Google lance Gemini CLI, un agent de codage libre et open source qui apporte l'IA à votre terminal

ce nouvel outil de vibe coding peut créer et modifier du code pour vous directement dans le terminal

De puissants modèles de langage dans votre ligne de commande

utiliser Google Search pour récupérer des pages Web et fournir un contexte externe en temps réel au modèle ;

étendre les capacités de Gemini CLI grâce à la prise en charge intégrée du Model Context Protocol (MCP) ou des extensions fournies ;

personnaliser les invites et les instructions afin d'adapter Gemini à vos besoins et flux de travail spécifiques ;

automatiser les tâches et intégrer Gemini à vos flux de travail existants en invoquant Gemini CLI de manière non interactive dans vos scripts.

La prolifération rapide des outils d'IA destinés au vide coding

Conclusion



En février 2025, Google a mis gratuitement à la disposition des développeurs du monde entier des outils de codage et de révision de code pilotés par son IA Gemini. Google lançait l'aperçu public de Gemini Code Assist pour les particuliers et de Gemini Code Assist pour GitHub. Selon le géant de la technologie, ce lancement vise à permettre à tous d'améliorer la productivité et la qualité du code sans se soucier du coût ou des limites d'utilisation restrictives.Google poursuit sur cette lancée avec le lancement de son nouvel outil de ligne de commande Gemini CLI pour les développeurs. Gemini CLI un agent d'IA open source qui apporte la puissance de Gemini directement dans votre terminal. Google affirme : « il offre un accès léger à Gemini, vous donnant le chemin le plus direct entre votre prompt et notre modèle. Bien qu'il excelle dans le codage, nous avons conçu Gemini CLI pour faire bien plus encore ».Selon Google, Gemini CLI est un utilitaire local polyvalent que vous pouvez utiliser pour un large éventail de tâches, de la génération de contenu et la résolution de problèmes à la recherche approfondie et la gestion des tâches. Gemini CLI est également intégré à l'assistant d'IA de codage Gemini Code Assist.Google affirme que cela vise à permettre à tous les développeurs, qu'ils disposent d'un abonnement gratuit, Standard ou Enterprise Code Assist, puissent bénéficier d'un codage basé sur l'IA et guidé par des prompts dans VS Code et Gemini CLI. Cet utilitaire est entièrement open source (Apache 2.0), de sorte que les développeurs peuvent inspecter le code et contribuer à l'améliorer. L'ouverture s'étend à la manière dont vous configurez l'agent d'IA.Actuellement en préversion, Gemini CLI offre de puissantes fonctionnalités d'IA, allant de la compréhension du code et la manipulation de fichiers à l'exécution de commandes et au dépannage dynamique. Selon le géant de Mountain View, Gemini CLI améliore considérablement votre expérience de la ligne de commande, vous permettant d'écrire du code, de déboguer des problèmes et de rationaliser votre flux de travail avec un langage naturel.Il prend en charge le protocole Model Context Protocol (MCP) et les extensions intégrées, ce qui vous permet de personnaliser votre terminal comme vous l'entendez. Vous pouvez inclure vos propres prompts système - Gemini CLI s'appuie sur les fichiers GEMINI.md, que vous pouvez utiliser pour adapter le modèle à différentes tâches ou équipes. Selon Google, la puissance de Gemini CLI provient des outils intégrés qui vous permettent de :Maintenant que Gemini 2.5 Pro est disponible, Gemini Code Assist a été mis à jour pour utiliser la même technologie que Gemini CLI. Code Assist s'intègre à des EDI comme VS Code pour les cas où vous avez besoin d'un environnement plus riche en fonctionnalités. Selon Google, le nouveau mode agent de Code Assist vous permet de donner à l'IA des instructions plus générales, comme « Ajouter la prise en charge du mode sombre à mon application ».Google souhaite que le plus grand nombre possible de personnes utilisent Gemini dans le cadre de leur travail de développement. C'est pourquoi Gemini CLI est disponible sur