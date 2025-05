Plusieurs directeurs de grandes entreprises technologique évoquent l'impact de l'IA sur l'emploi

Des licenciements massifs justifiés (ou non) par l’IA

L'intelligence artificielle pourrait faire disparaître la moitié des emplois de cols blancs de niveau débutant et faire grimper le taux de chômage aux États-Unis jusqu'à 20 %, selon le directeur général d'une grande entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, dont l'entreprise a créé le chatbot d'IA « Claude », a averti que les dirigeants et les responsables politiques devraient cesser « d'édulcorer » les licenciements massifs qui pourraient survenir dans des domaines tels que la technologie, la finance et le droit, et être honnêtes avec les travailleurs quant à l'ampleur de la menace.« La plupart d'entre eux n'ont pas conscience que cela est sur le point de se produire », a déclaré Amodei lors d'une interview. « Cela semble fou et les gens n'y croient pas ».Amodei pense que les outils d'IA qu'Anthropic et d'autres entreprises s'empressent de construire pourraient éliminer la moitié des emplois de cols blancs de niveau débutant et faire grimper le taux de chômage jusqu'à 20 % d'ici un à cinq ans, a-t-il déclaré à Axios mercredi. Le taux de chômage aux États-Unis pourrait ainsi être multiplié par cinq en l'espace de quelques années seulement ; la dernière fois qu'il s'est approché de ce taux, c'était brièvement au plus fort de la pandémie de grippe aviaire de 19 ans.Dans une autre interview qu'il a accordé le lendemain, il a estimé que les décideurs politiques et les chefs d'entreprise ne sont pas prêts à affronter la vague de licenciements causés par l'IA : « L'IA commence à devenir meilleure que les humains dans presque toutes les tâches intellectuelles, et nous allons collectivement, en tant que société, nous y attaquer », a déclaré Dario Amodei, PDG d'Anthropic, lors d'une interview accordée jeudi à Anderson Cooper sur CNN. « L'IA va s'améliorer dans ce que tout le monde fait, y compris ce que je fais, y compris ce que d'autres PDG font ».Ce n'est pas la première fois que l'on nous met en garde contre la rapidité avec laquelle l'IA pourrait bouleverser l'économie dans les années à venir. Des universitaires et des économistes ont également mis en garde contre le fait que l'IA pourrait remplacer certains emplois ou certaines tâches dans les années à venir, avec plus ou moins de sérieux. Plus tôt cette année, une enquête du Forum économique mondial a montré que 41 % des employeurs prévoyaient de réduire leurs effectifs en raison de l'automatisation de l'IA d'ici à 2030.Mais la prédiction d'Amodei est remarquable parce qu'elle émane de l'un des principaux leaders du secteur et en raison de l'ampleur des bouleversements qu'elle annonce. Elle intervient également au moment où Anthropic vend la technologie de l'IA en promettant qu'elle peut travailler presque aussi longtemps qu'une journée de travail humaine typique.L'histoire nous apprend que la technologie automatise les emplois peu rémunérés et peu qualifiés, et que les travailleurs humains déplacés peuvent être formés pour occuper des postes plus lucratifs. Toutefois, si Amodei a raison, l'IA pourrait faire disparaître des postes de cols blancs plus spécialisés qui ont nécessité des années de formation et d'éducation coûteuses, et ces travailleurs pourraient ne pas être recyclés aussi facilement pour des emplois équivalents ou mieux rémunérés.Dans le même temps, il s'attend à ce que l'IA apporte des bénéfices massifs à l'économie et alimente des progrès sans précédent dans le domaine de la médecine : « Le cancer est guéri, l'économie croît de 10 % par an, le budget est équilibré - et 20 % des gens n'ont pas d'emploi », a déclaré Amodei en décrivant un scénario.La dernière mise en garde de Amodei intervient alors qu'Anthropic est engagé dans