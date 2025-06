Claude Code est désormais disponible pour les abonnés aux formules Pro et Max, permettant des workflows de codage directs basés sur un terminal et vous permettant de déléguer des tâches de codage complexes

Utilisez Claude pour l'écriture, la recherche, l'analyse et bien plus encore, au travail et à la maison.

Utilisez Claude Code pour vos workflows de codage basés sur le terminal.

Assurez-vous que vous disposez d'un abonnement Pro ou Max actif.



Si vous n'êtes pas encore abonné, passez à un abonnement supérieur.

Formule Pro : 20 $/mois pour des travaux de codage légers sur de petits référentiels.

La formule Max propose deux niveaux d'utilisation :

5 fois l'utilisation Pro (100 $/mois) 20 fois l'utilisation Pro (200 $/mois)



Installez Claude Code.



Rendez-vous sur la page de documentation de Claude Code pour télécharger et installer Claude Code.

Suivez les instructions d'installation correspondant à votre système d'exploitation.

Authentifiez-vous avec vos identifiants Claude.



Lorsque vous y êtes invité pendant la configuration ou la première utilisation, connectez-vous avec les mêmes identifiants que ceux que vous utilisez pour Claude.

Cela permettra de connecter votre abonnement Pro ou Max à Claude Code.

Si vous êtes déjà connecté à Claude Code via Anthropic Console PAYG, exécutez /login depuis Claude Code pour passer à votre abonnement.

Déconnectez-vous complètement de votre session active à l'aide de la commande /logout. Exécutez claude update . Redémarrez complètement votre terminal pour que la modification prenne effet. Exécutez claude et sélectionnez le compte approprié pour utiliser Claude Code (Pro, Max ou Console).



Fonctionnement des limites de débit



Les forfaits Pro et Max offrent des limites de débit communes à Claude et Claude Code, ce qui signifie que toutes les activités dans les deux outils sont comptabilisées dans les mêmes limites d'utilisation. Le nombre de messages que vous pouvez envoyer varie en fonction de la longueur des messages, de la durée de la conversation et des pièces jointes, tandis que l'utilisation de Claude Code varie en fonction de la complexité du projet, de la taille de la base de code et des paramètres d'acceptation automatique.



Formule Pro



Pro (20 $/mois) : les utilisateurs moyens peuvent envoyer environ 45 messages avec Claude toutes les 5 heures, OU envoyer environ 10 à 40 invites avec Claude Code toutes les 5 heures.

: les utilisateurs moyens peuvent envoyer environ 45 messages avec Claude toutes les 5 heures, OU envoyer environ 10 à 40 invites avec Claude Code toutes les 5 heures. Accès au modèle : les abonnés au forfait Pro peuvent accéder à Sonnet 4, mais ne peuvent pas utiliser Opus 4 avec Claude Code.

: les abonnés au forfait Pro peuvent accéder à Sonnet 4, mais ne peuvent pas utiliser Opus 4 avec Claude Code. Idéal pour : les travaux légers sur de petits référentiels (généralement moins de 1 000 lignes de code)

Formule Max



Max 5x Pro (100 $/mois) : les utilisateurs moyens peuvent envoyer environ 225 messages avec Claude toutes les 5 heures, OU envoyer environ 50 à 200 invites avec Claude Code toutes les 5 heures.

: les utilisateurs moyens peuvent envoyer environ 225 messages avec Claude toutes les 5 heures, OU envoyer environ 50 à 200 invites avec Claude Code toutes les 5 heures. Max 20x Pro (200 $/mois) : les utilisateurs moyens peuvent envoyer environ 900 messages avec Claude toutes les 5 heures, OU envoyer environ 200 à 800 invites avec Claude Code toutes les 5 heures.

: les utilisateurs moyens peuvent envoyer environ 900 messages avec Claude toutes les 5 heures, OU envoyer environ 200 à 800 invites avec Claude Code toutes les 5 heures. Accès au modèle : les abonnés au forfait Max peuvent utiliser Sonnet ou Opus 4 sur Claude Code (passez de l'un à l'autre à l'aide de la commande /model).

: les abonnés au forfait Max peuvent utiliser Sonnet ou Opus 4 sur Claude Code (passez de l'un à l'autre à l'aide de la commande /model). Idéal pour : une utilisation quotidienne avec des bases de code plus importantes, ou les utilisateurs expérimentés

Ces estimations sont basées sur le fonctionnement actuel de Claude. À l'avenir, nous ajouterons de nouvelles fonctionnalités (certaines pourraient augmenter votre utilisation, d'autres la réduire), mais nous nous efforçons toujours de vous offrir le meilleur rapport qualité-prix pour votre forfait actuel.



Que se passe-t-il lorsque vous atteignez les limites de débit ?



Pour vous aider à surveiller votre utilisation, des messages d'avertissement s'affichent pour vous informer de la capacité restante. Lorsque vous atteignez vos limites de débit, vous pouvez choisir parmi plusieurs options en fonction de vos besoins :



Utilisateurs de la formule Pro



Envisagez de passer au forfait Max (5x Pro/100 $) si vous atteignez régulièrement les limites et avez besoin de plus de capacité pour des référentiels plus importants.

