La licorne d'IA Builder.ai, autrefois valorisée à 1,5 milliard de dollars, a fait passer le travail de développeurs basés en Inde pour l'automatisation d'une IA pendant huit ans

Le concept : simplifier la création de logiciels grâce à l'IA

La dure réalité : des programmeurs à la place de l'algorithme

Pourtant, la présentation de l'IA a fait des merveilles auprès des investisseurs

L'effet domino

Les procureurs fédéraux américains enquêtent sur Builder.ai pour des revenus gonflés et une éventuelle fraude.

Builder.ai, créé en 2016 et initialement connue sous le nom d'Engineer.ai , vise à simplifier le développement d'applications et de sites Web à l'aide de l'intelligence artificielle, en comparant le processus à la commande de pizza.Fondée avec l'ambition de démocratiser le développement d'applications, l'entreprise, basée à Londres, affirmait que sa plateforme « intelligente » permettait à quiconque, même sans compétences techniques, de construire des applications sur mesure. La promesse était séduisante : décrire son idée, et l'IA de Builder.ai se chargerait de la transformer en un produit fonctionnel, rapidement et à moindre coût.Grâce à un marketing agressif et à des démonstrations convaincantes, l'entreprise a réussi à lever des sommes considérables, atteignant une valorisation qui a attiré l'attention de nombreux observateurs. Elle a été perçue comme une solution innovante, capable d'assembler des « blocs de construction » logiciels préexistants et de générer du code grâce à sa prétendue intelligence artificielle, réduisant ainsi considérablement les délais et les coûts de développement.L'idée maîtresse de Builder.ai reposait sur sa plateforme "Natasha", une IA qui agissait comme un chef de produit virtuel. Les utilisateurs décrivaient leur projet d'application ou de site web en langage naturel.Natasha posait ensuite des questions pour affiner les besoins, proposait des fonctionnalités (s'inspirant d'une bibliothèque de fonctionnalités préexistantes et de la possibilité de créer des éléments sur mesure) et générait une estimation de coût et de délai. Une fois le projet défini, Builder.ai combinait l'assemblage de composants logiciels réutilisables par l'IA avec le travail de développeurs humains pour finaliser et livrer le produit. La société mettait en avant la transparence des prix et des délais, ainsi qu'un support continu après le lancement. Le processus est décrit dans cette vidéo :Builder.ai ciblait un large éventail de clients, des entrepreneurs individuels aux petites et moyennes entreprises, en leur offrant une alternative à la complexité et aux coûts souvent élevés du développement logiciel traditionnel. La plateforme proposait de créer divers types d'applications, allant du e-commerce aux services financiers, en passant par l'éducation et la santé.Derrière cette façade technologique se cachait une réalité bien différente. En 2019, une enquête du Wall Street Journal a révélé que l'entreprise utilisait en réalité des travailleurs humains.« La startup Engineer.ai dit qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour automatiser en grande partie le développement des applications mobiles, mais plusieurs anciens et actuels employés disent que l'entreprise exagère sur ses capacités en matière d'IA pour attirer les clients et les investisseurs », indiquait alors le quotidien En tout cas, la description que l’entreprise fait d’elle-même est claire : des humains interviennent dans le processus de développement des applications pour lesquelles les clients passent des commandes. Donc, pas difficile de conclure qu’il n’y a pas d’intelligence artificielle à l’œuvre pour ce qui concerne ce volet. D’après les retours du Wall Street Journal (WSJ), c’est une armée de développeurs basés en Inde qui œuvre en arrière-plan.En sus, il y a qu’une prise en main rapide du service laisse apparaître un tas de propositions regroupées au cas par cas. Donc là aussi, des doutes quant à ceci qu’une quelconque intelligence artificielle serait à l’œuvre. Le Wall Street Journal a rapporté néanmoins que l’entreprise s’appuierait sur ladite technologie pour l’estimation des coûts, les propositions de délais de livraison des applications ainsi que pour l’assignation des tâches aux développeurs. Pourtant, l’entreprise a, en s’appuyant sur ce stratagème, réussi à obtenir 30 millions de dollars de financement d’une firme détenue par la SoftBank. D’après ce que rapporte le WSJ, l’entreprise a usé de fausses déclarations pour obtenir ledit soutien financier : elle a présenté les activités de développement de son service aux investisseurs comme rendues à 80 % alors qu’elle n’avait quasiment pas entamé le processus.En clair, l'enquête et les témoignages ultérieurs ont révélé que