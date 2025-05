Le PDG de Nvidia prévient que les concurrents chinois en matière d'IA sont devenus « redoutables »

Dans une récente interview accordée à Bloomberg, Jensen Huang a déclaré que les rivaux chinois comblent le vide laissé par les entreprises américaines contraintes d'abandonner ce marché en raison des restrictions commerciales imposées par les États-Unis. Les analystes avertissent depuis des années que les restrictions américaines pourraient avoir un effet inverse à celui recherché, en favorisant l'innovation et en consolidant le pouvoir des géants chinois.Lors de l'interview, Jensen Huang a déclaré que l'industrie technologique chinoise devient plus puissante. « Les concurrents chinois ont évolué », a déclaré Jensen Huang. Il a ajouté que le géant chinois Huawei qui figurait sur la liste noire du gouvernement américain est devenu « tout à fait redoutable ». Jensen Huang a affirmé : « comme tout le monde, ils doublent, voire quadruplent leurs capacités chaque année. Et le volume augmente considérablement ».Jensen Huang a souligné que l'écart entre les performances des produits américains et leurs alternatives chinoises se réduit. La dernière puce d'IA de Huawei offre des « performances similaires » à celles de la puce H200 de Nvidia , un composant qui était à la pointe de la technologie jusqu'à son remplacement ces derniers mois. En vertu des restrictions, Nvidia ne peut pas expédier sa puce H20 en Chine. Ce composant clé est une version dégradée du H200.Jensen Huang explique à propos de cette puce : « il n'est pas possible de dégrader davantage les capacités du produit. Nvidia envisage des alternatives potentielles au H20, mais n'a pas de puce prévue pour l'instant. Lorsqu'elle le fera, l'entreprise devra demander l'autorisation de Washington. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du marché chinois. C'est là que se trouve la plus grande population de chercheurs en intelligence artificielle au monde ».Selon plusieurs rapports, l'industrie chinoise se tourne de plus en plus vers les alternatives offertes par Huawei. Ainsi, les restrictions américaines pourraient non seulement favoriser la Chine dans la course mondiale à l'IA, mais aussi transformer Huawei en une puissance mondiale en matière de puce d'IA.Les restrictions américaines sur les exportations vers la Chine ont effectivement exclu Nvidia du pays, le plus grand marché pour les puces, et en conséquence, l'entreprise s'attend à perdre 8 milliards de dollars de ventes rien que pour ce trimestre. Le 21 mai 2025, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, Jensen Huang a passé la majeure partie de son temps à plaider pour que le gouvernement américain assouplisse les restrictions.« Plutôt que d'empêcher la technologie de l'IA de tomber entre les mains des Chinois - ce qui est l'objectif - les entreprises locales ne font que trouver des solutions de rechange », a-t-il déclaré. On ne peut pas reprocher à Tencent et à d'autres grands acheteurs de ses produits de se tourner vers Huawei parce qu'ils ne peuvent plus dépendre des fournisseurs américains. Ce qui menace la position de leader de Nvidia en matière de puces d'IA Jensen Huang a déclaré qu'il souhaite que tous les chercheurs et développeurs du monde utilisent la technologie américaine en matière d'IA. « Indépendamment de notre succès à court terme en matière de revenus, nous ne pouvons pas ignorer le fait que le marché chinois est très important », a-t-il déclaré.Mais malgré les défis posés à Nvidia par les restrictions à l'exportation, Jensen Huang soutient les droits de douane de Donald Trump. « L'idée que les droits de douane soient le pilier d'une vision audacieuse visant à réindustrialiser la fabrication locale et à motiver le monde à investir aux États-Unis est tout simplement une vision incroyable », a-t-il ajouté. Il a qualifié cette stratégie de « tout à fait visionnaire », bien que les experts affirment le contraire.Jensen Huang a souligné que cette stratégie a le potentiel de transformer l'économie américaine pour les décennies à venir. « Nous sommes tous d'accord avec cette idée. Nous installons des usines et encourageons nos partenaires du monde entier à investir aux États-Unis », a-t-il déclaré. Jensen Huang a également salué la décision d'abroger la règle dite de diffusion de l'IA, qui limitait auparavant l'exportation de technologies d'IA avancées. La stratégie des États-Unis consiste à bloquer l'approvisionnement de la Chine en puces d'IA pour ralentir ses progrès en matière d'IA . En 2018, Donald Trump avait lancé une guerre commerciale contre la Chine, en imposant des droits de douane et des restrictions sur les exportations de technologies de pointe, notamment contre Huawei. Ces mesures strictes ont été maintenues par son successeur Joe Biden, et certaines se sont retrouvées renforcées.L'administration Trump a annoncé le 15 avril 2025 qu'elle prend des mesures pour restreindre la vente de puces d'IA par Nvidia, AMD et Intel. Ces mesures ont essentiellement fermé la porte à une activité en plein essor en Chine, qui achète plus de puces que n'importe quel autre pays. Deux jours après, les actions de Nvidia, premier fabricant mondial de puces d'IA, ont chuté de 8,4 %. Les actions d'AMD ont chuté d'environ 7,4 % et celles d'Intel de 6,8 %.En 2022, l'administration Biden a commencé à imposer des règles visant à restreindre la capacité de la