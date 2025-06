La formule allégée « Creative Cloud Standard » pour ceux qui n'ont pas besoin d'IA générative

Certains des abonnements Creative Cloud les plus chers d'Adobe sont sur le point de devenir encore plus onéreux pour les utilisateurs d'Amérique du Nord. À partir du 17 juin, le plan Creative Cloud All Apps sera rebaptisé Creative Cloud Pro pour les utilisateurs des États-Unis, du Canada et du Mexique, ajoutant une série d'avantages liés à l'intelligence artificielle en échange d'une augmentation du coût de l'abonnement.Le prix mensuel hors taxes pour les abonnés individuels à Creative Cloud All Apps dans le cadre d'un contrat annuel passera de 59,99 à 69,99 dollars, soit une augmentation annuelle de 120 $ (la facture passe de 659,88 à 779,99 dollars par an). Le prix mensuel pour les abonnés évolutifs, sans contrat, passera de 89,99 $ à 104,99 $. Les prix contractuels pour les équipes commencent à 99,99 $ par mois, contre 89,99 $ actuellement, tandis que les plans pour étudiants et enseignants passeront de 34,99 $ à 39,99 $ par mois lors du renouvellement.Le nouveau plan Creative Cloud Pro donne accès aux mêmes applications et fonctionnalités Adobe que le plan All Apps précédent, ainsi qu'à quelques nouveautés. Les utilisateurs disposeront d'un nombre illimité de crédits pour alimenter les outils d'IA générative pour les images, comme Generate Fill de Photoshop, et de 4 000 crédits mensuels pour les fonctions vidéo et audio d'IA « premium », comme Generative Extend dans Premiere Pro. L'offre comprend également la possibilité de sélectionner des modèles d'IA générative tiers tels que GPT d'OpenAI et Google Imagen, ainsi que l'accès à l'application de tableau blanc collaboratif d'Adobe, Firefly Boards, actuellement en phase bêta.« Nous voulons vous donner plus de temps pour explorer des idées et créer, c'est pourquoi nous nous concentrons sur l'amélioration continue des performances de vos applications, sur l'apport d'innovations à vos flux de travail principaux et sur l'intégration de capacités génératives alimentées par l'IA dans Creative Cloud et via notre nouvelle application Firefly qui vous rend plus productif », a déclaré Adobe dans son annonce. « Aujourd'hui, nous partageons les mises à jour de nos offres Creative Cloud pour refléter notre innovation continue et notre engagement à vous fournir les meilleurs outils pour donner vie à vos visions. »L'ancien plan All Apps ne sera plus disponible à la suite du changement, et les abonnés existants se verront facturer l'augmentation du prix à leur prochaine date de renouvellement. Ces changements ne s'appliquent qu'à l'Amérique du Nord, et Adobe indique qu'il n'est pas prévu de modifier les noms ou les prix dans d'autres régions « pour l'instant ».Adobe propose également un plan « Creative Cloud Standard » allégé pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de ses offres d'IA générative. Proposé à partir de 54,99 $ par mois pour les abonnés contractuels ou 82,49 $ pour les utilisateurs permanents, le plan Creative Cloud Standard est pratiquement identique au plan All Apps actuel, mais il réduit à 25 le nombre de crédits génératifs mensuels, qui était de 1 000. Les utilisateurs n'auront pas non plus accès aux fonctionnalités premium des applications web et mobiles qui sont débloquées pour les abonnés à Creative Cloud Pro.Alors que le plan Creative Cloud Standard est disponible à la fois pour les abonnés existants et les nouveaux clients, Adobe propose par défaut aux abonnés All Apps le plan plus onéreux chargé d'IA, bien que l'offre Standard soit plus proche en termes de prix et de fonctionnalités.À propos des crédits génératifs, Adobe explique :« L’IA générative est un type d’intelligence artificielle qui améliore la créativité en produisant des résultats étonnants à partir de « prompts » (textes descriptifs) simples. Nous voulons vous donner la possibilité de vous amuser, d’expérimenter, de rêver et de créer des choses extraordinaires en utilisant la nouvelle technologie d’IA générative Adobe Firefly dans nos applications.« Nous avons commencé par les images, les effets de texte et les vecteurs, avec les outils Remplissage génératif et Développement génératif dans Adobe Photoshop, Du texte à l’image dans Adobe Firefly, Recoloration générative dans Adobe Illustrator, Générer des effets de texte dans Adobe Express et bien d’autres encore. Nous avons désormais intégré l’IA générative optimisée par Firefly à la 3D, l’animation et la vidéo avec les outils Générer une vidéo et Traduction et lip sync dans Adobe Firefly.« Les formules Creative Cloud incluent une affectation mensuelle de crédits génératifs, que vous pouvez utiliser pour produire du contenu créé par l’IA générative à travers diverses fonctionnalités dans les applications Creative Cloud, Adobe Express et Adobe Substance 3D. Un nombre de crédits génératifs différent est attribué pour chaque formule. La consommation de crédits génératifs dépend également de la fonctionnalité d’IA générative utilisée et du type d’abonnement ».Le cas de VMWare, racheté par Broadcom, illustre une tendance parallèle.Après avoir conclu un accord de 69 milliards de dollars pour acheter la société de technologie de virtualisation VMware, Broadcom n'a pas perdu de temps pour introduire de grands changements dans la façon dont les clients et les partenaires achètent et vendent les offres VMware... et beaucoup de ces clients ne sont pas satisfaits.L'une des principales répercussions de l'acquisition par Broadcom a été l'arrêt de la vente de licences perpétuelles VMware , qui étaient auparavant disponibles sous 8 000 références. Les produits VMware ont été regroupés en quelques packages de regroupement, ce qui a conduit à une augmentation significative des coûts pour certains clients. Les exigences accrues en termes de cœurs CPU par abonnement CPU ont également contribué à rendre VMware plus coûteux pour certains partenaires revendeurs.De nombreux clients de VMware ont indiqué que les coûts de VMware avaient augmenté de 300 % après le rachat par Broadcom. Certaines entreprises ont évoqué des hausses de prix encore plus importantes, notamment AT&T, qui a affirmé que Broadcom avait proposé une hausse de prix de 1 050 % . D'ailleurs AT&T poursuit Broadcom au sujet de la prise en charge de la licence perpétuelle et déclare avoir envisagé d'autres solutions pour VMware.Comme Adobe, Broadcom a capitalisé sur la position dominante des produits de VMWare pour imposer un changement défavorable aux utilisateurs. Ce passage en force a suscité des critiques similaires.L’enjeu est identique : transformer un parc installé de clients fidèles en flux de revenus récurrents plus lucratifs, quitte à rompre avec les pratiques antérieures.Du côté francophone, PC Soft a également récemment suscité la polémique. L'éditeur des suites de développement WinDev et WebDev, basé à Montpellier, est désormais sous propriété...