L'IA de Google a affirmé à tort qu'un Airbus A330 était impliqué dans le crash mortel d'Air India, alors qu'il s'agissait d'un Boeing 787, une autre hallucination et désinformation de l'IA dans l'actualité

D'autres victimes pourraient être ensevelis sous les décombres

Premier accident d'un Boeing 787

Le Royaume-Uni promet son soutien

Catastrophes aériennes précédentes en Inde

Les hallucinations de l'IA ne sont pas inoffensives



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 401 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Ce n'est pas la première fois que le secteur aéronautique est confronté aux conséquences d'une gestion inadéquate de l'information. En 2016, des messages internes ont révélé que les employés de Boeing étaient conscients des dysfonctionnements du système MCAS du 737 MAX, plusieurs années avant que les accidents en Indonésie et en Éthiopie ne causent la mort de 346 personnes. Les échanges entre deux pilotes techniques ont mis en évidence les premières inquiétudes concernant le système de contrôle de vol automatisé, que les enquêteurs ont ensuite confirmé avoir forcé à plusieurs reprises le nez de l'avion à piquer sans raison valable.Pour rappel, le crash mortel d'Air India s'est produit le jeudi 12 juin 2025 sur un avion qui venait de décoller d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, tuant 241 passagers et membres d'équipage. L'avion à destination de Londres s'est écrasé dans un quartier résidentiel d'Ahmedabad, a déclaré la compagnie aérienne. Un passager qui a été éjecté de l'avion a survécu.Au moins cinq étudiants en médecine qui se trouvaient dans une résidence universitaire ont été tués lorsque l'avion a percuté le bâtiment et a pris feu, selon un responsable de l'association médicale.« La plupart des corps ont été carbonisés et sont méconnaissables », a déclaré Vidhi Chaudhary, un haut responsable de la police de l'État dans cette ville du nord-ouest de l'Inde.Le ministre indien de l'Intérieur, Amit Shah, a confirmé avoir rencontré le seul survivant à l'hôpital. Un médecin a déclaré avoir examiné le survivant, qu'il a identifié comme étant Vishwashkumar Ramesh.« Il était désorienté et présentait de multiples blessures sur tout le corps », a déclaré le Dr Dhaval Gameti. « Mais il semble hors de danger. »Un autre médecin a déclaré que Vishwashkumar Ramesh lui avait raconté que immédiatement après le décollage, l'avion avait commencé à descendre et s'était soudainement brisé en deux, le projetant à l'extérieur avant une forte explosion.Une épaisse fumée noire s'élevait du site où l'avion s'était écrasé près de l'aéroport d'Ahmedabad, une ville de plus de 5 millions d'habitants et capitale du Gujarat, l'État natal du Premier ministre Narendra Modi.Les pompiers ont arrosé d'eau l'épave fumante de l'avion, qui aurait été entièrement chargé de carburant peu après son décollage, ainsi que les immeubles adjacents. Des corps calcinés gisaient sur le sol et des morceaux du fuselage étaient éparpillés autour du site. Des équipes de l'armée indienne ont aidé les autorités civiles à déblayer les débris et à soigner les blessés.Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait l'avion descendant lentement comme s'il allait atterrir. Dès qu'il a disparu de la vue derrière des rangées de maisons, une gigantesque boule de feu a illuminé le ciel. Les médias ont pu vérifier la vidéo en comparant la trajectoire de vol de l'avion depuis la piste avec le lieu de l'accident et le quartier résidentiel voisin. Sur le lieu de l'accident, le cône de queue de l'avion, avec ses ailerons stabilisateurs endommagés toujours attachés, était coincé près du sommet d'un des bâtiments.Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Narendra Modi a qualifié l'accident de « déchirant au-delà des mots » et a déclaré : « Mes pensées vont à toutes les personnes touchées. »Sambit Patra, un législateur du parti au pouvoir de Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party, a déclaré que l'ancien ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani, figurait parmi les victimes.Divyansh Singh, vice-président de la Fédération de l'Association médicale de toute l'Inde, a déclaré qu'au moins cinq étudiants de la faculté de médecine avaient été tués au sol et que 50 autres avaient été blessés. Divyansh Singh a déclaré que certains d'entre eux étaient dans un état critique et que de nombreuses personnes étaient « probablement ensevelies sous les débris ».Air India a confirmé dans un communiqué publié sur X que 229 passagers et 12 membres d'équipage ont péri dans l'accident. Le seul survivant est un ressortissant britannique d'origine indienne. Le vol à destination de l'aéroport de Londres Gatwick comptait 169 Indiens, 53 Britanniques, sept Portugais et un Canadien à son bord. « Nos efforts se concentrent désormais entièrement sur les besoins de toutes les personnes touchées, de leurs familles et de leurs proches », a déclaré la compagnie aérienne.Il s'agit du premier accident d'un Boeing 787 Dreamliner, selon la base de données de l'Aviation Safety Network. Boeing a déclaré qu'il « s'efforçait de recueillir davantage d'informations ».L'organisme indien de réglementation de l'aviation a déclaré que l'avion avait lancé un appel de détresse, signalant une situation d'urgence, mais qu'il n'avait ensuite pas répondu aux appels du contrôle aérien de l'aéroport.Le consultant en aviation John M. Cox, PDG de Safety Operating Systems, a déclaré depuis Los Angeles que, bien que les premières images de l'accident soient de mauvaise qualité, il semblait que l'avion avait le nez relevé et ne montait pas, ce qui est l'un des éléments que les enquêteurs examineront. « Le 787 dispose d'un système très complet de surveillance des données de vol — les paramètres enregistrés par l'enregistreur de données de vol se comptent par milliers —, donc une fois que nous aurons récupéré cet enregistreur, ils pourront savoir assez rapidement ce qui s'est passé », a-t-il déclaré.Cet avion gros-porteur à deux moteurs a été mis en service en 2009 et, selon le site web flightradar24, plus de 1 000 exemplaires ont été livrés à des dizaines de compagnies aériennes.Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que son gouvernement était en contact permanent avec les autorités indiennes et a encouragé les proches des passagers du vol Air India à contacter le ministère des Affaires étrangères. « Nos cœurs et nos pensées vont vers les amis et les familles de toutes les personnes touchées qui vont être absolument dévastées par cette terrible nouvelle », a déclaré Keir Starmer.La ministre britannique Lucy Powell a déclaré que le gouvernement apporterait « tout le soutien possible » aux personnes touchées par l'accident. La Grande-Bretagne entretient des liens très étroits avec l'Inde. Selon le recensement britannique de 2021, près de 1,9 million de personnes d'origine indienne vivent dans le pays.Le roi Charles III a également présenté ses condoléances, déclarant que lui et son épouse, la reine Camilla, étaient « profondément choqués » par l'accident. « Nos prières spéciales et notre profonde sympathie vont aux familles et aux amis de toutes les personnes touchées par cet incident tragique qui a frappé tant de nations », a-t-il déclaré dans un communiqué.Le dernier accident majeur d'avion de ligne en Inde remonte à 2020, lorsqu'un Boeing 737 d'Air India Express a dérapé sur une piste située au sommet d'une colline dans le sud de l'Inde, tuant 21 personnes.La pire catastrophe aérienne en Inde s'est produite le 12 novembre 1996, lorsqu'un vol de la Saudi Arabian Airlines est entré en collision en plein vol avec un vol de la Kazakhstan Airlines près de Charki Dadri, dans l'État d'Haryana, tuant les 349 personnes à bord des deux avions.Boeing est en phase de redressement depuis plus de six ans après que le vol Lion Air 610, un Boeing 737 Max 8, se soit abîmé en mer de Java au large des côtes indonésiennes quelques minutes après son décollage de Jakarta, tuant les 189 personnes à bord. Cinq mois plus tard, le vol 302 d'Ethiopian Airlines, un Boeing 737 Max 8, s'est écrasé après son décollage d'Addis-Abeba, en Éthiopie, tuant 157 passagers et membres d'équipage.Les actions de Boeing Co. ont chuté de près de 9 % avant l'ouverture des marchés aux États-Unis.Le public est de plus en plus sensibilisé à la question de l'importance des modèles d'avions de ligne depuis les accidents du Boeing 737 MAX en 2018-2019 en Indonésie et en Éthiopie. A la suite de ces défaillances, Boeing a fait l'objet d'une surveillance accrue en matière de sécurité, de contrôle qualité et de réglementation, les passagers et les régulateurs étant de plus en plus sensibles aux modèles d'avions et aux constructeurs.Les systèmes non déterministes tels que les aperçus de l'IA de Google ne produisent pas toujours les mêmes résultats. L'IA peut extraire des noms contextuellement adjacents (comme Airbus) et les élever au rang de faits erronés.L'aperçu de l'IA de Google indiquait notamment à tort que l'accident impliquait un Airbus A330, et dans certaines recherches, il mélangeait même les informations, faisant référence à la fois à Airbus et à Boeing.Le problème est que l'IA présente ses réponses avec un ton autoritaire, ce qui peut inciter les utilisateurs à leur faire implicitement confiance. Il existe des avertissements peu convaincants, car Google inclut une petite note indiquant : « Les réponses de l'IA peuvent contenir des erreurs. »Et les enjeux en termes de réputation sont énormes pour Airbus, qui pourrait faire face à des réactions négatives ou à des questions injustifiées concernant cette association erronée. Il est évident que les résumés générés par l'IA sont la première chose que voient les utilisateurs, et les erreurs commises lors d'événements d'actualité brûlants peuvent rapidement propager des informations erronées.La désinformation diffusée par l'IA de Google intervient alors que les États-Unis continuent d'enquêter sur Boeing à la suite des défaillances du logiciel MCAS du 737 MAX. En janvier 2024, le ministère américain de la Justice a en efft ouvert une enquête criminelle sur l'explosion en vol d'un panneau du fuselage d'un Boeing 737 Max 9 exploité par Alaska Airlines. Aucune victime n'a été signalée lors de l'incident, mais Boeing a fait l'objet de vives critiques et d'un nouvel examen minutieux, après avoir déjà versé 2,5 milliards de dollars pour régler des accusations de fraude liées aux deux accidents antérieurs du 737 Max impliquant le système MCAS.Par ailleurs, ces défaillances récurrentes ont considérablement sapé la confiance dans le programme 737 Max. À la suite des accidents mortels liés au MCAS et des défaillances techniques persistantes, les commandes pour le Boeing 737 Max ont chuté , poussant les régulateurs à limiter la production de l'aéronef. Boeing n'a donc enregistré aucune nouvelle commande du 737 Max en mai ou en avril 2024. La récente explosion et un autre dysfonctionnement logiciel impliquant un 737-800 ont aggravé la crise, érodant ce qui était autrefois un programme phare pour l'entreprise.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que l'utilisation de l'IA pour s'informer sur des sujets sensibles est judicieuse ou pertinente ?