Vous aurez la possibilité de passer à une utilisation à la carte avec un compte Anthropic Console pour les sprints de codage intensifs.

Attendez que vos limites de débit soient réinitialisées

Utilisateurs de la formule Max



Si vous disposez du forfait Max à 100 $ (5 fois l'utilisation Pro), envisagez de passer au forfait Max à 200 $ (20 fois l'utilisation Pro) si vous atteignez régulièrement les limites.

Vous aurez la possibilité de passer à une utilisation à la carte avec un compte Anthropic Console pour les sprints de codage intensifs.

Attendez que vos limites de débit soient réinitialisées

Limites d'utilisation et facturation de Claude Code



Comprendre deux systèmes distincts



Il est important de reconnaître qu'il s'agit de deux systèmes distincts :



Claude Code : présente des options pour continuer à utiliser l'API grâce à des crédits API.

: présente des options pour continuer à utiliser l'API grâce à des crédits API. Console API : contient des paramètres de rechargement automatique facultatifs pour la gestion des crédits API là où se trouve votre terminal.

Choisir d'utiliser des crédits API



Si vous souhaitez utiliser des crédits API via Claude Code :



L'utilisation sera facturée aux tarifs API standard (distincts des tarifs des plans Pro/Max).

Si le rechargement automatique est activé dans votre compte Console, des crédits supplémentaires seront automatiquement ajoutés lorsque votre solde sera faible.

Rester dans les limites de votre plan



Pour maintenir votre utilisation strictement dans les limites de votre allocation Pro ou Max :



Refusez l'option de crédit API lorsqu'elle vous est proposée.

Laissez votre période d'utilisation se réinitialiser naturellement.

Surveillez votre allocation restante à l'aide de la commande /status.

Désactiver les crédits API pour Claude Code



Si vous préférez empêcher l'option de crédit API d'apparaître complètement :



Exécutez claude logout dans votre terminal.

Exécutez claude login et authentifiez-vous en utilisant uniquement vos identifiants de forfait Pro ou Max.

Évitez d'ajouter des identifiants API/Console pendant le processus de connexion.

Cela garantit que Claude Code n'utilisera que l'allocation de votre forfait et que vous ne serez pas invité à utiliser des crédits API lorsque vous atteindrez vos limites.



Gestion des paramètres de rechargement automatique



La fonctionnalité de rechargement automatique est gérée dans votre compte Console/API, et non via Claude Code :



Vérifiez les paramètres de votre compte Console pour vérifier l'état du rechargement automatique.

Ajustez ces paramètres dans la Console si vous préférez éviter les achats automatiques de crédits.

N'oubliez pas que le rechargement automatique ne s'applique que lorsque vous avez choisi d'utiliser des crédits API

Résumé



Claude Code maintient un contrôle strict des décisions de facturation par l'utilisateur

Tout passage à l'utilisation de crédits API nécessite le consentement explicite de l'utilisateur

Le rechargement automatique est une fonctionnalité indépendante de la console

Pour respecter le budget de votre forfait, il vous suffit de refuser les options de crédits API lorsqu'elles vous sont proposées

Claude Code est un assistant d'IA de codage développé par Anthropic et accessible depuis un terminal. Selon Anthropic, Claude Code comprend votre base de code et vous aide à coder plus rapidement grâce à des commandes en langage naturel. Il s'intègre directement à votre environnement de développement et rationalise votre flux de travail sans nécessiter de serveurs supplémentaires ou de configuration complexe.Ses principales fonctionnalités sont : éditer des fichiers et corriger de bogues dans votre base de code, répondre aux questions sur l'architecture et la logique de votre code, exécuter et corriger des tests, faire du linting, ainsi que de nombreuses autres commandes. Selon le rapport de test d'un programmeur, l 'assistant d'IA de codage Claude Code corrige rapidement et efficacement les bogues dans les codes hérités sans que l'utilisateur ait besoin de préciser le contexte Récemment, Anthropic a annoncé que Claude Code est désormais disponible pour les abonnés aux formules Pro et Max, permettant des workflows de codage directs basés sur un terminal. Le forfait Pro coûte 20 $ par mois et peut être utilisé pour des travaux de codage légers sur de petits référentiels, tandis que le forfait Max offre une utilisation étendue avec des niveaux mensuels plus élevés.Les deux forfaits partagent des limites de débit entre Claude et Claude Code, les limites de messages étant déterminées par la longueur, la durée de la conversation et les pièces jointes. L'utilisation du code varie en fonction de la complexité du projet, de la taille de la base de code et des paramètres d'acceptation automatique.Claude Code est un outil en ligne de commande qui vous donne accès aux modèles Claude directement dans votre terminal, vous permettant de déléguer des tâches de codage complexes tout en conservant transparence et contrôle. Avec les formules Pro et Max, vous avez désormais accès à la fois à Claude dans les applications web, de bureau et mobiles, et à Claude Code dans votre terminal avec un seul abonnement unifié.Utilisez deux puissants produits d'IA avec un seul abonnement simple :Pour commencer à utiliser Claude Code avec votre forfait Pro ou Max :Si vous ne voyez pas l'option permettant de vous authentifier avec votre compte préféré, suivez ces étapes pour mettre à jour Claude Code :Concernant les plans Pro et Max, voici les informations partagées par Anthropic :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?