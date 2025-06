ChatGPT ajoute des intégrations cloud d'entreprise pour Dropbox, OneDrive et Google Drive, avec une fonction de transcription de réunion

mais ces capacités augmentent les risques de violation et de piratage

Enregistrement et transcription de réunions

enregistrement de réunions : ChatGPT ajoute une fonction d'enregistrement audio et de transcription automatique (jusqu'à 120 minutes par session) pour les réunions, notes vocales ou brainstormings ;

le système génère ensuite un résumé éditable avec horodatage, extraits et tâches à accomplir ;

OpenAI affirme que l'audio est effacé dès la transcription, et les administrateurs peuvent désactiver la fonction via Workspace Controls.

Des connecteurs vers plusieurs services cloud

intégrations : ChatGPT se connecte désormais à Google Drive, Dropbox, Box, SharePoint et OneDrive ;

les utilisateurs (plans Team, Enterprise, Edu) peuvent rechercher, résumer et interagir avec leurs documents (PDF, tableurs, etc.), directement dans ChatGPT ;

respect de la hiérarchie des accès : seules les informations accessibles à l'utilisateur sont consultées, avec citations.

Enrichissement via MCP & Deep Research

Préoccupations liées aux nouvelles fonctionnalités

chatgpt recently crossed 400M WAU, we feel very fortunate to serve 5% of the world every week



2M+ business users now use chatgpt at work, and reasoning model API use is up 5x since o3 mini launch



we'll bring GPT-4.5 and GPT-5 to chat and the API soon, with unlimited GPT-5 for… https://t.co/7hfyUcIyBW — Brad Lightcap (@bradlightcap) February 20, 2025

Préoccupations liées à la sécurité des informations

surface d'attaque élargie : en connectant Drive ou OneDrive, les utilisateurs donnent à ChatGPT un accès potentiellement large à des documents sensibles, ce qui augmente les risques de fuite ou piratage ;

même si OpenAI affirme respecter les permissions, une mauvaise configuration ou action malveillante pourrait exposer des informations personnelles ou stratégiques ;

les employés pourraient se sentir obligés de donner leur consentement, surtout sous pression hiérarchique, ce qui soulève des questions autour de la libre expression au travail ;

les transcriptions automatiques peuvent être inexactes ou biaisées, ce qui risque de véhiculer des informations erronées ou fausses, publiées comme vérités.

Impact sur l'esprit d'équipe et la confiance

la présence d'un outil d'enregistrement peut étouffer la spontanéité des échanges : les participants pourraient éviter de partager des idées ou critiques craignant qu'elles soient enregistrées et archivées ;

cette surveillance implicite peut nuire à la culture d'entreprise, inhibant la prise de parole et l'innovation.

Limitations techniques des connecteurs

actuellement, le connecteur est limité au texte : pas de traitement d'images, de tableurs complexes ou de fichiers audio/vidéo ;

il ne peut pas accéder aux messages privés (Slack, Drive DMs…), ce qui limite son utilité et crée une expérience fragmentée.

Risques liés à la confiance envers l'IA

même si OpenAI affirme que les données ne servent pas à l’entraînement de ses modèles d'IA, elles pourraient être utilisées pour générer des données synthétiques, ce qui soulève des doutes sur les finalités réelles ;

des failles historiques dans la gestion des données démontrent que la promesse de confidentialité n’est pas infaillible.

