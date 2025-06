La Chine vise une industrie technologique autosuffisante

Des investissements colossaux dans l'IA et la robotique

Progrès dans les batteries, les véhicules électriques, etc.

Huawei rattrape son retard en matière de puces avancées

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier 2017 a marqué un tournant dans les relations technologiques entre les États-Unis et la Chine. En 2018, son administration a déclenché une guerre commerciale contre la Chine, à travers des droits de douane élevés et des restrictions technologiques majeures. De nombreuses entreprises technologiques chinoises telles que Huawei, ZTE, etc. ont également été placées sur liste noire par les États-Unis.Bien que le ton ait changé en 2021, ces mesures coercitives ont été maintenues par son successeur Joe Biden. Certaines ont même été renforcées, avec l'implication des alliés, tels que l'Europe et le Japon. Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des restrictions sur les exportations de puces avancées vers la Chine , ainsi que sur les machines de lithographie utiliser pour produire des semiconducteurs, notamment celles fabriquées par le néerlandais ASML.Cependant, après environ huit années de mesures de répression contre la Chine, le constat se situe à l'opposé de celui qu'espéraient les États-Unis et leurs alliés. La Chine a pris de l'avance dans certains secteurs technologiques stratégiques et, dans d'autres cas, elle est en train de rattraper les États-Unis.« La Chine ne doit pas être obligée de supplier les autres pour obtenir des technologies », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'une réunion avec les plus grands scientifiques du pays à Pékin en 2018. « Ce n'est que par l'autosuffisance que nous pouvons fondamentalement sauvegarder la sécurité économique nationale ». Depuis lors, la Chine a réalisé des progrès importants dans les domaines de l'IA, de la robotique et des semiconducteurs.Les startups chinoises spécialisées dans l'IA, comme DeepSeek, rivalisent avec OpenAI et Google. Les biologistes du pays repoussent les limites de la recherche pharmaceutique et ses usines se remplissent de robots de pointe. Dans l'espace, le pays a lancé des centaines de satellites pour surveiller tous les coins de la Terre. Pour contrer le projet Starlink d'Elon Musk, la Chine construit une constellation de satellites dédiée au cloud computing et à l'IA.Pékin a intensifié ses efforts pour développer une autosuffisance technologique dans le but de se prémunir contre les restrictions à l'exportation et les sanctions croissantes des États-Unis. Alors que la guerre commerciale se poursuit, Xi Jinping prépare le pays à ère d'hostilités soutenues avec les États-Unis.Ce succès tient en grande partie à la capacité de la Chine à consacrer d'énormes sommes d'argent à des secteurs prisés. En 2024, la Chine a investi 500 milliards de dollars dans la recherche et le développement, soit 3 fois plus que lors de l'entrée en fonction de Xi Jinping en 2012. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Chine investit presque autant en R&D que les États-Unis, en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat.L'investissement dans l'IA est un objectif majeur. Une étude de 2024 a révélé que les fonds de capital-risque du gouvernement chinois investiraient près de 200 milliards de dollars dans 9 600 entreprises d'IA entre 2000 et 2023. Les organismes d'investissement des gouvernements locaux ont contribué à ce mouvement en soutenant des entreprises telles que Zhipu AI, l'une des sociétés chinoises d'IA qui rivalisent avec les entreprises américaines.Les startups d'IA reçoivent aussi des capitaux de fonds de capital-risque privés et d'entreprises chinoises telles qu'Alibaba et Tencent. Ces efforts stimulent les prouesses de la Chine en matière de fabrication. Les entreprises chinoises ont acheté autant de robots industriels que le reste du monde réuni, ce qui a permis à certains propriétaires d'usines d'expérimenter des installations hautement automatisées capables de fonctionner dans l'obscurité.Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les trois quarts des robots installés en Chine provenaient de fabricants étrangers, comme le Japon ou l'Allemagne. En 2023, les fabricants chinois de robots avaient conquis près de la moitié du marché local, selon la Fédération internationale de la robotique.Dans le domaine complexe de la robotique humanoïde, des entreprises chinoises comme UBTech, basée à Shenzhen, sont en concurrence avec des entreprises américaines comme Tesla d'Elon Musk. Dans les usines de véhicules électriques, les robots humanoïdes sont formés à travailler ensemble pour trier les pièces automobiles ou soulever des conteneurs lourds et les placer sur des étagères. Les usines s'appuient essentiellement sur les produits locaux.Selon UBTech, 90 % de ses 3 000 fournisseurs de ces dernières années sont basés en Chine, ce qui montre à quel point la Chine peut s'appuyer sur son propre écosystème de fournisseurs en pleine expansion. UBTech intègre également la technologie du pionnier chinois de l'IA DeepSeek pour aider les robots à prendre de meilleures décisions. En outre, la volonté d'autosuffisance s'étend à des domaines très sensibles tels que l'énergie nucléaire.Selon le Wall Street Journal, dans de nombreux secteurs émergents, la Chine cherche à aller au-delà des subventions gouvernementales et autres aides financières, en poussant les entreprises à se faire concurrence pour stimuler l'efficacité et l'innovation. Deux des principaux fabricants chinois de batteries, Contemporary Amperex Technology (CATL) et BYD, ont révélé avoir reçu des milliards de dollars de subventions au cours des trois dernières années.Dans le même temps, ils affirment avoir dépensé ensemble plus de 20 milliards de dollars en recherche et développement. Plus récemment, à quelques semaines d'intervalle, CATL et BYD ont chacun annoncé avoir mis au point de nouveaux systèmes de charge rapide qui pourraient réduire le temps de charge des véhicules à cinq minutes seulement. Par ailleurs, BYD vient de dépasser Tesla en matière de vente en Europe , un coup dur pour Elon Musk.Dans le domaine spatial, Pékin s'est attaché à améliorer les satellites chinois qui capturent des images et d'autres données pour des industries civiles telles que la construction, ainsi qu'à des fins de défense. En 2024, lorsqu'un groupe de groupes de réflexion américains a classé les meilleurs systèmes de satellites commerciaux au monde, les entreprises chinoises ont remporté cinq des onze médailles d'or. Les États-Unis n'en ont obtenu que quatre.L'un des lauréats, Chang Guang Satellite Technology, a été lancé en 2014 avec 30 millions de dollars de propriété intellectuelle provenant d'un institut de recherche de l'Académie chinoise des sciences. Aujourd'hui, la société est en bonne voie pour construire la plus grande constellation de satellites commerciaux de télédétection au monde. Avec 117 satellites déjà en orbite, elle dit pouvoir observer n'importe quel point de la Terre jusqu'à 40 fois par jour.Huawei et d'autres entreprises chinoises ont progressé dans la réduction de l'une des plus grandes vulnérabilités de la Chine : son manque de semiconducteurs avancés. Ces dernières années, Washington a eu recours aux restrictions sur les exportations pour tenter d'empêcher la Chine d'accéder aux puces les plus sophistiquées, telles que les produits les plus performants de Nvidia, ce qui a incité la Chine à développer sa production nationale.En 2023, Huawei a attiré l'attention des États-Unis en commercialisant un smartphone haut de gamme équipé d'un processeur avancé qui, selon les analystes, a été produit localement en Chine. Huawei se prépare à tester une nouvelle puce d'IA qu'il espère plus puissante que la puce H100 de Nvidia , sortie en 2022. Lors d'une récente interview, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré que l'industrie technologique chinoise devient plus puissante.« Les concurrents chinois ont évolué », a-t-il déclaré. Selon lui, Huawei qui figurait sur la liste noire du gouvernement américain est devenu « tout à fait redoutable » . Il a noté : « comme tout le monde, ils doublent, voire quadruplent leurs capacités chaque année. Et le volume augmente considérablement ».Jensen Huang a souligné que l'écart entre les performances des produits américains et leurs alternatives chinoises se réduit. Selon plusieurs rapports, l'industrie technologique chinoise se tourne de plus en plus vers les alternatives offertes par Huawei. Ainsi, les restrictions américaines pourraient non seulement favoriser la Chine dans la course mondiale à l'IA, mais aussi transformer Huawei en une puissance mondiale en matière de puce d'IA.Selon Morgan Stanley, à mesure que les puces chinoises s'améliorent, le taux d'autosuffisance du pays en unités de traitement graphique - essentielles à la création de systèmes d'IA - passera de 11 % en 2021 à...