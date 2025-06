YouTube Shorts va intégrer l'outil Veo 3 de Google pour permettre aux créateurs de générer des vidéos courtes à partir de rien grâce à l'IA

mais les utilisateurs craignent un déluge de contenus sans qualité

Envoyé par Neal Mohan, PDG de YouTube Envoyé par



Mon pari pour les 20 prochaines années ? Les créateurs vont bouleverser les formats, mélanger les genres et s'imposer davantage dans le courant dominant, en tant qu'ambassadeurs de marque, grands entrepreneurs et conteurs visionnaires. Les communautés continueront de nous surprendre par la puissance de leur base de fans collective.



Et les technologies d'IA de pointe repousseront les limites de la créativité humaine. Je parie surtout que YouTube restera la scène où tout cela se produira. Où toute personne ayant une histoire à partager pourra transformer son rêve en carrière... et où toute personne ayant une voix pourra rassembler les gens et changer le monde.





Les utilisateurs craignent une saturation de contenu sans qualité

Conclusion



Le PDG de YouTube, comme de nombreux cadres et dirigeants du secteur de la technologie et d'autres secteurs, est décidément très enthousiaste à l'idée que l'IA puisse bouleverser la donne. « Les possibilités offertes par l'IA sont illimitées. Beaucoup de choses peuvent changer en une génération. Le divertissement lui-même a plus évolué au cours des deux dernières décennies qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire », a déclaré Neal Mohan.YouTube utilise déjà une ancienne version de Veo pour son outil de génération d'arrière-plans Dream Screen, mais Veo 3 est une mise à niveau substantielle . Le produit a été annoncé en 2023 et fait l'objet d'itérations depuis lors. Les vidéos créées par Veo 3 sont déjà devenues virales sur les réseaux sociaux, même si Neal Mohan présente son intégration dans YouTube Shorts comme un outil permettant d'ouvrir de nouvelles voies créatives aux créateurs.Shorts est devenu un impératif stratégique pour YouTube, alors que des plateformes telles que TikTok et Instagram Reels se disputent également les parts d'audience des vidéos courtes. YouTube a lancé Shorts en 2021, et Neal Mohan a révélé lors de son discours que la plateforme enregistre désormais en moyenne plus de 200 milliards de vues par jour, un chiffre stupéfiant qui souligne l'importance de YouTube dans le domaine du streaming vidéo.Neal Mohan n'a pas précisé exactement ce que Veo 3 permettra de faire dans Shorts, mais il a mentionné l'amélioration de la qualité vidéo de Veo 3 et sa capacité à intégrer de l'audio. On peut donc supposer que ces améliorations seront intégrées à Shorts. On ne sait pas non plus si les créateurs devront payer pour utiliser Veo 3. À l'heure actuelle, la génération de vidéos avec Veo 3 nécessite un abonnement payant aux plans AI Pro ou AI Ultra de Google L'intégration de Veo 3 dans Shorts signifie que les créateurs pourront produire une quantité infinie de clips à partir de prompts (instructions génératives). Mais selon les critiques, ce sont là des mots grandiloquents pour quelque chose qui servira surtout à créer des clips de chiens jouant du piano ou autre.« J'utilise YouTube Shorts principalement pour regarder des tutoriels rapides ou des clips d'humoristes. Je ne veux pas de tutoriels générés par l'IA, car je pense qu'ils risquent de fournir des informations incorrectes. Je ne veux pas d'humoristes générés par l'IA, car ils ne sont pas drôles. Ce n'est donc pas pour moi. Si la plateforme devient trop saturée d'IA, je passerai simplement à TikTok ou, ô horreur, à Instagram Reels », a commenté un critique.Veo 3 sera capable de créer des Shorts qui semblent presque réels, mais qui peuvent sembler un peu bizarres si vous plissez les yeux. Veo 3 pourrait facilement être utilisé pour créer des deepfakes de célébrités et de créateurs existants. Google tente d'anticiper cela en s'associant avec la CAA (Creative Artists Agency) et des créateurs pour développer un outil qui permet aux célébrités et autres personnalités de contrôler leur image sur la plateforme. Veo 3 a déjà entraîné une explosion de contenus générés par l'IA sur des plateformes comme X (ex-Twitter) et YouTube . Son utilisation massive sur ces plateformes met en lumière les défis liés à la véracité des contenus et à la protection des utilisateurs. Il est impératif d'adopter une approche équilibrée, combinant innovation technologique et responsabilité éthique, pour tirer le meilleur parti de ces outils tout en minimisant leurs risques.Le PDG de YouTube affirme que l'intégration de Veo 3 dans Shorts ouvre une nouvelle ère pour les créateurs. Mais les critiques soulignent que malgré ses capacités impressionnantes, Veo 3 produit majoritairement un flot de « slop », c'est-à-dire des vidéos sans qualité, idéales pour l'algorithme, mais sans réelle valeur artistique. Ils mettent aussi en garde contre la facilité avec laquelle des contenus faux ou trompeurs peuvent devenir viraux en ligne « Nous voici au bord du précipice entre le vrai et le faux, regardant l'horizon de Dieu sait quoi, attendant que le déluge d'IA nous envoie dans le ravin de la douleur existentielle de l'IA, à grands coups de pied et de cris », a écrit un critique. Un autre a souligné : « ces derniers temps, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vidéos d'IA. C'est en train de devenir vraiment mauvais. Des scripts d'IA lus par des voix d'IA avec des images générées par l'IA ».Une autre question subsiste. Les créateurs à succès actuels qui produisent réellement du contenu voudront-ils partager leur richesse avec des personnes qui tapent quelques mots dans un champ de discussion ? Plus de 25 % des personnes inscrites au programme de partenariat YouTube gagnent de l'argent grâce aux Shorts. Cette décision controversée de YouTube pourrait en effrayer certaines et les pousser vers des services concurrents.Source : Neal Mohan, PDG de YouTubeQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'intégration du générateur de vidéo Veo 3 dans YouTube Shorts ?Cette intégration ouvre la voie à un flot de contenus sans qualité générés par l'IA. Qu'en pensez-vous ?Quels impacts cela pourrait-il avoir sur les créateurs à succès actuels de YouTube Shorts qui produisent réellement du contenu ?