Automatisation accrue et pression sur la productivité des ingénieurs

L'IA transforme le codage en « un travail à la chaîne » chez Amazone

Passage de l'écriture à la lecture du code : les impacts sur les juniors

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les entreprises semblent convaincues que l'IA peut accroître la productivité des ingénieurs logiciels. Une étude récente réalisée par des chercheurs de Microsoft et de trois universités a montré que l'utilisation de l'assistant d'IA de codage GitHub Copilot par les ingénieurs a permis d'augmenter de plus de 25 % un indicateur clé de la production. De plus en plus d'entreprises s'appuient sur ces études pour imposer les générateurs de code aux programmeurs.Chez Amazon, la culture du codage évolue rapidement. Dans sa récente lettre aux actionnaires, le PDG Andy Jassy a cité le codage comme une activité où « l'IA changerait les normes ». Mais les changements induits par l'IA dans le codage n'ont pas toujours été accueillis avec enthousiasme.Le PDG Andy Jassy déclaré que l'IA générative rapporte beaucoup aux entreprises qui l'utilisent à des fins de « productivité et d'évitement des coûts ». Selon lui, il est essentiel de travailler plus vite, car les concurrents gagneraient du terrain si Amazon ne donne pas à ses clients ce qu'ils veulent « aussi vite que possible ». Les ingénieurs d'Amazon ont rapporté que leurs supérieurs les avaient de plus en plus poussés à utiliser l'IA au cours de l'année écoulée.Ils ont déclaré que l'entreprise avait relevé ses objectifs de production et était devenue moins indulgente à l'égard des délais. Elle a même encouragé les codeurs à créer de nouveaux outils d'IA de productivité lors d'une prochaine compétition interne de codage. Un ingénieur d'Amazon a rapporté que son équipe est environ deux fois moins nombreuse que l'année dernière, mais qu'elle est censée produire à peu près la même quantité de code en utilisant l'IA.D'autres entreprises technologiques vont dans le même sens. Dans un mémo adressé aux employés en avril dernier, Tobias Lütke, PDG de Shopify, une société qui aide les entrepreneurs à créer et à gérer des sites de commerce électronique, a annoncé que « l'utilisation de l'IA est désormais une attente de base et que l'entreprise ajoutera des questions sur l'utilisation de l'IA » dans les évaluations de performance. Le mémo a suscité des critiques en interne.Récemment, Google a annoncé au personnel qu'il organisera bientôt un hackathon à l'échelle de la société, dont l'une des catégories consistera à créer des outils d'IA susceptibles « d'améliorer leur productivité quotidienne globale ». Les équipes gagnantes recevront une enveloppe de 10 000 dollars.De son côté, Microsoft contraint ses ingénieurs à développer et à adopter des outils d'IA qui finissent par les remplacer. Microsoft a licencié ce mois-ci environ 2 000 ingénieurs à Washington, son siège. Nombre de ceux qui ont encore leur poste semblent dépassés, frustrés ou stressés par l'intégration rapide et parfois chaotique de GitHub Copilot dans les flux de travail. Ce qui se traduit par un taux de bogue élevé et l'augmentation de la charge de travail.Les dirigeants exercent des pressions sur les ingénieurs pour qu'ils adoptent les générateurs de code. Et les ingénieurs sont inquiets, car l'IA transforme un travail de réflexion en un travail à la chaîne. Certains ingénieurs comparent cette situation à la vague d'automatisation qui a remodelé les entrepôts d'Amazon. Ils décrivent une culture où l'adoption de l'IA est techniquement facultative, mais où le fait de ne pas l'utiliser risque de causer du retard.Selon un rapport de The Economic Times, chez Amazon, le code qui prenait autrefois des semaines à développer doit désormais être livré en quelques jours. Les sessions de retour d'expérience sont écourtées. Et les ingénieurs sont incités à laisser l'IA non seulement suggérer des lignes de code, mais aussi écrire des programmes entiers. Ils passent moins de temps à écrire du code et davantage à examiner et corriger le code généré par des outils automatisés.Les attentes se sont rapidement accrues. Un ingénieur a déclaré que la création d'une fonctionnalité pour le site web prenait auparavant quelques semaines ; aujourd'hui, elle doit souvent être réalisée en quelques jours. Cela n'est possible qu'en utilisant l'IA pour générer du code et en réduisant le nombre de réunions destinées à solliciter des commentaires et à explorer d'autres idées. Mais les gains d'efficacité liés à l'utilisation de l'IA sont plus modestes Simon Willison, programmeur de longue date et blogueur, a déclaré : « il est plus amusant d'écrire du code que d'en lire. Si on vous dit que vous devez faire une revue de code, ce n'est jamais une partie amusante de votre travail. Lorsque vous travaillez avec ces outils, c'est la plus grande partie du travail ».Cette évolution entraîne une augmentation du rythme de travail, une réduction de la créativité et une standardisation des tâches, ce qui rend le travail plus répétitif. Certains ingénieurs estiment que leur travail est dévalorisé, rappelant les accélérations de rythme observées dans les environnements industriels, où la priorité est donnée à la production plutôt qu'à l'autonomie, la créativité et l'amélioration des compétences. Amazon a défendu ces changements.Amazon a déclaré que la collaboration et l'expérimentation restent essentielles et qu'il considère l'IA comme un outil permettant d'accroître l'expertise des ingénieurs plutôt que de la remplacer. L'entreprise a déclaré qu'elle explique clairement aux employés les conditions à remplir pour obtenir une promotion. Cependant, selon les témoignages des développeurs, l'IA générative semble transformer leur travail en quelque chose de plus fastidieux qu'autrefois.Le passage de l'écriture à la lecture du code peut donner aux développeurs l'impression d'être « des spectateurs » dans leur propre travail. Les ingénieurs d'Amazon utilisent l'IA pour tester les fonctionnalités logicielles qu'ils développent. L'un d'entre eux a déclaré que l'automatisation de ces fonctionnalités pourrait priver les ingénieurs débutants du savoir-faire dont ils ont besoin pour obtenir une promotion. L'IA accapare les tâches des développeurs juniors Harper Reed, un programmeur de longue date qui a été le directeur technique de la campagne de réélection de l'ancien président Barack Obama, a reconnu que l'avancement des carrières des ingénieurs pourrait être un problème dans un monde où l'IA est omniprésente....