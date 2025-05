« Réécris le passage dans le style de X » : des lecteurs découvrent des requêtes IA oubliées dans des romans publiés,

tandis que des écrivains crient au pillage de leurs contenus par l'IA

Ce n'est pas la première fois qu'un auteur laisse des traces de la génération d'IA dans un livre, et ce n'est même pas la première fois cette année

La réaction des auteurs

Une bévue révélatrice d’un glissement

La promesse trahie de la fiction

En parallèle, les créateurs demandent aux Big Tech de payer pour toutes les données d'entraînement de l'IA

Face à l’essor des livres générés par IA, l'association d'écrivains Authors Guild lance la certification « Human Authored »

Conclusion



Les fans qui lisent le roman d'amouront eu une mauvaise surprise au chapitre 3. Au milieu d'une scène torride entre l'héroïne du livre et le prince dragon Ash, il y a ceci : « J'ai réécrit le passage pour l'aligner davantage sur le style de J. Bree, qui comporte plus de tension, de nuances grinçantes et de sous-entendus émotionnels bruts sous les éléments surnaturels ».Il semble que l'auteur, Lena McDonald, ait fait appel à une IA pour l'aider à écrire le livre, lui demandant d'imiter le style d'un autre auteur et des traces ont été oubliées dans l'œuvre finale. Sur les forums spécialisés, certains qui se sont procuré un exemplaire ont confirmé que le livre ne contient plus la référence à la copie du style de Bree. Mais des captures d'écran du graphique subsistent dans les critiques Amazon et sur la page Goodreads du livre.En janvier, l'auteur K.C. Crowne a publié un roman d'amour sur le thème de la mafia,. Comme McDonald's, le livre de Crowne contient un paragraphe bizarre au milieu du livre. « Voici une version améliorée de votre passage, rendant Elena plus racontable et injectant de l'humour supplémentaire tout en fournissant une brève description sexy de Grigori. Les changements sont mis en évidence en gras pour plus de clarté ».Rania Faris a publié en février son roman d'amour sur le thème des pirates,. Une fois de plus, le texte présente des signes de génération d'IA. Un paragraphe au milieu d'une scène disait : « C'est déjà très fort », tout en continuant en disant « Mais il est possible de le resserrer pour le rendre plus percutant, tout en conservant l'intensité et le côté sardonique que vous recherchez. Voici une version améliorée : »a été mis à jour dans le Kindle store et le paragraphe AI incriminé a été supprimé.de Crowne n'est plus du tout disponible à l'achat sur le Kindle store.de Faris a fait l'objet d'un tirage physique. Les copies numériques des livres peuvent être mises à jour pour supprimer l'incitation à l'IA restante, mais les copies physiques existeront aussi longtemps que le papier, rappelant constamment que l'auteur a utilisé l'IA pour écrire le livre.Faris a nié avoir eu recours à l'IA dans un post sur Instagram et a rejeté la faute sur un correcteur. « J'ai écrit Rogue Souls entièrement seule [sic] », peut-on lire dans le message du 17 avril posté sur son Instagram. Selon Faris, elle a donné à deux personnes qu'elle avait rencontrées dans un groupe d'écriture l'accès au Google Doc où se trouvait Rogue Souls pour l'aider dans les révisions finales et pour repérer les fautes de frappe. Elle précise que l'une d'entre elles a utilisé l'intelligence artificielle pour corriger des phrases à son insu. « Je veux être claire : je n'ai jamais approuvé l'utilisation de l'IA et je la condamne parce qu'elle est contraire à l'éthique, nuisible à l'art de l'écriture et dommageable pour l'environnement ».Faris a déclaré qu'elle n'avait jamais eu recours à l'IA dans le cadre de son processus de création. « Le texte généré par l'IA qui s'est retrouvé dans mon livre est le résultat d'une action non autorisée d'un lecteur à qui j'avais fait confiance pour m'aider à effectuer une dernière série de révisions alors que je travaillais dans des délais serrés », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu'elle