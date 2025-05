La plateforme d'apprentissage des langues Duolingo prend à fond le virage de l'IA. L'année dernière, Duolingo a été vivement critiqué après avoir licencié 10 % de ses sous-traitants au profit de l'IA . Désormais, l'entreprise affiche une volonté claire de réorienter ses produits et même son modèle économique autour de l'IA.Luis von Ahn, cofondateur et PDG de Duolingo, a récemment partagé avec le personnel un courriel dans lequel il annonce la nouvelle orientation de la plateforme. Le courriel a été publié sur le compte LinkedIn de Duolingo et informe que la plateforme se dirige vers un avenir centré sur l'IA. Dans le courriel, Luis von Ahn explique la raison d'être du pivot de Duolingo vers l'IA et en cite les avantages, bien que son annonce a déclenché une vague de critiques.« Duolingo va devenir AI-first », a-t-il écrit. Cela signifie que l'entreprise va adopter l'IA comme pilier central de son développement. L'IA ne sera plus simplement un outil parmi d'autres, mais le point de départ de la conception de ses produits, de son expérience utilisateur et de son fonctionnement global.Dans le cadre de cette initiative, Duolingo va procéder à quelques changements pour intégrer l'IA à ses processus internes. Ce sera frontal, puisque de nombreux emplois et contractuels seront directement remplacés par l'IA qui, selon le PDG, est bien plus intuitive, économique, mais surtout pratique. « L'IA modifie déjà la façon dont le travail est effectué. Lorsqu'il y a un changement aussi important, la pire chose à faire est d'attendre », écrit Luis von Ahn.En outre, le recrutement ne se fera que si une équipe ne peut pas automatiser une plus grande partie de son travail. Selon Luis von Ahn, « l'une des meilleures décisions que nous ayons prises récemment a été de remplacer un processus de création de contenu lent et manuel par un processus basé sur l'IA ». Luis von Ahn considère l'IA générative comme une révolution et compare la vague actuelle de logiciels d'IA à l'essor des applications mobiles en 2012.Tout a commencé par cette série de déclarations officielles de Duolingo , relayées par ses dirigeants et ses canaux de communication, soulignant que l’entreprise allait désormais donner la priorité à l’intelligence artificielle dans le développement de ses produits. Cette posture, loin d’être anodine, a immédiatement déclenché une vague d’indignation, notamment sur X (anciennement Twitter), Reddit, et TikTok.Les utilisateurs reprochent à Duolingo d’avoir utilisé l’IA comme justification pour des licenciements massifs au sein de ses équipes de traduction humaine, mettant fin à une collaboration avec des centaines de traducteurs professionnels et linguistes qualifiés. Beaucoup y voient une trahison de l’ADN de l’entreprise, historiquement fondée sur la pédagogie humaine, l’humour et l’interaction communautaire.Sur la toile, les suppressions d'emplois chez Duolingo suscitent un débat sur le bien-fondé de l'utilisation de l'IA pour remplacer le travail humain. On craint que l'IA générative supprime de plus en plus les emplois des humains. Malgré de nombreuses limites dont ils souffrent, les chatbots d'IA sont capables de rédiger des articles, créer des œuvres d'art d'aspect professionnel, raconter un contenu avec une variété de voix et même générer du code informatique.Par conséquent, il est possible que les programmes d'IA actuels et futurs remplacent une grande variété d'emplois, enrichissant ainsi les entreprises au détriment des travailleurs. Au cours de l'année 2023, le vif intérêt suscité par l'IA générative a conduit des groupes d'employés et des syndicats à se demander si les entreprises n'allaient pas utiliser cette technologie comme excuse pour réduire leurs effectifs. En effet, de nombreuses entreprises le font déjà.En juillet 2023, la startup technologique indienne Dukaan a licencié 90 % de son personnel d'assistance et a introduit un chatbot d'IA pour répondre aux demandes d'assistance des clients. Dans une série de messages partagés sur Twitter, Suumit Shah, fondateur et PDG de Dukaan, a expliqué que le