De faux artistes, de vrais revenus : des chansons générées par IA inondent Spotify et YouTube et bouleversent l’économie musicale mondiale

en exploitant les failles du système de rémunération du streaming

Quand l’IA invente des artistes… et des histoires



L'album Rumba Congo contient des mélodies qui rappellent la salsa, la rumba ou le genre son cubano (« le son cubain »). Pour une oreille non avertie, il est difficile de réaliser que cette musique a été générée à partir d'une poignée d'invites IA.

Duperie et manque de transparence

Marquer / Désactiver les chansons générées par l'IA



La plateforme est de plus en plus inondée de chansons générées par l'IA (en particulier le Release Radar), ce qui rend plus difficile pour les utilisateurs de découvrir de la musique authentique, créée par des humains. Pour améliorer l'expérience d'écoute, Spotify devrait introduire un label clair pour les chansons générées par l'IA et fournir une option pour les filtrer complètement.

L’économie parallèle des faux streams

Un raz-de-marée algorithmique : implications financières et défis futurs

Créativité ou manipulation ?

Les artistes indépendants en première ligne



L'industrie musicale est en pleine mutation, et une nouvelle tendance émerge avec force sur les plateformes de streaming : l'ascension fulgurante des faux groupes et des chansons entièrement générées par intelligence artificielle. Cette révolution technologique, si elle ouvre des perspectives créatives inédites, soulève également des questions complexes concernant l'authenticité, la transparence et l'avenir des artistes humains.Imaginez un groupe nommé, qui semble sortir d’un vieux vinyle des années 70 : funk groovy, pochettes vintage, biographie stylisée. Sauf qu’il n’a jamais existé. Il s’agit d’un projet né de l’esprit de Paul Bender (du groupe Hiatus Kaiyote), construit entièrement sur une fiction assumée… mais qui a fini par être confondu avec une vraie formation.Là où cela devient plus flou, c’est lorsque ces créations s’accompagnent d’une intention trompeuse. Le journal El País rapporte l’existence de dizaines de groupes fictifs sur Spotify — Concubanas, Mister Mellow and the Latin Lovers, Phantasia — crédités avec des biographies, des nationalités, des labels imaginaires… et souvent, une origine floue, voire inexistante. Certains albums sont générés par intelligence artificielle, d'autres par des compositeurs humains qui se font passer pour des artistes étrangers dans des genres précis afin de capter des niches mal exploitées par l’algorithme.Grâce aux avancées rapides de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de créer des compositions musicales sophistiquées dans une multitude de genres avec une facilité déconcertante. Des algorithmes peuvent produire des mélodies entraînantes, des harmonies complexes et même des paroles crédibles, rendant la distinction entre une œuvre humaine et une création algorithmique de plus en plus ardue pour l'auditeur moyen. Cette capacité de l'IA à imiter et à produire de la musique de manière autonome a donné naissance à une prolifération de « faux groupes » qui n'existent pas physiquement mais dont la musique inonde les bibliothèques de streaming.Cependant, cette facilité de création soulève des préoccupations majeures, notamment en matière de fraude au streaming et de manque de transparence. Des experts alertent sur le risque de tromperie, où les auditeurs pourraient consommer de la musique sans savoir qu'elle est entièrement artificielle. Cette situation appelle à une réglementation plus stricte et à un étiquetage clair des contenus générés par IA afin d'informer le public.YouTube a déjà pris des mesures en exigeant des créateurs qu'ils divulguent si leur contenu est généré par IA. En revanche, Spotify n'a pas encore mis en place une politique similaire à l'échelle de sa plateforme, ce qui laisse une marge de manœuvre considérable pour la diffusion de musique artificielle non identifiée. Ce vide réglementaire sur certaines plateformes permet à ces « chansons artificielles » de s'immiscer dans les playlists et les recommandations, parfois au détriment des artistes réels. Une pétition a été lancée pour pousser Spotify à indiquer clairement qu'une chanson a été généré par IA.Le phénomène dépasse la simple expérimentation artistique. Il s’agit d’un modèle économique lucratif, basé sur la tromperie des algorithmes de recommandation et des systèmes de rémunération à la lecture.Une affaire en justice met la lumière sur les dérives potentielles.Michael Smith, un homme de Caroline du Nord, a utilisé l'intelligence artificielle pour créer des centaines de milliers de fausses chansons de faux groupes, puis les a mises sur des services de streaming où elles ont été appréciées par un public de faux auditeurs, ont déclaré les procureurs . Centime après centime, il a collecté un montant bien réel de 10 millions de dollars, ont-ils déclaré lorsqu'ils l'ont inculpé de fraude Entre 2017 et 2024, Smith a téléchargé des centaines de milliers de chansons produites par l'IA sur des plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music et YouTube Music. Il a utilisé plus de 1 000 comptes de bots pour gonfler le nombre de flux, en déguisant ses activités à l'aide de VPN. Au plus fort de la combine, les robots de Smith ont généré plus de 4 milliards de faux flux, collectant des millions de redevances frauduleuses avant son arrestation. Trois chefs d'accusation pèsent sur lui : fraude électronique, association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude électronique et association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment d'argent. Chacun de ces chefs d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, ce qui signifie que s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il risque jusqu'à 60 ans derrière les barreaux.