avait payé de sa poche pour auto-publier Rogue Souls et qu'elle s'était sentie déçue à la fois par la personne à qui elle avait fait confiance pour examiner son travail et par l'éditeur qu'elle avait payé pour repérer ce genre de choses. « Cette expérience a été une leçon durement apprise », a-t-elle déclaré. « Je ne partage plus mon manuscrit avec personne. Ma confiance en autrui a été définitivement altérée. Si je me remets à écrire, ce sera dans des conditions très différentes et avec beaucoup plus de prudence ».Faris a déclaré qu'elle avait été victime d'une vague de harcèlement en ligne après l'incident et qu'elle avait pris du recul par rapport aux médias sociaux. « J'ai été prise dans une situation où les gens se sont empressés de condamner sans offrir le bénéfice du doute », a-t-elle déclaré. « Et si beaucoup se sont empressés de m'accuser d'avoir sciemment utilisé l'IA, très peu se sont arrêtés pour considérer à quel point il était dévastateur pour moi de découvrir que mon propre travail avait été modifié à mon insu et sans mon consentement. »KC Crowne, pour sa part, a expliqué qu'elle utilisait l'IA à l'occasion, mais qu'elle avait commis une erreur en publiant Dark Obsession avec des traces d'IA. « J'ai accidentellement téléchargé le mauvais fichier de brouillon, qui comprenait une invite d'IA. Cette erreur est entièrement de ma responsabilité », a-t-elle déclaré. « Bien qu'il m'arrive d'utiliser des outils d'IA pour réfléchir ou surmonter un blocage de l'écrivain, chaque histoire que je publie est fondamentalement la mienne : je l'ai écrite, révisée à plusieurs reprises par des humains, et rédigée avec la profondeur émotionnelle que mes lecteurs attendent et méritent. »Le fait que des auteurs laissent accidentellement ces instructions dans leurs manuscrits n’est pas une simple maladresse technique. C’est une faille symbolique. Elle révèle une dépendance de plus en plus marquée à des outils conçus pour assister – ou remplacer – la créativité humaine. Loin d’être des cas isolés, ces oublis se multiplient, signe que le recours à l’IA dans la genèse des récits devient banal, voire systématique. Ce qui, autrefois, relevait d’un secret d’atelier devient ainsi visible au grand jour.Mais ce qui gêne le plus n’est pas tant la technologie que le renoncement implicite à l’effort d’écriture. Quand un auteur laisse traîner une phrase comme « Insert emotional reaction here », il trahit une posture d’externalisation de l’émotion, du style, de l’âme même de l’écriture. La littérature cesse alors d’être un geste incarné pour devenir un assemblage de fragments générés par algorithme.Dans l’imaginaire collectif, l’écrivain est un artisan du mot, un témoin du monde, un inventeur de formes. La fiction porte en elle une promesse : celle d’un regard singulier, d’une voix propre, d’un style qui engage. Or, lorsque le texte provient en partie d’un prompt, cette promesse est mise à mal. Il ne s’agit plus d’un acte d’expression, mais d’une délégation créative.La présence de prompts dans un roman est à la littérature ce que les pixels morts sont à une photographie : une rupture dans l’illusion, un rappel brutal que le monde que l’on croyait plein est en réalité creux. Cela compromet l’immersion du lecteur, sa confiance, et sa relation à l’auteur – devenu opérateur plus qu’artiste.Les créateurs et les éditeurs continuent de crier leur ras-le-bol face au pillage systématique de leurs contenus pour l'entraînement de modèles d'IA. Ils ont rejeté une nouvelle fois l'argument de « l'usage équitable » avancé par les entreprises et exigent que ces dernières paient pour l'accès aux données. C'est ce qui ressort d'une récente réunion d'une commission britannique concernant l'exploitation de contenus protégés par le droit d'auteur par des sociétés d'IA sans autorisation ni paiement. Mais les entreprises d'IA semblent peu enclines à payer pour cet accès et les contrats conclus par OpenAI avec les éditeurs sont controversés.Avec l’émergence de modèles avancés d’intelligence artificielle capables de