0 0

Il serait peut-être bon de rappeler ce qu'est réellement une IA!L'IA n'a d'intelligent que le nom, c'est simplement un sac dans lequel on stocke le plus d'information possible et au final, l'IA recrache les données qu'elle a le plus stocké.Tu apprends à une IA qu'un chien a 10 pattes? L'IA te répondra que le chien a 10 pattes voir pire l'IA pourrait affirmer que l'être humain a 10 jambes... Ben oui quoi, l'IA a aussi appris que le "chien est le meilleur ami de l'homme" et que "qui se ressemblent s'assemblent".Au final, l'affirmation "l'être humain a 10 jambes" ne posera pas le moindre problème logique à une IA alors qu'un gosse de 1 an ou un handicapé mental saura que cela ne correspond pas à la réalité