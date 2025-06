Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que les effectifs de l'entreprise allaient diminuer dans les années à venir, à mesure qu'elle adopterait davantage d'outils et d'agents d'IA générative.

Aujourd'hui, dans pratiquement tous les services de l'entreprise, nous utilisons l'IA générative pour améliorer et faciliter la vie de nos clients. Ce qui n'était au départ qu'une conviction profonde que l'IA allait révolutionner l'expérience client et rendre possibles des expériences totalement nouvelles dont nous n'osions que rêver est en train de devenir rapidement réalité. Les technologies telles que l'IA générative sont rares ; elles n'apparaissent qu'une fois dans une vie et changent complètement ce qui est possible pour les clients et les entreprises. Nous investissons donc massivement dans ce domaine, et les progrès que nous réalisons sont évidents.Vous pouvez le constater dans ce que nous déployons dans Alexa+, notre assistant personnel Alexa de nouvelle génération, qui est nettement plus intelligent, plus performant et qui est le premier assistant personnel capable de prendre des mesures importantes pour les clients, en plus de fournir des réponses intelligentes à pratiquement toutes les questions.Vous pouvez le constater avec notre assistant d'achat IA, qui est utilisé par des dizaines de millions de clients à travers le monde pour découvrir de nouveaux produits et prendre des décisions d'achat plus éclairées.Vous pouvez le constater dans un éventail croissant de fonctionnalités d'achat telles que « Lens » (très pratique pour prendre une photo d'un article et obtenir les résultats d'achat correspondants), « Buy for Me » (qui me permet de demander à notre agent d'achat d'acheter un article sur le site web d'un autre commerçant à ma place) ou « Recommended Size » (qui nous permet de prédire la taille qui vous convient en fonction de vos achats précédents et de la façon dont les différentes marques de vêtements taillent les uns par rapport aux autres).Vous pouvez le constater dans la manière dont nous aidons nos vendeurs indépendants à créer plus facilement de nouvelles pages de détails sur les produits ou à obtenir des conseils pour être encore plus efficaces en tant que vendeurs sur notre marketplace. Près d'un demi-million de partenaires commerciaux utilisent ces services, et les annonces qu'ils créent sont nettement meilleures.Vous pouvez le constater dans le domaine de la publicité, où nous avons développé une suite d'outils d'IA qui permettent aux marques de planifier, de lancer, de créer et d'optimiser plus facilement leurs campagnes. Au cours du seul premier trimestre, plus de 50 000 annonceurs ont utilisé ces fonctionnalités.Et vous pouvez le constater dans ce que nous proposons dans AWS pour les développeurs, qu'il s'agisse de silicium personnalisé (Trainium2) pour offrir un meilleur rapport qualité-prix en matière de formation et d'inférence de modèles, de services qui facilitent considérablement la création de modèles de base (SageMaker), ou de l'exploitation de modèles de pointe et de l'inférence GenAI à grande échelle (Bedrock), de notre propre modèle de pointe (Nova) pour offrir à nos clients une intelligence de pointe à moindre coût et avec une latence réduite, ou encore de services qui facilitent considérablement l'écriture de code pour les développeurs (Q et QCLI).Nous utilisons également largement l'IA générative dans nos opérations internes. Dans notre réseau de distribution, nous utilisons l'IA pour améliorer le placement des stocks, la prévision de la demande et l'efficacité de nos robots, ce qui a permis de réduire les coûts de service et d'accélérer la livraison. Nous avons repensé notre chatbot de service client avec GenAI, offrant une expérience encore meilleure qu'auparavant. Et nous créons des pages de détails produits plus intelligentes et plus attrayantes grâce à GenAI.Je pourrais continuer, mais vous voyez l'idée.Bien que nous ayons fait beaucoup de progrès, nous n'en sommes encore qu'au début. Plusieurs raisons nous poussent à le croire et à vouloir aller encore plus vite.Tout d'abord, nous sommes convaincus que les agents IA vont changer notre façon de travailler et de vivre. Considérez les agents comme des systèmes logiciels qui utilisent l'IA pour effectuer des tâches au nom des utilisateurs ou d'autres systèmes. Les agents vous permettent de leur dire ce que vous voulez (souvent en langage naturel) et effectuent des tâches telles que parcourir le