Étant donné que Smith a créé les chansons à l'aide de l'IA, elles ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur et ne donnent donc pas droit au versement de redevances. Pourtant, il a créé une ferme d'écoute massive (des robots qui ont écouté des milliards de flux) et a perçu plus de 10 millions de dollars de redevances illégales.Il a mis au point un logiciel permettant d'écouter en boucle sa musique générée par l'IA à partir de différents ordinateurs, imitant ainsi des auditeurs individuels se trouvant dans des lieux différents. Dans un secteur où le succès se mesure à l'aune des écoutes numériques, le catalogue fabriqué par Smith a réussi à accumuler des milliards d'écoutes.Pour éviter d'être détecté, Smith a réparti son activité de streaming sur de nombreuses fausses chansons, en ne jouant jamais un seul titre trop souvent. Il a également créé des noms uniques pour les artistes et les chansons créés par l'IA, en essayant de se fondre dans les noms excentriques des groupes musicaux légitimes. Smith a utilisé des noms d'artistes tels que « Callous Post » et « Calorie Screams », tandis que leurs chansons comportaient des titres tels que « Zygotic Washstands » et « Zymotechnical ».Dans un premier temps, Smith a téléchargé ses propres compositions originales sur des plateformes de streaming, mais il a constaté que son petit catalogue ne générait pas de revenus significatifs. Pour tenter de passer à l'échelle supérieure, il a brièvement collaboré avec d'autres musiciens, proposant apparemment de jouer leurs chansons en échange de royalties, mais ces efforts ont échoué. C'est ce qui a amené Smith à se tourner vers la musique générée par l'IA en 2018, lorsqu'il s'est associé au PDG d'une société de musique générée par l'IA et à un promoteur musical pour créer une vaste bibliothèque de chansons générées par l'ordinateur.Bien qu'il représente environ la moitié de tous les flux musicaux, seul 0,6 % de cet argent provenait de Spotify, selon le service de streaming. « Spotify investit massivement dans des examens automatisés et manuels pour prévenir, détecter et atténuer l'impact du streaming artificiel sur notre plateforme », a déclaré un porte-parole de Spotify.« Dans ce cas, il semble que nos mesures préventives aient fonctionné et limité les redevances que [Michael] Smith a pu générer de Spotify à environ 60 000 $ sur les 10 000 000 $ mentionnés dans l'acte d'accusation. Comme Spotify représente généralement environ 50 % des parts de streaming, cela montre à quel point nous sommes efficaces pour limiter l'impact du streaming artificiel sur notre plateforme », a-t-il continué.Chaque jour, plus de 20 000 nouveaux titres sont mis en ligne sur Spotify. Une part croissante d’entre eux serait générée automatiquement, soit par IA pure, soit à l’aide de boucles sonores et de procédés semi-algorithmiques. Certains sont simplement conçus pour s’insérer dans des playlists d’ambiance — “Jazz Brunch”, “Chill Beats”, “Tropical Relax” — et générer des revenus passifs.Dans ce flot, les auditeurs sont souvent incapables de distinguer ce qui est authentique de ce qui est synthétique. Pire : certains artistes réels découvrent sur leur propre page Spotify des albums qui ne leur appartiennent pas, mais qui ont été ajoutés automatiquement en exploitant des homonymes ou des métadonnées ambiguës.Les implications financières de cette tendance sont également colossales. Les projections indiquent une augmentation significative des revenus générés par la musique produite par IA dans les années à venir. Cette perspective, bien que prometteuse pour les développeurs d'IA et les entreprises de technologie musicale, soulève des questions sur la distribution des revenus et la part qui reviendra aux artistes traditionnels. La facilité de production et la scalabilité de la musique IA pourraient potentiellement saturer le marché, rendant encore plus difficile pour les artistes indépendants et les groupes émergents de se faire entendre et de monétiser leur travail.Ce nouveau paysage soulève des questions philosophiques et économiques. Pour certains producteurs, l’usage de l’IA n’est qu’un nouvel outil de composition, à l’instar du synthétiseur dans les années 1980. Mais pour d’autres, le phénomène des "fake bands" relève davantage de la fraude déguisée que de l’innovation artistique.Spotify, Apple Music, YouTube et Amazon Music ne semblent pas encore disposés à faire clairement la distinction entre créations humaines et productions artificielles. Seule YouTube a commencé à exiger que les contenus générés ou modifiés par IA soient explicitement identifiés . Mais il ne s’agit pour l’instant que de vidéos, pas de musique.L’ironie est amère : dans leur lutte contre les fraudes, certaines plateformes ont suspendu ou supprimé des artistes indépendants réels, simplement parce que leurs morceaux avaient connu une popularité « inhabituelle » ou un pic soudain de streams. Pendant ce temps, les producteurs de morceaux IA continuent à uploader par centaines des pistes anonymes, souvent réparties sur des dizaines de pseudonymes.Des sociétés comme Beatdapp ou Audible Magic essaient désormais de proposer des outils d’audit pour détecter les abus, notamment les bots de lecture et les doublons. Mais le combat est loin d’être gagné, tant les lignes sont floues entre stratégie marketing légitime, piratage technique et « spam sonore ».Sources : pétition YouTube , vidéos dans le textePeut-on encore parler d’art quand une chanson est entièrement créée par une intelligence artificielle sans intervention humaine ?Un morceau généré par IA, mais qui émeut sincèrement, a-t-il moins de valeur qu’un morceau écrit par un humain ?Le système actuel de répartition des royalties encourage-t-il la fraude automatisée ?Les plateformes ont-elles intérêt à modérer ces abus ou profitent-elles elles-mêmes du flot de contenu IA ?Les artistes indépendants doivent-ils craindre d’être remplacés par des musiques générées à faible coût ?Les auditeurs devraient-ils toujours être informés si la musique qu’ils écoutent a été créée par une IA ?