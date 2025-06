Grok semble confondre neutralité politique et neutralité factuelle

Dangers potentiels liés au comportement de Grok d'Elon Musk

Grok semble propager les opinions de son créateur Elon Musk

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les scientifiques affirment que le changement climatique est une menace urgente pour notre planète. Selon les climatologues, le réchauffement rapide dû à l'utilisation de combustibles fossiles pousse la Terre vers des points de basculement dangereux. Le changement climatique est prouvé scientifiquement et fait l'objet d'un large consensus parmi les climatologues et les institutions scientifiques du monde entier, bien qu'il existe des « climatosceptiques ».Des experts ont observé que la dernière version de l'IA Grok d'Elon Musk adopte désormais des positions climatosceptiques, en relayant des arguments discrédités niant ou minimisant l'impact du changement climatique causé par l'homme. Selon les climatologues, il s'agit d'un phénomène dangereux.Le mois dernier, lorsqu'Andrew Dessler, climatologue à l'université A&M du Texas, a interrogé Grok sur le sujet. Grok a reconnu les conclusions de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) et de la NASA qui montrent les risques du réchauffement climatique. Cependant, le chatbot a ensuite opposé ces conclusions aux affirmations des négationnistes du climat qui minimisent les risques posés par le réchauffement climatique.Grok a donné une réponse similaire lorsqu'un journaliste du site E&E News de POLITICO l'a interrogé. « Le changement climatique est une menace sérieuse avec des aspects urgents. Mais son caractère immédiat dépend de la perspective, de la géographie et du calendrier », a répondu le chatbot. Interrogé une seconde fois quelques jours plus tard, Grok a réitéré ce point de vue et a déclaré que « la rhétorique extrême des deux côtés brouille les pistes ».« Ni le "nous allons tous mourir" ni le "c'est un canular" ne tient la route », a répondu Grok. Interrogé une troisième fois lundi, Grok a ajouté une mise en garde importante, avec laquelle de nombreux scientifiques seraient probablement d'accord : « la planète elle-même perdurera ; ce sont les systèmes humains - agriculture, infrastructures, économies - et les espèces vulnérables qui sont confrontés aux risques les plus immédiats de ce phénomène ».Elon Musk a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait que son chabot d'IA soit la « meilleure » source de vérité. Mais ce qui se passe actuellement avec son IA Grok est tout à fait différent. Il a fondé la startup xAI et créé le chatbot d'IA générative Grok afin de concurrencer ChatGPT d'OpenAI . Elon Musk qualifie notamment ChatGPT de « woke », mais l'accuse également d'être politiquement correcte et partiale et de défendre les idées de gauche.Mais chercher à être neutre politiquement ne doit pas signifier donner le même poids à une vérité démontrée et à une opinion infondée. Sur des sujets comme le climat, la neutralité factuelle exige de refléter les preuves scientifiques, pas les croyances minoritaires. En outre, le caractère « audacieux » ou « non conformiste » de Grok pourrait le pousser à provoquer délibérément , en relayant des idées marginales sous couvert de « liberté de pensée ».Selon Andrew Dessler, qui teste les modèles d'IA, les réponses de Grok sur la question du changement climatique sont différentes de celles de ses rivaux - tels que ChatGPT d'OpenAI, Copilot de Microsoft et Gemini de Google. Lorsqu'ils sont interrogés sur le réchauffement climatique, ceux-ci se font l'écho du consensus scientifique selon lequel l'utilisation de combustibles fossiles par l'humanité réchauffe la planète Terre et met en péril les personnes qui y vivent.« Oui, le changement climatique est largement reconnu comme une menace urgente et significative pour la planète. Une action urgente est nécessaire pour atténuer les émissions et s'adapter à ses impacts », a récemment répondu ChatGPT lorsqu'on lui a posé la même question. En réponse à la même question, Gemini de Google a répondu : « oui, le consensus scientifique est que le changement climatique est une menace urgente pour la planète ».Les réponses récentes de Grok à la question sur le climat sont même différentes de ses versions précédentes. Grok a été lancé en 2023 et en est à sa troisième itération. Et sa dernière version majeure, Grok 3, promeut des points de vue marginaux sur le climat comme elle ne l'avait jamais fait auparavant.La nouvelle orientation controversée de Grok témoigne des changements rapides qui s'opèrent actuellement dans le domaine de l'IA de pointe. Loin d'être des arbitres neutres de faits objectifs, les IA reflètent à bien des égards les défauts et les préjugés de leurs créateurs humains. En raison de son intégration à X (ex-Twitter), Grok a tendance à répéter les opinions controversées des utilisateurs du site, en particulier celles du propriétaire Elon Musk.Ce qui lui vaut des critiques. « Les modèles d'apprentissage du langage qui propulsent les chatbots d'IA sont vraiment très malléables et vous pouvez changer le type de résultats qu'ils donnent. Ils ne sont pas liés à une vérité absolue ou à quoi que ce soit d'autre, et si vous voulez qu'un chatbot vous mente, vous pouvez lui dire de le faire. Si vous voulez qu'il vous donne un point de vue particulier, vous pouvez le faire », a déclaré Andrew Dessler.Dans le cas de Grok, cela pourrait refléter les penchants d'Elon Musk, qui s'est montré très discret sur la question du climat. Le milliardaire a soutenu les efforts de lutte contre le changement climatique, en finançant un concours visant à promouvoir l'élimination du carbone. Mais il a aussi contribué à l'élection de Donald Trump, qui a qualifié le réchauffement climatique de canular et a encouragé les politiques visant à promouvoir les combustibles fossiles.En propageant des récits négationnistes sur le climat, Grok peut induire le public en erreur et perturber la compréhension générale des questions environnementales cruciales. Si l'IA peut être un outil permettant d'améliorer les connaissances et la compréhension, son utilisation abusive peut avoir des effets négatifs importants, comme entraver les efforts de lutte contre le changement climatique ou fragmenter le consensus sur les questions scientifiques.Le mois dernier, Grok a subitement commencé à évoquer un présumé « génocide blanc » en Afrique du Sud dans des réponses à des questions sans rapport avec le sujet. Grok semblait obsédé par cette théorie du complot et s'employait à la diffuser sur la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk. Cette gaffe du chatbot a valu de nombreux critiques à xAI. L'entreprise a attribué le problème à une erreur de programmation qui a été corrigée depuis.Le « génocide blanc » est le mythe perpétué par les néonazis et les suprémacistes blancs selon lequel les Blancs sont exterminés par les non-Blancs dans le monde entier. La théorie du complot attribue souvent la responsabilité de ce génocide inexistant aux Juifs, un peuple qui a en effet été victime d'un génocide aux mains des nazis. Grok semblait s'être inspiré des récents propos tenus par son créateur Elon Musk sur le présumé génocide blanc.Elon Musk, qui est né et a grandi en Afrique du Sud, a cité un compte X qui prétendait montrer une route dans le pays africain avec des...