le « cerveau » de Builder.ai n'était pas un algorithme avancé, mais une importante main-d'œuvre humaine. Des équipes de développeurs indiens étaient chargées de traduire les demandes des clients en code, simulant ainsi l'intervention d'une intelligence artificielle.Pourtant, cette organisation a perduré pendant près de huit ans, trompant clients et investisseurs. Les mises à jour de la plateforme et les améliorations de « l'IA » correspondaient en fait à des ajustements dans les processus de travail des équipes humaines et à l'embauche de personnel supplémentaire.En 2022, Builder.ai avait levé 195 millions de dollars, et en mai 2023, elle a ajouté 250 millions de dollars supplémentaires lors d'un tour de table mené par QIA (Qatar Investment Authority, le fonds d'investissement souverain de l’émirat du Qatar). La même année, Microsoft a rejoint l'entreprise en tant qu'investisseur et partenaire stratégique, intégrant la plateforme de Builder.ai dans ses offres de cloud. La validation était énorme. Les attentes l'étaient tout autant.En interne, les fissures s'élargissaient. Selon des initiés, l'entreprise s'est longtemps appuyée sur des projections de revenus gonflées et des déclarations d'intelligence artificielle pour obtenir des financements. Une main-d'œuvre internationale dispersée et des plans d'expansion coûteux, notamment sur de nouveaux marchés en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, ont fait grimper le taux d'épuisement des fonds.C'est alors qu'est venu le temps des comptes.Les premières difficultés sont apparues lorsque des clients ont commencé à se plaindre de la difficulté, voire de l'impossibilité, de maintenir ou de modifier les applications livrées. Ce qui aurait dû être simple avec une plateforme basée sur une IA flexible s'est révélé être un casse-tête, car le code était souvent le fruit d'un travail manuel spécifique, pas toujours standardisé ni facilement adaptable.La situation financière de l'entreprise s'est également détériorée. Des allégations de falsification des données financières et des prévisions de revenus pour obtenir des prêts ont fait surface. Finalement, face à l'accumulation des dettes et à l'impossibilité de maintenir l'illusion, Builder.ai a été contrainte de se déclarer en faillite. Pour couronner le tout, le fondateur de l'entreprise a démissionné et s'est retrouvé impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent.Ce mois-ci, à la suite de révélations selon lesquelles Builder.ai avait surestimé ses prévisions de revenus de 300 %, Viola Credit, l'un des principaux prêteurs de Builder.ai, a saisi 37 millions de dollars sur les comptes de l'entreprise, déclenchant un défaut de paiement. Le PDG Manpreet Ratia, qui avait pris ses fonctions deux mois plus tôt pour mettre de l'ordre dans les affaires, s'est retrouvé avec seulement 5 millions de dollars en liquide. Quelques jours plus tard, il a demandé l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.Il s'est avéré que Builder.ai avait fourni aux prêteurs des projections financières surévaluées, présentant de manière erronée la santé de ses revenus. Cette violation des engagements a donné à l'entreprise israélienne Viola le feu vert pour saisir la majeur partie des liquidités de Builder.ai. Mais la cause la plus importante de cet effondrement structurel est que le modèle d'entreprise n'a jamais correspondu à l'image de marque de l'entreprise. Lors d'un appel à l'ensemble de l'entreprise, Ratia a reconnu ce qui était écrit sur le mur. La plupart de son personnel international a été licencié. Son produit, autrefois considéré comme le fleuron de l'innovation en matière d'IA, a été mis au placard.Les procureurs américains ont exigé que Builder.ai leur remette des états financiers et d'autres documents, ce qui indique que la société d'intelligence artificielle faisait l'objet d'un examen juridique dans les semaines précédant sa faillite.Le directeur juridique de Builder.ai, Adi Vinyarsh, a demandé aux employés de conserver les documents après que le bureau du procureur du district sud de New York a réclamé des informations, notamment des politiques comptables et une liste de clients, selon un courriel interne à l'entreprise. La demande fait suite à des rapports sur le changement de direction et les problèmes financiers de la société basée à Londres. Le courriel interne indique qu'il s'agit d'une citation à comparaître émanant du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan.Bloomberg a rapporté en mars que plusieurs anciens employés de Builder.ai avaient affirmé que la société avait gonflé ses chiffres de vente à plusieurs reprises. Le fondateur et directeur général de la société d'intelligence artificielle, Sachin Dev Duggal, a été évincé en...