temps de traitement d'une demande d'assistance est passé de 2 heures et 13 minutes à 3 minutes et 12 secondes après l'introduction de l'assistant d'IA.Luis von Ahn, cofondateur et PDG, a pris la parole sur LinkedIn jeudi pour revenir sur une position antérieure qui privilégiait l'utilisation de l'IA par rapport aux employés humains. Ci-dessous, ses déclarations :L'une des choses les plus importantes que les dirigeants puissent faire est d'apporter de la clarté. Lorsque j'ai publié mon mémo sur l'IA il y a quelques semaines, je n'ai pas bien fait.J'ai pris le temps de faire un suivi interne avec les Duos (nos employés), et maintenant je veux faire un suivi avec vous tous pour donner plus de contexte à ma vision. Voici un résumé de ce que j'ai partagé avec notre équipe :Je ne sais pas exactement ce qui va se passer avec l'IA, mais je sais qu'elle va changer fondamentalement notre façon de travailler, et nous devons la devancer.L'IA crée de l'incertitude pour nous tous, et nous pouvons y répondre par la peur ou la curiosité. J'ai toujours encouragé notre équipe à adopter les nouvelles technologies (c'est la raison pour laquelle nous avons d'abord construit pour les mobiles plutôt que pour les ordinateurs de bureau), et nous adoptons la même approche avec l'IA. En comprenant dès maintenant les capacités et les limites de l'IA, nous pouvons la devancer et rester maîtres de notre produit et de notre missionPour être clair : je ne considère pas que l'IA remplace le travail de nos employés (nous continuons en fait à embaucher au même rythme qu'auparavant). Je la vois comme un outil permettant d'accélérer ce que nous faisons, au même niveau de qualité, voire à un niveau supérieur. Et plus tôt nous apprendrons à l'utiliser, et à l'utiliser de manière responsable, mieux nous nous porterons à long terme.Mon objectif est que les Duos se sentent habilités et préparés à utiliser cette technologie. Personne n'est censé prendre ce virage seul. Nous mettons en place des ateliers et des conseils consultatifs, et nous consacrons du temps à l'expérimentation pour aider toutes nos équipes à apprendre et à s'adapter.Les gens travaillent chez Duolingo parce qu'ils veulent résoudre de grands problèmes pour améliorer l'éducation, et les gens qui travaillent ici sont ce qui fait le succès de Duolingo. Notre mission ne change pas, mais les outils que nous utilisons pour construire de nouvelles choses vont changer. Je reste déterminé à diriger Duolingo d'une manière qui soit cohérente avec notre mission : développer la meilleure éducation au monde et la rendre universellement disponible.Cette clarification constitue un virage à 180 degrés par rapport à la position adoptée par l'entreprise il y a quelques jours, lorsqu'elle a déclaré qu'elle « cesserait progressivement d'utiliser des sous-traitants pour effectuer des tâches que l'IA peut prendre en charge », qu'elle évaluerait la maîtrise de l'IA dans le cadre des évaluations annuelles des travailleurs et qu'elle ne recruterait de nouveaux employés que « si une équipe ne peut pas automatiser une plus grande partie de son travail ».Von Ahn a également semblé se prononcer en faveur de l'IA plutôt que des enseignants humains lors d'une émission de podcast. Dans l'émission No Priors with Sarah Guo, il a prédit que l'IA serait bientôt capable d'enseigner n'importe quelle matière, à plus grande échelle, et de créer de « meilleurs résultats d'apprentissage » que les enseignants humains, mais il a ajouté que les écoles continueraient d'exister « parce qu'on a toujours besoin de gardes d'enfants ».Les critiques ont fusé. Sur les comptes TikTok et Instagram de l'entreprise, très populaires, les commentateurs se sont empilés pour dénigrer l'IA sur chaque publication récente. (Sur une vidéo où un bébé hibou en peluche demandait « maman, puis-je avoir un cookie ? », le commentaire le plus important était le suivant : « Maman, est-ce que je peux avoir de vraies personnes qui dirigent l'entreprise ? ») L'entreprise a même placé von Ahn dans son propre TikTok, face à une personne masquée et portant un sweat à capuche, pour expliquer que « l'IA nous permettra d'atteindre plus de gens. »[TIKTOK]