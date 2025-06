La version 1.0 de l'éditeur de code alimenté par IA "Cursor" est disponible, apportant BugBot pour la révision de code, un premier aperçu des mémoires, et la configuration MCP en un clic.

Cursor AI est un environnement de développement intégré (EDI) livré avec un assistant d'IA de codage par défaut pour permettre aux utilisateurs d'accélérer la création de logiciels. C'est un fork de Visual Studio Code qui s'appuie sur de grands modèles de langage (LLM) tels que Claude et GPT. Cursor AI offre des outils tels que la génération de code, l'autocomplétion intelligente et des réécritures de code optimisées.La version 1.0 de Cursor est désormais disponible. Cette version inclut BugBot pour la révision de code, un premier aperçu des mémoires, la configuration MCP en un clic, la prise en charge de Jupyter et la disponibilité générale du Background Agent (agent en arrière-plan).BugBot révise automatiquement les PR pour détecter les bugs et problèmes potentiels.Lorsqu'un problème est détecté, BugBot laisse un commentaire sur les PR dans GitHub. Vous pouvez cliquer sur "" pour revenir à l'éditeur avec un prompt (instruction générative) préremplie pour corriger le problème.Background Agent ou l'agent en arrière-plan est agent de codage à distance, disponible en accès anticipé depuis quelques semaines.Maintenant, le Background Agent est disponible à tous les utilisateurs. Vous pouvez commencer à l'utiliser en cliquant sur l'icône en forme de nuage dans le chat ou en appuyant sursi le mode confidentialité est désactivé. Pour les utilisateurs dont le mode confidentialité est activé, il n'est pas encore disponible, mais Cursor proposerait bientôt un moyen de l'activer également.Cursor peut désormais implémenter des modifications dans les notebooks Jupyter !L'agent peut désormais créer et modifier plusieurs cellules directement dans Jupyter, ce qui représente une amélioration pour les tâches de recherche et de science des données. Cette fonctionnalité n'est pour l'instant prise en charge qu'avec les modèles Sonnet.Grâce à la fonctionnalité Mémoires, Cursor peut mémoriser des informations issues de conversations et s'y référer ultérieurement. Les mémoires sont stockées par projet à un niveau individuel et peuvent être gérées à partir des paramètres.Memories est encore déployé en tant que fonctionnalité bêta. Pour commencer, activez-la dansVous pouvez désormais configurer des serveurs MCP dans Cursor en un seul clic et, grâce à la prise en charge d'OAuth, vous pouvez authentifier les serveurs qui le prennent en charge.Cursor propose une courte liste de serveurs MCP officiels que vous pouvez ajouter dans l'EDI.Si vous êtes développeur MCP, vous pourrez également mettre votre serveur à la disposition des développeurs en ajoutant un bouton « Ajouter à Cursor » dans votre documentation et vos fichiers README.Cursor peut désormais afficher des visualisations dans une conversation. En particulier, les diagrammes Mermaid et les tableaux Markdown peuvent désormais être générés et consultés au même endroit !La page des paramètres et le tableau de bord ont été améliorés dans cette version.Avec le nouveau tableau de bord, vous pouvez consulter les analyses d'utilisation individuelles ou de votre équipe, mettre à jour votre nom d'affichage et consulter des statistiques détaillées ventilées par outil ou modèle.Voici d'autres particularités de cette version :Pour rappel, selon le PDG de Cursor AI, Michael Truell, Cursor AI est un simple éditeur de code avec des modèles d'IA intégrés qui peuvent écrire, prédire et manipuler du code en n'utilisant rien d'autre qu'un prompt de texte. En d’autres termes, Cursor AI permet de créer une application sans écrire de code. Michael Truell souligne que le but avec Cursor est l’automatisation de 95 % du travail d'un ingénieur afin qu'il puisse se concentrer sur les aspects créatifs du codage.Cependant, en mars dernier, un programmeur utilisant Cursor a rapporté que l'assistant de programmation a brusquement refusé de continuer à générer du code. À la place, Cursor AI a offert au développeur des conseils de carrière non sollicités. Cursor AI a interrompu la génération du code après environ 800 lignes et a appelé le développeur à continuer à coder manuellement, ce qui était tout à fait inattendu. Le développeur a affirmé : " L'IA Cursor m'a dit que je devais apprendre à coder au lieu de lui demander de générer du code ".Cursor est un éditeur de code alimenté par l'IA utilisé par des millions d'ingénieurs. Il s'appuie sur une série de modèles personnalisés qui, selon son éditeur, génèrent plus de code que presque tous les LLM (grands modèles de langage) au monde.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?