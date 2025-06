Mistral débarque sur le marché des assistants de codage avec Mistral Code et sa déclinaison pour entreprise Mistral Code Enterprise, un fork du projet open source Continue

Autocomplete sophistiqué : suggestions de code (même multi-lignes) à mesure de la saisie, via le modèle Codestral conçu pour le remplissage « fill-in-the-middle ».

Recherche et contexte : recherche par langage naturel dans les bases de code (représentation par embeddings) avec Codestral Embed, qui permet de retrouver fragments de code ou documentations pertinentes.

Tâches multi-étapes (« agents ») : prise en charge de workflows complexes avec Devstral, un modèle agentif capable de manipuler plusieurs fichiers, générer du code sur plusieurs actions successives et exécuter des commandes système.

Chat intégré : assistance conversationnelle avec Mistral Medium (version 3 du modèle généraliste de Mistral), pour poser des questions sur le code, demander des explications ou du debug sans sortir de l’IDE.

Contrôle d’entreprise : gestion fine des accès (RBAC), journalisation complète des actions (audit logging) et métriques d’usage, comme solutions aux exigences de conformité et de sécurité des DSI.

Déploiement privé : support des architectures on-premise (GPU réservés ou air-gapped) afin d’assurer la souveraineté des données de code, un point mis en avant pour se conformer aux normes de confidentialité (comme le futur règlement européen sur l’IA)

