La startup xAI d'Elon Musk va payer 300 millions de dollars à Telegram pour intégrer Grok dans l'application de messagerie

mais ce partenariat suscite des préoccupations en matière de protection des données

Cet été, les utilisateurs de Telegram auront accès à la meilleure technologie d'IA du marché. @elonmusk et moi avons convenu d'un partenariat d'un an pour offrir @grok de xAI à notre milliard d'utilisateurs et l'intégrer dans toutes les applications Telegram. Cela renforce également la position financière de Telegram : nous recevrons 300 millions de dollars en espèces et en actions de la part de xAI, ainsi que 50 % des revenus provenant des abonnements à xAI vendus via Telegram.





Ce partenariat soulève des questions sur la protection de la vie privée

No deal has been signed — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2025

Questions sur la protection des données

True. Agreed in principle, but formalities are pending. — Pavel Durov (@durov) May 28, 2025

Risque de désinformation amplifiée



Pavel Durov a annoncé le 28 mai sur X (ex-Twitter) qu'Elon Musk et lui ont convenu d'un partenariat d'un an visant à distribuer Grok sur Telegram et l'intégrer dans ses applications. Mais Elon Musk a répondu à ce message quelques heures plus tard en écrivant : « aucun accord n'avait été signé ». Puis, en réponse au démenti d'Elon Musk, Pavel Durov a expliqué que « l'accord a été accepté en principe, mais que les formalités n'ont pas encore été réglées ».Cette communication contradictoire alimente la confusion et jette une ombre sur la transparence du partenariat. Toutefois, si l'on s'en tient aux déclarations de Pavel Durov, ce partenariat ouvre une nouvelle source de revenus pour Telegram et élargit la disponibilité de Grok à une autre plateforme populaire.Selon une vidéo promotionnelle accompagnant l'annonce de Pavel Durov, le partenariat devrait permettre un large déploiement des fonctionnalités de Grok au sein de la messagerie. Accessible via la barre de recherche de Telegram, Grok proposera des fils de discussion, une édition intelligente du texte, des résumés de discussion, des résumés de documents, des agents de boîte de réception, une modération des discussions de groupe et bien plus encore.Pour rappel, Meta a également intégré Meta AI dans la barre de recherche de ses applications Instagram et WhatsApp. Certains commentateurs pensent qu'Elon Musk créera bientôt son propre canal Telegram à la suite de ce partenariat. (Elon Musk n'a pas fait d'autres commentaires sur ce partenariat.)Dans l'annonce publiée sur son compte X, Pavel Durov a rassuré les utilisateurs de Telegram sur le respect de la vie privée. Il a déclaré : « la vie privée des utilisateurs est primordiale. Pour être clair, xAI n'accèdera qu'aux données que les utilisateurs de Telegram partagent explicitement avec Grok par le biais d'interactions directes. C'est normal ; vous ne pouvez pas envoyer un message à quelqu'un (y compris à un chatbot) sans partager ce que vous écrivez ».L'engagement de Telegram en matière de protection de la vie privée a fait l'objet de débats. Telegram propose un chiffrement optionnel, mais Matthew Green, cryptographe et professeur associé à l'université Johns Hopkins, a fait remarquer que ce chiffrement de bout en bout n'est pas assuré par défaut.En outre, en septembre dernier, peu après l'arrestation de Pavel Durov en France, Telegram a déclaré qu'il commencerait à partager avec les autorités certaines informations , comme les adresses IP. En août dernier, Pavel Durov a été arrêté en France à la suite d'allégations selon lesquelles Telegram n'aurait pas pris de mesures suffisantes pour mettre fin au trafic de drogue, à la cyberintimidation, à la criminalité organisée, etc. sur sa plateforme.Trois chefs d'accusation principaux ont été retenus contre lui par la justice française en août 2024 : complicité de diffusion de contenus pédopornographiques, complicité de trafic de stupéfiants et complicité de blanchiment d'argent. Ces accusations sont liées à l'utilisation de Telegram par des réseaux criminels, que les autorités estiment que la plateforme n'encadre pas suffisamment. Pavel Durov, quant à lui, estime que l'approche de la France est malavisée.Pavel Durov est Russe d'origine, mais il est également devenu au fil des ans citoyen de France et des Émirats arabes unis. Il a été libéré sous caution pour un montant de 5 millions d'euros peu après son arrestation. Il se trouverait à Paris et devrait se présenter régulièrement à la police dans l'attente de son procès, qui ne devrait pas avoir lieu cette année. L'annonce de l'intégration du chatbot Grok de xAI a suscité quelques préoccupations, notamment :Telegram est déjà critiqué pour son approche jugée trop « permissive » en matière de modération et ses pratiques en matière de protection de la vie privée. L'intégration de Grok, qui fonctionne grâce aux requêtes des utilisateurs et au traitement de texte sensible, renforce les inquiétudes sur la collecte, le stockage et l'analyse des données. Certains craignent une collecte accrue, surtout en l'absence d'une politique claire sur l'utilisation des données par l'IA.Elon Musk est une figure clivante. Et l'intégration de son chatbot dans une application aussi populaire que Telegram renforce les critiques sur la concentration du pouvoir technologique. Certains craignent également que l'intégration de Grok dans Telegram ne permette à Elon Musk de diffuser à une plus grande échelle ses orientations idéologiques, notamment le libertarisme, le rejet des normes de modération traditionnelles, et bien d'autres encore.Grok est célèbre pour son ton sarcastique, parfois provocateur, voire « irrévérencieux ». Elon Musk a doté Grok de ces caractéristiques, car il jugeait les chatbots concurrents trop politiquement corrects. Cependant, s'il est mal modéré, Grok pourrait contribuer à la propagation de la désinformation, de contenus polarisants, ou à la radicalisation de discussions dans les canaux Telegram déjà sensibles. Les experts redoutent une absence de garde-fous éthiques.Par exemple, au début du mois de mai, Grok s'est mis à répandre la théorie du complot concernant un présumé génocide blanc en Afrique du Sud . Cette dernière gaffe du chatbot a été attribuée à une erreur de programmation qui a été corrigée depuis. Insensible aux controverses entourant le chatbot déjanté d'Elon Musk, Microsoft a ajouté la famille Grok 3 à la liste des modèles disponibles sur sa plateforme de cloud computing Azure Source : Pavel Durov, fondateur et PDG de Telegram