Chine à acheter des puces d'IA de Nvidia. L'administration Biden a ajouté des restrictions supplémentaires chaque année suivante. En avril 2025, l'administration Trump a bloqué la dernière puce d'IA que Nvidia vendait sur le marché chinois, la puce H20, en déclarant qu'elle était dans l'intérêt de la sécurité nationale et économique du gouvernement.L'industrie américaine des puces a fait pression sur Washington pour qu'il assouplisse les restrictions sur la vente de puces informatiques de pointe à la Chine. Mais leurs efforts ont échoué et les fabricants américains de puces se retrouvent privés du vaste marché chinois, ce qui est à l'avantage de Huawei.Mais Jensen Huang ne baisse pas les bras. Il a rencontré les dirigeants chinois lors d'un événement en Chine le 17 avril 2025 et a souligné l'importance de ce pays pour son entreprise. « Nous allons continuer à faire des efforts considérables pour optimiser nos produits qui sont conformes à la réglementation et continuer à servir le marché chinois », a déclaré Jensen Huang lors d'une réunion avec le Conseil chinois pour la promotion du commerce international.Selon Gregory C. Allen, directeur du Wadhwani AI Center au Center for Strategic and International Studies, la génération précédente de puces de Nvidia est environ 40 % plus performante que le meilleur produit de Huawei. Toutefois, cet écart pourrait s'amenuiser si Huawei s'empare des affaires de ses rivaux américains. Nvidia devrait réaliser plus de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année grâce au H20 en Chine avant la restriction.Huawei pourrait utiliser cet argent pour embaucher des ingénieurs plus expérimentés et fabriquer des puces de meilleure qualité. D'après Gregory Allen, les restrictions américaines pourraient également aider Huawei à attirer des clients locaux comme DeepSeek, une startup chinoise leader dans le domaine de l'IA. Travailler avec ces entreprises pourrait aider Huawei à améliorer les logiciels qu'il développe pour contrôler ses puces électroniques.Ce type d'outils a été l'un des points forts de Nvidia au fil des ans. Selon Dylan Patel, analyste en chef de la société de recherche SemiAnalysis, pour empêcher Huawei de gagner du terrain, les autorités américaines doivent empêcher la Chine d'acheter des équipements américains de fabrication de puces.« Le gouvernement américain autorise certaines entreprises chinoises à acheter des machines américaines. Les entreprises chinoises ont exploité cette faille », affirme Dylan Patel. SemiAnalysis a rapporté que des sociétés chinoises agréées par Washington ont acheté des équipements américains et les ont transférés à des entreprises chinoises qui n'avaient pas le droit de les acheter. « Huawei est un concurrent féroce », a fait savoir Dylan Allen.Certains analystes affirment que l'industrie chinoise des puces finira par surmonter les obstacles qu'elle rencontre actuellement. On ne sait pas ce qui se passera si (ou plutôt quand) les fabricants chinois d'équipements de lithographie construisent leurs propres systèmes de lithographie DUV (ou se contentent de copier ceux mis au point par le géant néerlandais). D'une part, ils pourraient simplement réduire leurs achats auprès d'ASML.D'autre part, ils pourraient commencer à vendre ces outils en dehors de la Chine, entrant ainsi en concurrence avec ASML. S'il est peu probable que la Chine construise bientôt une machine semblable au Twinscan NXT:2000i d'ASML, il pourrait être plus facile de reproduire quelque chose de moins avancé.Le 2 avril 2025, Donald Trump a imposé des droits de douane « réciproques » à presque tous les pays du monde lors de ce qu'il a appelé le « Jour de la libération ». Cette décision a provoqué la chute des marchés boursiers mondiaux, avec un impact désastreux sur les valeurs technologiques aux États-Unis. La raison en est que l'industrie technologique américaine est fortement dépendante de la Chine, spécialement ciblée par Donald Trump.À travers les droits de douane, Donald Trump envisage de forcer les entreprises qui fabriquent leurs produits en Chine à construire des usines aux États-Unis et à produire sur place. Cependant, de nombreux défis restent à relever : la disponibilité des matières premières, le coût élevé de la main-d'œuvre, etc.La Chine a mis des dizaines d'années à construire ses infrastructures industrielles de pointe et une chaîne d'approvisionnement solide et intégrée. La fabrication et l'assemblage des pièces de smartphones se sont déplacés vers les pays d'Asie il y a plusieurs décennies, les entreprises américaines s'étant concentrées sur le développement de logiciels et la conception de produits de pointe, qui génèrent des marges bénéficiaires beaucoup plus importantes.Le 12 mai 2025, les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord sur une réduction des droits de douane pendant 90 jours à la suite des menaces sur leur industrie technologique respective. Cette trêve vise à donner aux deux pays le temps de négocier un accord commercial définitif. Donald Trump a déclenché cette guerre afin de forcer le rapatriement des industries manufacturières aux États-Unis. Quel est votre avis sur le sujet ?La Chine rattrape rapidement son retard dans le domaine des puces d'IA. Qu'en pensez-vous ?Comment l'Europe et la France peuvent-elles parvenir à leur souveraineté dans ce domaine stratégique ?Le PDG de Nvidia soutient les droits de douane de Donald Trump malgré l'impact négatif sur son entreprise. Qu'en pensez-vous ?