Conclusion



OpenAI continue de transformer ChatGPT en un véritable assistant de travail numérique. La dernière mouture marque une étape clé, en visant directement les usages collaboratifs en entreprise. ChatGPT devient un collaborateur numérique capable de participer activement aux réunions et d'accéder aux fichiers stockés dans le cloud pour en extraire du sens. Selon OpenAI, ces fonctions suivront la hiérarchie de contrôle d'accès d'une organisation.Ces nouvelles fonctionnalités s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par OpenAI pour dominer le marché des outils d'IA destinés aux professionnels, qui sont de gros dépensiers. OpenAI a lancé ChatGPT Enterprise en 2023, moins d'un an après le lancement du chatbot, avec des clients tels que Block, Canva, The Estée Lauder Companies et PwC. Il a ensuite lancé ChatGPT Team, une option pour les petites entreprises ou les équipes, en janvier 2024.Dans un contexte où les réunions virtuelles sont omniprésentes, mais souvent peu exploitées, OpenAI introduit une fonction clé : l'enregistrement et la transcription automatique via ChatGPT. L'objectif ? Ne plus perdre une idée, un point d'action ou une décision importante, tout en réduisant le temps passé à rédiger des comptes rendus. Grâce à cette nouveauté, ChatGPT devient non seulement un témoin des échanges, mais aussi un moteur de productivité.Les utilisateurs pourront rechercher des informations dans leurs notes de réunion, comme ils peuvent le faire pour les documents et les fichiers dans l'ensemble des services intégrés. Ils peuvent également convertir les actions en un document Canvas, l'outil d'OpenAI pour la rédaction et le codage de projets. Selon l'annonce publiée par OpenAI, la fonction d'enregistrement audio n'est actuellement disponible que pour les utilisateurs de ChatGPT Team.La fonction d'enregistrement des réunions introduite par OpenAI est en concurrence avec des fonctions similaires offertes par certaines applications rivales. ClickUp, Zoom et, plus récemment, Notion, ont tous ajouté à leurs produits des fonctions de transcription et de résumé de réunion.Malgré sa capacité à générer et résumer du contenu, ChatGPT était limité à ce qu'on lui fournissait manuellement. Avec l'arrivée des connecteurs vers Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox ou SharePoint, cette limite disparaît. L'IA peut désormais accéder directement aux documents stockés dans vos espaces cloud, les analyser, les résumer ou répondre à des questions en se basant sur leur contenu - tout cela sans quitter la conversation.Les utilisateurs peuvent poser des questions comme : « quel a été le chiffre d'affaires de mon entreprise au premier trimestre de l'année dernière ? » ou « dites-moi combien de fois j'ai pris le ferry lors de mon voyage en Italie l'année dernière ». ChatGPT structurera et présentera clairement les données - et respectera les autorisations existantes de votre organisation au niveau de l'utilisateur - à partir de ces documents, avec des citations.OpenAI introduit des connecteurs de recherche approfondie pour HubSpot, Linear et certains outils Microsoft et Google en version bêta. OpenAI a déclaré que les utilisateurs peuvent désormais préparer des rapports de recherche détaillés grâce à Deep Research en utilisant les connaissances et les données de ces sources, ainsi que des informations sur le Web. OpenAI précise que les connecteurs sont disponibles pour tous les utilisateurs payants.Les clients de ChatGPT peuvent également utiliser le protocole MCP (model context protocol) pour se connecter à d'autres outils de recherche approfondie. Selon l'annonce de la société, le support MCP sera disponible pour les utilisateurs Pro, Team et Enterprise.L'ajout de ces fonctionnalités indique qu'OpenAI souhaite que les entreprises utilisent ChatGPT encore plus qu'elles ne le font déjà dans leurs espaces de travail. Alors que des startups comme Notion et Context, soutenue par Lux Capital, tentent aussi de créer des outils de bureautique propulsés par l'IA qui offrent des fonctions de recherche et d'analyse, OpenAI a l'avantage d'être la première à s'imposer. Mais les rivaux s'efforcent de le rattraper.Selon Brad Lightcap, directeur de l'exploitation d'OpenAI, 3 millions de clients sont déjà abonnés aux produits d'OpenAI destinés aux entreprises, contre 2 millions en février. L'entreprise est en concurrence directe avec les géants de la technologie et les startups pour obtenir des clients d'IA d'entreprise très rémunérateurs.Google, Microsoft, Amazon et Anthropic visent tous le même type d'entreprises et s'efforcent de mettre en place des fonctions d'IA générative à leur intention. Selon les prévisions, le marché de l'IA générative devrait dépasser les 1 000 milliards de dollars de recettes dans moins de sept ans. Cependant, bien qu'utiles aux professionnels et aux entreprises, ces nouvelles fonctionnalités suscitent des préoccupations sur plusieurs plans, notamment : Les employés utilisent déjà l'IA générative pour faciliter leur travail sans l'autorisation ou la supervision du service informatique . Ils peuvent ainsi gagner du temps, augmenter leur productivité, innover ou améliorer leur expérience client. Mais l'adoption non contrôlée des outils d'IA représente un défi pour les responsables de la sécurité qui doivent aborder l'IA générative avec prudence et se préparer avec les mesures de cyberdéfense nécessaires.Étant donné que toutes les entreprises ne disposent pas de leurs propres outils d'IA, elles doivent surveiller la façon dont les employés se servent de cette technologie. L'accès de ChatGPT à des espaces de stockage dans le cloud élargit la surface d'attaque, en augmentant le risque de fuite de données et de piratage.Source : OpenAI Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles capacités de ChatGPT ?