Windows, Mac et Linux et est également gratuit pour presque tout le monde. Les développeurs individuels peuvent s'inscrire pour obtenir une licence gratuite de Gemini Code Assist, qui couvre également Gemini CLI. Le plan gratuit comprend 60 prompts par minute et 1 000 par jour.Google indique que ce nombre est environ deux fois supérieur à celui utilisé par son équipe interne, de sorte que presque tout le monde devrait être en mesure d'intégrer Gemini CLI sans se heurter à la limite. Pour les professionnels qui ont besoin d'utiliser plusieurs agents en même temps ou qui préfèrent utiliser des modèles personnalisés, Gemini CLI prend en charge la facturation basée sur l'utilisation dans Vertex AI ou AI Studio.En gros, Gemini CLI est essentiellement un nouvel outil de vibe coding à partir de la ligne de commande. Le vibe coding consiste à utiliser de grands modèles de langage (LLM) et des chatbots d'IA pour réaliser votre projet et à vibrer avec le code que le modèle vous donne. Cette tendance à accepter aveuglément le code généré par l'IA sans le comprendre est considérée comme dangereuse et suscite des réactions négatives dans la communauté.L'utilisation accrue des générateurs de code et la tendance des modèles d'IA à halluciner des noms de paquets inexistants ont donné lieu à une nouvelle catégorie d'attaques contre la chaîne d'approvisionnement appelée « slopsquatting » . L'acteur malveillant enregistre un nom de paquet inexistant halluciné par un modèle, dans l'espoir que quelqu'un, guidé par un assistant IA, le copiera-collera et l'installera sans se rendre compte qu'il s'agit d'un faux.Le terme « slopsquatting » a été inventé par le chercheur en cybersécurité Seth Larson en référence au « typosquatting », une méthode d'attaque qui incite les développeurs à installer des paquets malveillants en utilisant des noms qui ressemblent beaucoup à des bibliothèques populaires.Gemini CLI ne se contente pas d’être un assistant d'IA de codage dans le terminal : l'utilitaire commence à représenter un vrai tournant dans le vibe coding, c’est-à-dire cette manière intuitive, fluide, presque « collaborative » de coder avec l’IA en co-pilote. Selon Google, il peut aider les développeurs à accomplir un large éventail de tâches, de la génération de contenu et la résolution de problèmes à la recherche approfondie et la gestion des tâches.Mais Gemini CLI est un outil de vibe coding qui s’intègre parfaitement dans le flux du code, à tel point qu’il devient facile de valider des modifications ou d'exécuter des suggestions sans prendre le temps de les lire attentivement. Ce style de codage, rapide et intuitif, encourage à suivre l'IA les yeux fermés. Le risque ici, c'est de faire entrer des bogues, des failles de sécurité ou simplement de la mauvaise logique dans un projet sans s’en rendre compte.En s’habituant à demander à Gemini CLI de tout faire — structurer un projet, écrire les tests, expliquer un message d’erreur — certains développeurs peuvent perdre leurs réflexes fondamentaux. C’est une forme de déqualification douce : on devient passif, moins curieux, moins autonome. À long terme, cela nuit à la montée en compétences , surtout pour les débutants qui apprennent à faire confiance à l’outil avant d’apprendre à comprendre.Enfin, l’IA peut donner l’impression qu’on avance très vite. On code plus, plus vite, on génère des fichiers complets en quelques secondes. Mais cela ne veut pas dire qu’on produit quelque chose de robuste, maintenable ou clair. Le vibe coding propulsé par l’IA peut produire beaucoup de code, mais pas forcément du bon code. L’illusion de productivité masque parfois un réel manque de qualité. Ces outils suscitent un grand débat sur l'avenir de la programmation.Sources : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'outil de ligne de commande Gemini CLI de Google ?Selon vous, Gemini CLI est-il capable d'améliorer la productivité des développeurs ?Que pensez-vous de la prolifération des outils de vibe coding et des risques qui leur sont associés ?