La flexibilité de déploiement : un argument de vente

Le projet Continue : l’assistant IA open-source d’origine

Une filiation open source clairement affichée

Évaluation critique : usages, transparence et innovation

Mistral Code est présenté par la startup française Mistral AI comme un assistant de codage propulsé par l’IA et optimisé pour les équipes de développement en entreprise. Ce produit regroupe plusieurs modèles de génération de code propriétaires (parmi lesquels Codestral pour l’autocomplétion, Codestral Embed pour la recherche de code, Devstral pour les tâches de codage multi-étapes, et Mistral Medium pour l’assistance conversationnelle), ainsi qu’une extension IDE « in-IDE » intégrée pour Visual Studio Code et JetBrains.L’objectif revendiqué est de multiplier par dix la productivité des développeurs en fournissant en interne (sur site ou cloud privé) un outil complet, incluant complétions instantanées, refactorings multi-lignes, assistance par chat et refonte de segments de code. Dans cette approche intégrée, tous les composants (modèles, plugin, infrastructure) sont fournis par Mistral sous une même garantie de service, ce qui permet au code des clients de rester entièrement à l’intérieur de leur périmètre, sans fuite extérieure.L’interface de Mistral Code combine les suggestions de code en temps réel avec un volet de discussion contextuel. À gauche on saisit du code et l’IA propose des complétions ou réécrit du code à la volée, tandis qu’à droite un chat permet de poser des questions sur le code ou de demander des révisions. Ce mode « in-IDE » évite au développeur de quitter son éditeur : il peut demander des explications, tester des requêtes sur des fichiers ou des diffs Git, ou faire exécuter des commandes dans son terminal, tout en restant dans le même flux de travail.Selon Mistral, cette intégration serrée répond aux besoins des grandes entreprises en permettant un déploiement sur site (« air-gapped ») ou en cloud privé avec des contrôles de gouvernance renforcés (logs d’audit, gestion fine des accès). Notons que l’extension VSCode publiée dans le marketplace s’intitule “Mistral Code Enterprise” et indique qu’elle « n’est disponible qu’avec une licence entreprise ». Autrement dit, Mistral Code est conçu pour un usage professionnel sous licence payante, et n’est pour l’instant accessible que via une bêta privée pour JetBrains et VSCode (mise à disponibilité générale bientôt prévue).Parmi les fonctionnalités clés de Mistral Code figurent notamment :L'un des arguments de vente majeurs de Mistral Code, en particulier pour sa version Enterprise, réside dans sa flexibilité de déploiement. Les entreprises peuvent opter pour une solution cloud ou une installation sur site (on-premise), garantissant ainsi une maîtrise totale de leurs données et de leur propriété intellectuelle. De plus, Mistral AI met en avant la possibilité de personnaliser (fine-tuner) les modèles sur les bases de code spécifiques de ses clients, une fonctionnalité très attendue par les grandes organisations.L'intégration se fait directement au sein des environnements de développement intégré (IDE) les plus populaires, à savoir Visual Studio Code et la suite JetBrains, via des extensions dédiées.Mistral Code se veut donc une plateforme tout-en-un, comme le résume Mistral : « tous les composants – modèles, plugin, contrôles d’administration, support 24/7 – sont fournis par un seul éditeur » afin de simplifier les déploiements en entreprise. En somme, il s’agit d’une déclinaison « premium » et sécurisée de l’idée d’assistant de code, destinée aux organisations disposant de budgets et d’exigences élevées.Mistral Code s’appuie en réalité sur Continue, une plateforme open-source d’assistants AI pour le développement. Lancé début 2023 par Ty Dunn et Nate Sesti (co-fondateurs basés à San Francisco), Continue ambitionne d’être « l’autopilote open-source pour le développement logiciel » permettant de créer et partager des assistants de codage personnalisés. Le projet (sous licence Apache 2.0) propose des extensions gratuites pour VSCode et JetBrains, ainsi qu’un « hub » central hébergeant modèles, règles, prompts et autres composants réutilisables. Les développeurs peuvent ainsi combiner n’importe quel modèle LLM (du moment qu’il est open-source ou connecté via API) et du contexte de code pour construire des assistants sur mesure.Continue a rapidement gagné en popularité : selon son annonce officielle, il compte déjà des centaines de milliers d’utilisateurs et plus de 20 000 étoiles GitHub. Son « hub » communautaire permet de distribuer des blocs de code et d’IA (par exemple, on y trouve déjà des blocs Codestral publiés par Mistral, ou encore Sonnet d’Anthropic). L’orientation de Continue est fortement axée sur la transparence et le contrôle : les créateurs insistent pour que chaque développeur « comprenne et contrôle » totalement comment l’IA s’intègre à son code.Là où l'histoire devient particulièrement intéressante, c'est en examinant les détails des extensions fournies par Mistral AI. Sur les marketplaces de Visual Studio et de JetBrains, une mention explicite et honnête apparaît : "Mistral Code Enterprise is a fork of continue.dev. All due credit to the original creators of continue.dev."Cette transparence est à saluer. Continue est un projet open source qui a pour mission de construire un assistant de codage personnalisable et open source. Il fournit une base solide avec une interface de chat, des fonctionnalités d'édition de code intelligentes et la capacité de se connecter à divers modèles de langage, qu'ils soient open source ou propriétaires. L'équipe derrière Continue a réalisé un travail fondamental en créant une plateforme flexible et extensible, adoptée par une communauté de développeurs soucieux de garder le contrôle sur leurs outils.En choisissant de forker Continue, Mistral AI a bénéficié d'une rampe de lancement applicative robuste et éprouvée. Cela leur a permis de se concentrer sur l'intégration de leurs modèles de pointe et sur le développement de fonctionnalités spécifiques aux entreprises, telles que la console d'administration et les options de déploiement sécurisées.Sur le plan technique et fonctionnel, cela signifie que Mistral reprend les fondations modélisation et UI de Continue, tout en y ajoutant des briques propriétaires et des ajustements pour l’entreprise. Par exemple, Continue fournit déjà des fonctions d’autocomplétion et de chat, mais Mistral Code enrichit cela avec un cadre de gouvernance (RBAC, audit) et des outils d’analyse multi-fichiers (agent Devstral).Mistral a d’ailleurs explicitement annoncé qu’elle entendait contribuer une partie des améliorations de Mistral Code au projet Continue initial, ce qui laisse supposer un retour de certaines fonctions (comme l’éditeur multi-lignes amélioré ou l’agentic chat) dans la version open-source.Les différences principales résident donc dans l’orientation « enterprise » de Mistral Code : gestion fine des autorisations, traçabilité complète, garantie de service unique, options de déploiement privé, etc. Ces compléments sont peu ou pas présents dans Continue « vanilla ». En revanche, la continuité existe du point de vue des objectifs de productivité des développeurs et de la modularité : Mistral Code conserve l’idée de connecter plusieurs modèles spécialisés et d’autoriser de nombreuses langues de programmation (plus de 80 selon Mistral), concept déjà au cœur de Continue. Au final, Mistral Code apparaît comme une version plus industrialisée et payante de Continue, bâtie sur le même socle technique mais intégrant tout un écosystème mis en place par Mistral (modèles maison, plugins, interfaces graphiques, support).Du point de vue du développeur, Mistral Code offre potentiellement un outil puissant s’il peut être déployé rapidement et gratuitement (ou sous licence). En l’état, il reste cependant réservé aux entreprises : l’extension VSCode officielle requiert une licence entreprise (même si elle est marquée « gratuite » dans le marketplace, l’accès aux modèles et services Mistral n’est pas inclus sans contrat). Un développeur individuel ou une petite équipe open-source n’y a donc pas accès pour le moment. En termes d’utilité, l’intégration de plusieurs modèles spécialisés et le renforcement de la sécurité sont des atouts réels face à des copilotes SaaS classiques. Mistral met en avant la possibilité de spécialiser ses modèles sur le propre code d’une entreprise, ce qui peut améliorer la qualité des suggestions par rapport à des modèles génériques....