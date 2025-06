Face aux restrictions américaines sur les puces, la Chine répliquerait avec plus de 100 projets IA comparables à DeepSeek.

En incubation, ils seront annoncés au cours des 18 prochains mois, selon un ancien haut fonctionnaire

Un signal fort : 100 projets similaires à DeepSeek en gestation, malgré les efforts américains visant à ralentir le développement de l'IA chinoise

Une montée en puissance stratégique

le système éducatif : assistant pédagogique intelligent dans les écoles rurales,

la santé publique : diagnostics automatisés et aide à la prescription,

l’administration : chatbots pour la gestion de documents, réponses aux citoyens,

l’industrie : assistance à la conception, maintenance prédictive et pilotage de robots.

Un enthousiasme à tempérer ?

Manque d'accès aux puces avancées (restrictions sur les Nvidia H100),

Qualité inégale des données d’entraînement,

Risque de duplication de projets peu différenciés,

Contrôle étatique renforcé sur les réponses sensibles (Tiananmen, Taïwan…).

DeepSeek suscite un grand engouement malgré les préoccupations

L'impact des douanes de Trump, l'un des points centraux du Forum économique

Conclusion : la Chine en mode accélération



DeepSeek est le nom d’un modèle d’IA conversationnelle développé par une équipe chinoise basée à Hangzhou. Conçu pour rivaliser avec des géants occidentaux comme OpenAI (ChatGPT) ou Anthropic (Claude), DeepSeek s’est illustré par sa rapidité, sa précision et surtout, son caractère open-source, le rendant adaptable et largement accessible à des entreprises locales.Mais au-delà du modèle lui-même, DeepSeek incarne une philosophie : développer une IA chinoise, souveraine, performante et alignée avec les priorités nationales, qu’elles soient économiques, éducatives ou politiques.L'intelligence artificielle générative est sans conteste l'une des technologies les plus transformatrices de notre époque, et la Chine est en passe de devenir un acteur majeur de cette révolution. Des déclarations récentes d'un ancien haut fonctionnaire chinois suggèrent que le pays pourrait bientôt voir émerger plus de 100 modèles d'IA générative de pointe comparables à "DeepSeek", marquant un tournant significatif dans son paysage technologique.Zhu Min, conseiller spécial auprès du directeur général du Fonds monétaire international après avoir été l'ancien vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que la Chine verrait apparaître plus de 100 projets d’envergure dans le sillage de DeepSeek d’ici fin 2026. Ces projets émergeraient des universités, des laboratoires d’État, des géants technologiques (Baidu, Tencent, Huawei…) mais aussi d’un tissu croissant de startups spécialisées dans les grands modèles de langage.« Le rythme d’innovation s’accélère, et le nombre de projets DeepSeek-like en incubation est bien supérieur à ce que le reste du monde imagine », a-t-il affirmé.Une déclaration qui met en lumière l'ambition et le rythme effréné du développement de l'IA en Chine. Alors que le monde entier observe la progression rapide de modèles comme GPT-4 d'OpenAI, la Chine ne reste pas en marge. Au contraire, elle investit massivement dans la recherche et le développement, avec une approche qui semble favoriser la prolifération de modèles spécialisés et performants.La vision optimiste de l'avenir de l'IA en Chine promet de ne pas relâcher la concurrence avec les États-Unis pour dominer les technologies de pointe, alors que les deux plus grandes économies du monde sont également engagées dans une guerre commerciale. Les États-Unis considèrent la Chine comme un rival de taille dans le domaine de l'IA, surtout depuis que DeepSeek a choqué l'industrie technologique mondiale en janvier avec son modèle peu coûteux mais puissant.Outre les efforts déployés pour empêcher la Chine de se procurer des équipements de fabrication de semi-conducteurs de pointe, Washington empêche les entreprises chinoises d'acquérir les puces d'IA haut de gamme de Nvidia Corp. à des fins d'entraînement, en invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Pékin place désormais ses espoirs dans des géants technologiques nationaux tels que Huawei Technologies Co. en matière de fabrication de puces avancées.L'émergence de DeepSeek a déclenché un rallye dans les valeurs technologiques chinoises, alimentant l'optimisme sur la compétitivité chinoise malgré les tensions commerciales avec l'administration Trump et les défis économiques à l'intérieur du pays.Le développement de cette centaine de modèles ne s'explique pas uniquement par un appétit technologique. Il répond à des objectifs de souveraineté numérique, dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis autour des exportations de puces, de restrictions d’accès au cloud, ou d’interdictions d’exportation d’algorithmes stratégiques.La Chine cherche à maîtriser toute la chaîne de valeur de l’IA : du silicium au modèle final, en passant par la formation des datasets et l’hébergement sur ses propres clouds. Les initiatives comme DeepSeek sont donc autant technologiques que géopolitiques.Les autorités chinoises misent sur les IA génératives pour transformer en profondeur :L’ambition n’est pas uniquement de rivaliser avec l’Occident, mais de rendre l’IA utile et visible dans le quotidien des citoyens.Mais certains observateurs appellent à la prudence. Créer 100 modèles puissants ne signifie pas nécessairement les faire fonctionner efficacement ni garantir leur adoption. Parmi les défis persistants :Il faut donc distinguer entre effet d’annonce et capacité réelle à déployer des IA de haut niveau à l’échelle nationale.L'émergence des modèles