une course effrénée avec d'autres géants de la technologie, tels que Google, Meta et OpenAI, pour développer l'intelligence artificielle générale (AGI), qui désigne un modèle d'IA doté de capacités cognitives de niveau humain, voire plus.Amodei, qui a créé Anthropic après avoir travaillé à OpenAI sous la direction de Sam Altman, est l'un des nombreux dirigeants qui ont mis en garde contre les bouleversements imminents du marché de l'emploi.Au début de l'année, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a expliqué que l'IA jouait un rôle de plus en plus important dans les effectifs de Meta.« Probablement en 2025, nous, chez Meta, ainsi que les autres entreprises qui travaillent essentiellement sur ce sujet, aurons une IA qui pourra effectivement être une sorte d'ingénieur de niveau intermédiaire que vous avez dans votre entreprise et qui peut écrire du code », a déclaré Zuckerberg lors d'une apparition sur le podcast “The Joe Rogan Experience”.Par ailleurs, le PDG de Google, Sundar Pichai, a prévenu en avril 2023 qu'il s'attendait à ce que les « travailleurs du savoir », tels que les écrivains, les comptables, les architectes et les ingénieurs en logiciel, soient durement touchés par la montée en puissance de l'IA.Depuis 2023, des géants comme IBM, Google, Meta, Amazon, Klarna ou Dropbox ont annoncé des vagues de licenciements touchant des milliers de salariés, notamment dans les fonctions supports, administratives ou techniques. Plusieurs d’entre elles affirment que l’automatisation via l’IA rend certains postes « obsolètes » ou « non essentiels ».Voici quelques exemples que nous pouvons citer.Par exemple, nous pouvons citer Klarna qui a remplacé une partie de son service client par un chatbot basé sur l’IA, avant de devoir réembaucher du personnel, constatant que les clients préféraient les interactions humaines. L'entreprise s'est vantée pendant des mois que l'IA lui avait permis de réduire le nombre de ses employés, parce que son assistant IA, alimenté par OpenAI, accomplissait le travail de 700 agents du service client . D'ailleurs, la fintech suédoise avait cessé toute embauche Mais Klarna a réalisé qu'elle est allée trop loin et a déclaré qu'elle embauche à nouveau du personnel . Le fondateur et PDG Sebastian Siemiatkowski a déclaré à Bloomberg que l'entreprise était en pleine campagne de recrutement pour s'assurer que les clients aient toujours un interlocuteur humain à qui parler. « Il est essentiel que les clients sachent qu'ils auront toujours un interlocuteur humain s'ils le souhaitent », a-t-il déclaré.Si les chatbots sont moins chers que les humains, il semble qu'ils ne soient pas aussi performants, selon Siemiatkowski. « Comme le coût semble malheureusement avoir été un facteur d'évaluation trop prédominant lors de l'organisation, on se retrouve avec une qualité moindre », a-t-il déclaré à Bloomberg. « Investir réellement dans la qualité du soutien humain est pour nous la voie de l'avenir ».Arvind Krishna, le PDG d'IBM, a déclaré que la société prévoyait de suspendre l'embauche pour des postes qui, selon l'entreprise, pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle dans les années à venir.L'embauche dans les fonctions de back-office (telles que les ressources humaines) sera suspendue ou ralentie, a déclaré Krishna dans une interview . Ces rôles non liés aux clients représentent environ 26 000 travailleurs, a déclaré Krishna. « Je pouvais facilement voir 30% de ces ressources être remplacées par l'IA et l'automatisation sur une période de cinq ans ».Cela signifierait environ 7 800 emplois perdus. Une partie de toute réduction inclurait le non-remplacement des postes laissés vacants par attrition, a déclaré un porte-parole d'IBM.Du côté des cabinets de conseil, comme McKinsey, des analystes de premier niveau voient leur rôle menacé par des outils génératifs capables de rédiger des rapports ou analyser des données rapidement.