura pas de fonction d'affichage ; il devrait se connecter aux smartphones et aux PC, en utilisant leurs capacités de calcul et d'affichage.

Le facteur de forme du futur gadget d'OpenAI suscite le scepticisme

My industry research indicates the following regarding the new AI hardware device from Jony Ive's collaboration with OpenAI:

1. Mass production is expected to start in 2027.

2. Assembly and shipping will occur outside China to reduce geopolitical risks, with Vietnam currently the… pic.twitter.com/5IELYEjNyV — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 22, 2025

La fin de l'éphémère parcours du dispositif portable Humane AI Pin

Les échecs des gadgets intelligents et des nouveaux dispositifs d'IA

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En avril 2024, des documents ont révélé que Jony Ive et Sam Altman étaient à la recherche d'un financement d'un milliard de dollars pour lancer une nouvelle entreprise afin de fabriquer un « appareil personnel propulsé par l'IA ». Bien que les détails concernant le gadget demeurent rares, des sources ont indiqué que cet appareil s'écarterait nettement des smartphones traditionnels. Les discussions auraient impliqué Laurene Powell Jobs et SoftBank.Des détails commencent à apparaître sur le dispositif. Dans un billet publié le 22 mai sur X (ex-Twitter), Ming-Chi Kuo, initié du secteur et auteur de fuites réputé, a rapporté que ses recherches indiquent que l'appareil pourrait être plus grand que le Humane AI Pin, mais avec un facteur de forme aussi compact et élégant qu'un iPod Shuffle. Ming-Chi Kuo a donné des informations sur la date de début de la production et d'autres informations telles que :Cette dernière fuite s'aligne sur un rapport du Wall Street Journal, qui indique que le dispositif sera conscient de la vie et de l'environnement de l'utilisateur, mais ne sera probablement pas une paire de lunettes. Le 21 mai 2025, Sam Altman a révélé qu'OpenAI a racheté io, la société de matériel informatique de Jony Ive, pour un montant de 6,5 milliards de dollars, et qu'elle prendrait en charge la conception de l'ensemble d'OpenAI, y compris ses logiciels.D'après Ming-Chi Kuo, l'une des raisons principales pour lesquelles OpenAI annonce maintenant sa collaboration avec Jony Ive est probablement de détourner l'attention du marché de la récente conférence Google I/O. « L'écosystème de Google et l'intégration de l'IA, présentés lors des conférences I/O, représentent un défi qu'OpenAI a du mal à relever. C'est pourquoi l'OpenAI s'appuie sur un nouveau discours pour réorienter l'attention », a déclaré l'analyste.Dans la vidéo annonçant le rachat de la startup io par OpenAI, Jony Ive et Sam Altman parlent pendant neuf minutes dans un café sans vraiment donner d'informations sur ce qu'est le produit, si ce n'est qu'il s'agit d'un « moment extraordinaire » et que ce sur quoi ils travaillent va complètement révolutionner la façon dont nous interagissons avec l'IA. Jony Ive a été un acteur clé sur succès mondial d'Apple et est célèbre pour avoir conçu le premier iPhone.Il est à l'origine de l'apparence des produits les plus emblématiques et les plus réussis d'Apple. Jony Ive a quitté Apple en 2019 pour lancer sa propre entreprise de design , après des années de frictions internes concernant l'orientation d'Apple. Toutefois, le PDG Tim Cook a nié les tensions avec Jony Ive.Mais réussira-t-il à faire une nouvelle révolution sur le marché des dispositifs propulsés par l'IA ? Après avoir lu le rapport de Ming-Chi Kuo, la description laisse supposer que le dispositif à venir sera une version améliorée du Humane AI Pin. Il s'agira essentiellement de ChatGPT dans un petit produit que l'on peut mettre dans sa poche ou porter autour du cou. La question est de savoir si l'appareil attirera les consommateurs ou s'il finira comme le Humane AI Pin. Le Humane AI Pin a été un