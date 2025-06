Un avocat écope de sanctions pour utilisation de ChatGPT qui a produit de fausses citations sur un dossier judiciaire

Le tableau questionne sur la pertinence de l'usage de tels outils pour le génie logiciel

That's...even more troubling than using ChatGPT. Do you make a habit of just filing things written by people not licensed to practice law without reviewing them?



Because there are rules about that, and also...your client is paying for an attorney. They shoild get one. pic.twitter.com/PjZfd6DTiD — Ari Cohn (@AriCohn) June 1, 2025

Air Canada s’est ainsi vu obligé de respecter une politique de remboursement inventée par un chatbot intégré à son site web

Malgré les avancées de l'intelligence artificielle, la vigilance humaine reste indispensable



Le jour où la grand-mère de Jake Moffatt est décédée, ce dernier s'est à l’immédiat rendu sur le site Web d'Air Canada pour réserver un vol de Vancouver à Toronto. Ne sachant pas comment fonctionnent les tarifs d'Air Canada pour les personnes en deuil, Moffatt a demandé au chatbot d'Air Canada de lui expliquer. Ce dernier a fourni des informations inexactes, encourageant Jake Moffatt à réserver un vol à l’immédiat, puis à demander un remboursement dans les 90 jours. Une recommandation en contradiction avec la politique de la compagnie aérienne qui stipule qu’elle ne procède pas à des remboursements une fois que la réservation est effectuée.Jake Moffatt a donc porté plainte en joignant une capture d’écran de sa conversation avec le chatbot : « Si vous devez voyager à l’immédiat ou si vous avez déjà voyagé et que vous souhaitez soumettre votre billet pour bénéficier d'un tarif réduit pour les personnes en deuil, veuillez le faire dans les 90 jours suivant la date d'émission de votre billet en remplissant notre formulaire de demande de remboursement de billet. »Le tribunal a au final tranché que M. Moffatt a droit à un remboursement partiel de 650,88 dollars canadiens (environ 482 USD) sur le prix initial du billet qui était de 1 640,36 CAD (environ 1 216 USD), ainsi qu'à des dommages-intérêts supplémentaires pour couvrir les intérêts sur le billet d'avion et les frais de justice de M. Moffatt.Air Canada a décidé de se conformer à la décision et de considérer l'affaire comme close après avoir refusé d’endosser la responsabilité de l’erreur commise par le chatbot intégré à son site web. La compagnie aérienne a ensuite procédé à la désactivation de ce dernier. L’erreur de ChatGPT qui a coûté 10 000 dollars à une startup est un rappel que, malgré les avancées de l’IA, la vigilance humaine reste indispensable. Les outils d’IA sont puissants, mais ils ne remplacent pas le jugement critique et l’expertise des développeurs. En fin de compte, c’est la responsabilité des équipes humaines de s’assurer que la technologie qu’elles utilisent est sûre et fiable.D'ailleurs, l'erreur ne saurait être imputable entièrement à ChatGPT : les développeurs auraient du prendre la peine d'analyser le code au lieu de se limiter à quelques tests avant la copie. Ils semblent le reconnaitre lorsqu'ils déclarent :« Je voudrais commencer par dire que les pratiques en question sont très mauvaises et embarrassantes (et nous avons depuis ajouté des tests unitaires et d'intégration robustes ainsi que des alertes et des enregistrements), qu'elles auraient pu et dû être évitées, qu'il s'agissait d'erreurs humaines au-delà de tout, et qu'elles sont très évidentes avec le recul.« Cela s'est passé à une autre époque, avec d'importantes contraintes de temps, aux tout premiers stades (premières semaines) de la création d'une entreprise. Je partage surtout cette histoire comme une anecdote amusante avec des circonstances uniques entourant la reproductibilité des bogues en prod (encore une fois à cause de notre propre stupidité) ».Quoi qu'il en soit, tout est bien qui finit bien : « Rétrospectivement, aussi pénibles qu'aient été ces cinq jours, c'est l'un de ces moments de la vie d'une startup que nous n'oublierons jamais. Comme toutes les startups, nous avons fait une tonne d'erreurs tout au long de notre parcours, celle-ci étant peut-être la pire. J'évoquerai peut-être les autres plus tard. Nous sommes simplement heureux de pouvoir regarder ces jours-là en arrière et d'en rire. Oui, nous aurions dû faire plus de tests. Oui, nous n'aurions pas dû copier-coller du code. Oui, nous n'aurions pas dû passer directement à l'application principale. Quoi qu'il en soit, je ne regrette pas cette expérience ».Source : UtahEn tant que développeur ou utilisateur d’IA, comment assurez-vous la qualité et la précision du code généré par l’IA ?Avez-vous des expériences personnelles où l’IA a joué un rôle crucial, positivement ou négativement, dans votre travail ?Selon vous, quelles mesures de sécurité devraient être mises en place lors de l’intégration de solutions d’IA dans les systèmes d’entreprise ?Pensez-vous que les erreurs mentionnées sont des cas isolés ou révélateurs d’un problème plus large dans l’industrie de l’IA ?Comment pensez-vous que les entreprises peuvent équilibrer l’innovation technologique avec les risques potentiels associés à l’automatisation ?Quelles stratégies votre entreprise a-t-elle adoptées pour prévenir les erreurs coûteuses liées à l’IA ?Quel rôle les tests et la validation jouent-ils dans votre utilisation de l’IA, et comment ces processus pourraient-ils être améliorés ?