web (et diverses sources de données) et résumer les résultats, mener des recherches approfondies, écrire du code, trouver des anomalies, mettre en évidence des informations intéressantes, traduire des langues et du code dans d'autres variantes, et automatiser de nombreuses tâches qui nous font perdre du temps. Il y aura des milliards de ces agents, dans toutes les entreprises et dans tous les domaines imaginables. Il y aura également des agents qui effectueront régulièrement des tâches pour vous en dehors du travail, qu'il s'agisse de faire des achats, de voyager ou d'accomplir des tâches quotidiennes. Beaucoup de ces agents n'ont pas encore été créés, mais ne vous y trompez pas, ils arrivent, et ils arrivent vite.Deuxièmement, ce qui rend cet avenir agentique si attrayant pour Amazon, c'est que ces agents vont changer la portée et la vitesse à laquelle nous pouvons innover pour nos clients. Les agents nous permettront de démarrer presque tout à partir d'un point de départ plus avancé. Nous pourrons nous concentrer moins sur le travail routinier et davantage sur la réflexion stratégique pour améliorer l'expérience client et en inventer de nouvelles. Les agents seront des coéquipiers sur lesquels nous pourrons compter à différentes étapes de notre travail, et qui deviendront plus avisés et plus utiles à mesure qu'ils acquerront de l'expérience. Si nous créons et exploitons les bons agents, cela accélérera rapidement notre capacité à faciliter et à améliorer la vie quotidienne de nos clients, et rendra notre travail encore plus passionnant et amusant qu'il ne l'est aujourd'hui.Troisièmement, nous allons continuer à nous efforcer de fonctionner comme la plus grande start-up au monde : obsédée par le client, inventive, rapide, agile, combative et pleine de missionnaires qui cherchent à construire quelque chose de mieux pour les clients et une entreprise qui nous survivra tous. Vous continuerez à voir de l'énergie et je prendrai des mesures pour nous aider à aller plus vite, à avoir plus de responsabilité et à inventer plus facilement. L'IA sera un catalyseur important à cet égard.Aujourd'hui, nous avons plus de 1 000 services et applications d'IA générative en cours de développement ou déjà créés, mais à notre échelle, cela ne représente qu'une petite fraction de ce que nous construirons à terme. Nous allons nous y atteler davantage dans les mois à venir. Nous allons faciliter la création d'agents, puis créer (ou établir des partenariats) avec plusieurs nouveaux agents dans toutes nos unités commerciales et tous nos domaines G&A.À mesure que nous déployons davantage d'IA générative et d'agents, cela devrait changer notre façon de travailler. Nous aurons besoin de moins de personnes pour effectuer certaines tâches qui sont réalisées aujourd'hui, et de plus de personnes pour effectuer d'autres types de tâches. Il est difficile de savoir exactement où cela nous mènera à long terme, mais au cours des prochaines années, nous prévoyons que cela réduira notre effectif total, car nous gagnerons en efficacité en utilisant largement l'IA dans toute l'entreprise.Alors que nous traversons ensemble cette transformation, soyez curieux à propos de l'IA, formez-vous, participez à des ateliers et à des formations, utilisez et expérimentez l'IA dès que vous le pouvez, participez aux brainstormings de votre équipe pour trouver comment innover plus rapidement et plus largement pour nos clients, et comment en faire plus avec des équipes plus réduites. Lorsque j'ai commencé chez Amazon en 1997 en tant qu'assistant chef de produit, je travaillais au sein d'équipes plus réduites qui accomplissaient beaucoup de choses rapidement et où je pouvais avoir un impact considérable. Nous ne disposions pas d'outils ressemblant à l'IA générative, mais nous avions des missions étendues, de grandes ambitions et nous voyions la possibilité d'améliorer (et d'inventer) de nombreuses expériences client. Vingt-huit ans plus tard, la technologie la plus transformatrice depuis Internet est arrivée. Ceux qui embrassent ce changement, se familiarisent avec l'IA, nous aident à développer et à améliorer nos capacités internes en matière d'IA et à répondre aux besoins de nos clients, seront bien placés pour avoir un impact important et nous aider à réinventer l'entreprise.L'IA générative nous réserve encore beaucoup de surprises. Je suis enthousiasmé par nos progrès, impatient de découvrir nos projets futurs et ravi de collaborer avec vous tous pour changer ce qui est possible pour nos clients, nos partenaires et notre façon de travailler.Andy