produire du texte fluide et cohérent, l’industrie littéraire se trouve confrontée à de nouveaux défis. Certains éditeurs et plateformes en ligne voient déjà apparaître un afflux de livres rédigés (ou coécrits) par des IA, soulevant des préoccupations économiques. Ces œuvres générées par algorithme posent la question de la valeur de la création humaine et de la place des auteurs dans un paysage de plus en plus automatisé.Face à cette évolution, l'Authors Guild, l'une des plus grandes associations d'écrivains aux États-Unis, a pris l’initiative d’instaurer un label de certification garantissant que les ouvrages marqués de ce sceau ont été écrits sans assistance d’IA générative . Cette initiative vise à rassurer les lecteurs tout en protégeant le travail des auteurs qui s’appuient sur leur talent, leur sensibilité et leur expérience personnelle pour créer du contenu littéraire.L'Authors Guild a lancé un nouveau projet qui permet aux auteurs de certifier que leur livre a été écrit par un humain, et non généré par une intelligence artificielle.La Guilde explique que sa certification « Human Authored » vise à permettre aux écrivains de « distinguer plus facilement leur travail sur des marchés de plus en plus saturés par l'intelligence artificielle », et que les lecteurs ont le droit de savoir qui (ou quoi) a créé les livres qu'ils lisent. Les certifications Human Authored seront répertoriées dans une base de données publique accessible à tous. Le projet a été annoncé pour la première fois en octobre, en réponse au déluge de livres générés par l'IA qui inondent les marchés en ligne tels qu'Amazon et sa plateforme de livres électroniques Kindle.Ces trois auteurs ne sont que les exemples les plus récents. Plusieurs médias ont précédemment rapporté que beaucoup plus de personnes publiant des livres à l'heure actuelle utilisent une forme ou une autre d'assistance par l'IA. Amazon est rempli de livres générés par l'IA. Même les bibliothèques locales commencent à se remplir de livres générés par l'IA et écrits par des auteurs qui n'existent pas.Les directives d'Amazon concernant le contenu de Kindle autorisent à la fois les contenus générés par l'IA et ceux assistés par l'IA, et les auteurs sont tenus de divulguer les premiers, mais pas les seconds. « Nous consacrons beaucoup de temps et de ressources à veiller au respect de nos directives en matière de contenu », a déclaré un porte-parole d'Amazon.L’intégration de l’IA dans les processus créatifs n’est pas en soi condamnable. Mais elle appelle à un questionnement. Quel est le seuil à partir duquel l’auteur n’est plus qu’un chef d’orchestre silencieux de requêtes ? Les maisons d’édition doivent-elles signaler l’usage d’IA dans l’élaboration d’un texte, comme on signale les allergènes sur une étiquette ? Et surtout, que devient la notion d’originalité quand des morceaux entiers de romans peuvent être générés à partir de requêtes stéréotypées ?Esthétiquement, cette pratique entraîne une standardisation inquiétante du style. Les IA, formées sur des corpus massifs, tendent à reproduire des structures narratives et des phrasés consensuels. La littérature, au lieu d’innover, risque alors de recycler à l’infini des schémas convenus, polissés jusqu’à l’ennui.Sources : critiques de Darkhollow Academy Si un roman vous bouleverse, est-il moins légitime si vous apprenez qu’il a été coécrit par une IA ? Pourquoi ?À partir de quel pourcentage d’implication de l’IA devrait-on retirer à l’auteur le titre « d’écrivain » ? 10 % ? 50 % ? 90 % ?Peut-on comparer l’utilisation d’une IA pour écrire à l’usage d’un correcteur grammatical ou d’un atelier d’écriture ? Où place-t-on la frontière ?Et si demain, un roman entièrement écrit par une IA recevait un prix littéraire… qui devrions-nous récompenser ?Faut-il créer une nouvelle catégorie littéraire pour les œuvres assistées par IA, comme on le fait pour la bande dessinée, la poésie ou la fanfiction ?Peut-on encore parler « d'inspiration » quand un auteur délègue à une machine le soin de générer ses idées et ses tournures ?