échec cuisant . Ce gadget portable à commande vocale et le dispositif portable rabbit r1 promettaient de supprimer l'aspect distrayant des smartphones et de permettre de travailler efficacement. Comme souligné précédemment, la rumeur indique que l'appareil d'IA de Jony Ive et de Sam Altman ne ressemble en rien à un smartphone. Ainsi, si l'idée est semblable au Humane AI Pin, il pourrait également connaître le même sort.Selon les analystes, il ne fait aucun doute que la combinaison des compétences de Jony Ive en matière de conception de matériel et de l'expertise de Sam Altman en matière d'IA générative fait de ces deux personnes une équipe incroyablement redoutable. Dans le même temps, personne n'a encore présenté des arguments convaincants en faveur d'un dispositif matériel portable propulsé par l'IA, plutôt que d'une simple application pour smartphone. Humane a attiré les consommateurs avec des promesses ambitieuses . La startup avait affirmé que son dispositif portable pourrait aider l'humanité à se débarrasser de sa dépendance critique à l'égard du smartphone. À ce jour, la promesse est loin de la réalité : l'AI Pin est bogué, il manque des fonctions, et surtout, la plupart des personnes qui l'ont acheté ont conclu que l'appareil est une escroquerie à 699 $ et que leurs smartphones feraient très bien le job.Selon les données de vente internes obtenues par The Verge, entre mai et août 2024, les retours de l'AI Pin ont été plus nombreux que les achats. En juin, seules 8 000 unités environ n'avaient pas été renvoyées. En août 2024, le nombre d'unités encore entre les mains des clients était d'environ 7 000.Selon les données, l'AI Pin et les accessoires de Humaine avaient rapporté un peu plus de 9 millions de dollars en ventes définitives cinq mois après le lancement. Malgré son concept futuriste, l'appareil de 699 dollars a eu du mal à répondre aux attentes. Les critiques ont mis en évidence des nombreux problèmes , notamment de réactivité et de fiabilité, ainsi que des fonctionnalités très limitées dans le monde réel, ce qui rend son prix difficilement justifiable.Humane prévoyait expédier 100 000 unités lors de la première année de lancement. Humane avait placé de gros espoirs dans l'AI Pin et espérait en tirer des milliards de dollars. Mais cela n'arrive pas, car la société a mis fin à l'aventure à la suite de plusieurs revers. À la suite de l'annonce de la fermeture, Humane a confirmé que tous les dispositifs AI Pin encore en circulation cesseraient de fonctionner le 28 février 2025 à partir de 15 heures (heure de l'Est). Humane a fermé ses portes et a vendu sa technologie, ses brevets et une partie de son équipe à HP pour 116 millions de dollars. Dans le cadre de cette acquisition, HP prendra le contrôle de la plateforme d'IA de Humane, Cosmos, ainsi que de plus de 300 brevets et demandes de brevets. Les cofondateurs de Humane, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, rejoindront également HP, où ils devraient contribuer aux initiatives de l'entreprise en matière d'IA.L'essor de l'IA générative a convaincu de nombreuses startups et entreprises qu'il est temps de matérialiser la technologie par le biais de petits gadgets portables. Des annonces captivantes ont tenu en haleine le monde de la technologie et des millions de consommateurs. Les dispositifs tels que le Humane AI Pin et le rabbit r1 étaient au cœur de cette effervescence. Les deux gadgets promettaient un avenir grandiose. Ni l'un ni l'autre n'ont tenu leurs promesses.L'AI Pin ne résout aucun problème et l'entreprise vient de fermer ses portes. En outre, le rabbit r1 s'avère être une simple application Android totalement inintéressant . Des exemples similaires sont pléthores dans le monde des gadgets, notamment les lunettes connectées et les casques de réalité augmentée.Les Google Glass ont échoué à créer un monde où la réalité...