d'IA plus petits et moins chers menace de bouleverser l'ensemble du secteur. Ils pourraient prouver que les grandes entreprises telles que Meta, OpenAI, Microsoft et Google n'ont pas besoin de dépenser des milliards pour former l'IA, tout en construisant des centres de données massifs remplis de milliers de GPU Nvidia. En témoigne la sortie de DeepSeek-R1, qui a provoqué la chute brutale des valeurs boursières liées à IA.Meta, Google et Microsoft prévoient d'investir en 2025 des centaines de milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA, qui servira à former les modèles d'IA de la prochaine génération. Ce niveau d'investissement pourrait encore être nécessaire pour repousser les limites de l'innovation en matière d'IA.Le fait que R1 soit open source permettra aux développeurs de s'en inspirer et d'apprendre de DeepSeek, voire de l'améliorer. La frénésie autour des modèles de DeepSeek a considérablement augmenté ces derniers mois. DeepSeek-R1 s'est hissé en tête du classement des applications les plus téléchargées de l'App Store d'Apple. De plus, Microsoft a érigé DeepSeek en modèle et a déclaré qu'il constitue son nouveau critère de réussite en matière d'IA.Selon un rapport publié en mars, DeepSeek a dépassé ChatGPT en matière de nouvelles visites mensuelles et est devenu l'outil d'IA à la croissance la plus rapide . Le rapport ajoute que DeepSeek a enregistré 524,7 millions de nouvelles visites en février 2025, contre les 500 millions pour ChatGPT. En outre, la part de marché de DeepSeek serait passée de 2,34 % à 6,58 % en février 2025, signe d'une acceptation croissante à l'échelle mondiale.« Ce n'est pas juste un modèle, c'est un mouvement », a déclaré un défenseur de l'open source à propos de DeepSeek. Dans un climat où la course à l'IA est dominée par des entreprises, telles que Microsoft, OpenAI, Google, et Anthropic, l'apparition de DeepSeek est perçue comme une réplique communautaire, radicalement différente par sa philosophie : ouverture, collaboration, transparence. Malgré les craintes, DeepSeek suscite un grand engouement.La réunion annuelle du Forum économique mondial à Tianjin, également connue sous le nom de « Davos d'été », a attiré des chefs d'entreprise et des dirigeants du monde entier. Le premier ministre singapourien, Lawrence Wong, et le premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, devraient s'exprimer lors de cet événement de trois jours. Le premier ministre chinois, Li Qiang, devrait s'adresser à la conférence lors de la séance plénière d'ouverture, mercredi, et rencontrer les participants.Malgré une trêve tarifaire négociée il y a un mois avec les États-Unis, les droits de douane américains restent élevés et un accord plus durable est toujours en suspens. Les analystes prévoient que la croissance du PIB tombera à 4,5 % cette année, ce qui est nettement inférieur à l'objectif officiel d'environ 5 %. Le PIB a augmenté de 5,4 % au premier trimestre.« L'incertitude liée à la politique tarifaire des États-Unis est un facteur important qui pourrait entraîner une croissance négative du commerce mondial cette année », a déclaré Zhu à la presse en marge du forum. « L'ensemble de la chaîne industrielle commerciale a commencé à ralentir, les investissements ont commencé à s'arrêter, de sorte que l'impact est plus important que le taux tarifaire réel ».Zhu a déclaré que les États-Unis verraient probablement l'inflation reprendre à partir du mois d'août, car il faut un certain temps pour que les droits de douane se répercutent sur l'économie et pour que les entreprises épuisent les stocks qu'elles ont accumulés avant que M. Trump n'augmente les droits de douane.Selon Huang Yiping, membre du comité de politique monétaire de la banque centrale chinoise, le PIB de la Chine a probablement augmenté de plus de 5 % au deuxième trimestre, malgré les chocs venant de l'étranger. S'exprimant lors du forum de Tianjin, il a souligné les solides performances de l'économie en avril et en mai et les premiers signes positifs des indicateurs à haute fréquence en juin.La prévision de plus de 100 “DeepSeek” marque l’entrée de la Chine dans une phase d’industrialisation massive de l’intelligence artificielle. Ce tournant pourrait remodeler non seulement son économie, mais aussi redéfinir les équilibres technologiques mondiaux. Si elle parvient à concilier performance, accessibilité et innovation continue, la Chine pourrait bien devenir le moteur principal de l’IA générative dans les années à venir.Mais cette course reste semée d’obstacles techniques et politiques. L’avenir dira si la quantité annoncée s’accompagne de la qualité espérée.Source : entretien avec Zhu MinTrouvez-vous les déclarations de l'ancien haut fonctionnaires concernant les IA en préparation en Chine crédibles ou pertinentes ? Dans quelle mesure ?La Chine peut-elle vraiment atteindre une souveraineté complète en intelligence artificielle sans accès aux puces occidentales les plus avancées ?Est-il plus risqué pour l’Occident de bloquer l’accès à la technologie ou de laisser la Chine développer ses propres alternatives ?Les modèles open-source comme DeepSeek représentent-ils une menace pour la domination des GAFAM ?L’émergence d’une IA chinoise accessible pourrait-elle devenir une opportunité pour les pays du Sud face à la dépendance aux technologies américaines ?Assiste-t-on à une véritable “bipolarisation” de l’IA mondiale (Chine vs Occident) ou à une fragmentation plus complexe ?Les 100 projets annoncés en Chine représentent-ils une révolution réelle ou une opération de communication à visée géopolitique ?La multiplication de modèles “maison” ne risque-t-elle pas d’entraîner une fragmentation inutile des efforts de recherche ?