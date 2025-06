Bernie Sanders estime que si l'IA rend les travailleurs plus productifs, alors ils devraient bénéficier d'une semaine de travail de quatre jours

au lieu d'être licenciés et remplacés par des machines autonomes

Les entreprises veulent s'appuyer sur l'IA pour produire plus

De nombreuses expériences font état de plusieurs avantages

Alors que les entreprises spécialisées dans l'IA vantent les capacités de leurs produits à révolutionner notre manière de travailler et à augmenter notre productivité, le sénateur américain Bernie Sanders (I-VT) souhaite que l'industrie technologique joigne le geste à la parole en matière d'automatisation. Bernie Sanders estime que le temps gagné grâce aux puissants outils d'IA devrait être rendu aux travailleurs pour qu'ils puissent le consacrer à leur famille.Bernie Sanders est revenu sur le sujet dans un récent épisode du podcast de Joe Rogan. « La technologie va travailler pour nous améliorer, et pas seulement pour les personnes qui possèdent la technologie et les dirigeants des grandes entreprises. Vous êtes un travailleur, votre productivité augmente parce que nous vous donnons l'IA, n'est-ce pas ? Au lieu de vous jeter à la rue, je vais réduire votre semaine de travail à 32 heures », a déclaré Bernie Sanders. Il soutient un projet de loi qui réduirait la durée légale du travail de 40 à 32 heures , en imposant les heures supplémentaires au-delà de 32 heures. Les employeurs seraient tenus de rémunérer les heures supplémentaires des salariés non exemptés à hauteur d'une fois et demie le taux horaire pour chaque heure travaillée au-delà de huit heures au cours d'une même journée, et de deux fois le taux horaire pour chaque heure travaillée au-delà de douze heures.Le projet de loi garantit que le total des salaires hebdomadaires ne sera pas réduit en raison de la diminution du nombre total d'heures travaillées. Il a été présenté par les sénateurs Sanders et Laphonza Butler (D-CA). Le député Mark Takano (D-CA) a présenté un projet de loi similaire à la Chambre des représentants.Pour les entreprises, la promesse d'une augmentation de la productivité grâce à l'IA signifie qu'elles peuvent faire encore plus. L'IA est perçue comme un moyen de produire plus avec moins de ressources, de gagner en efficacité et donc d’augmenter leurs profits ou leur compétitivité. Les entreprises misent sur l’IA pour automatiser certaines tâches, réduire les coûts, et parfois réduire le personnel, tout en maintenant (ou en augmentant) le volume de travail global.Mais pour les travailleurs, ce gain d'efficacité pourrait signifier qu'ils accomplissent leur charge de travail actuelle en moins de temps. Ils espèrent que cette même productivité permise par l’IA puisse se traduire par moins d’heures travaillées, donc plus de temps libre, sans perte de salaire. Pour eux, la technologie devrait être un progrès social, pas seulement économique, et devrait permettre de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle.Les aspirations des travailleurs se heurtent à celles des entreprises, ce qui signifie qu’il existe un conflit d’intérêts profond. Cette opposition met en lumière la question de la répartition des bénéfices du progrès technologique. En l’absence de règles claires ou de négociations collectives, il est probable que ces bénéfices restent concentrés du côté des entreprises, ce qui pourrait accentuer les inégalités existantes et générer plus de tensions sociales.Selon Bernie Sanders, la semaine de travail de quatre jours n'est pas une idée radicale, en témoignent les nombreuses expériences à travers le monde ces dernières années. « Au fait, ce n'est pas une idée radicale. Il y a des entreprises dans le monde entier qui le font, avec un certain succès », a-t-il déclaré.Au Royaume-Uni, par exemple, 61 entreprises (environ 2 900 travailleurs) ont expérimenté la semaine de travail de quatre jours au cours du second semestre 2022. Sur les 23 entreprises qui ont partagé leurs données financières, le chiffre d'affaires entre le début et la fin de l'essai est resté à peu près le même, augmentant de 1,4 % en moyenne. Selon le rapport, une semaine de quatre jours réduit le stress et la maladie au sein de la main-d'œuvre Quelque 71 % des employés ont déclaré avoir des niveaux de burnout inférieurs et 39 % ont déclaré être moins stressés par rapport au début de la période test. L'expérience a révélé une réduction de 65 % des congés maladie et une baisse de 57 % du nombre d'employés quittant les entreprises participantes, par rapport à la même période l'année précédente. Dix-huit des entreprises ont confirmé que la semaine de quatre jours resterait permanente.Kickstarter fonctionne avec une semaine de travail de quatre jours depuis 2021, tandis que Microsoft Japon a expérimenté une semaine de travail de quatre jours en 2019 , ce qui a entraîné une augmentation de la productivité de 40 %. « Utilisons la technologie au profit des travailleurs. Cela signifie vous donner plus de temps pour votre famille, pour vos amis, pour l'éducation, pour tout ce que vous voulez faire », a déclaré le sénateur Bernie Sanders.Un sondage réalisé par Fiverr International Ltd en 2023 a révélé que les Français sont prêts à sauter le pas. Selon le rapport, 71 % des travailleurs français interrogés affirment qu’ils pourraient exécuter la même charge de travail par semaine en 4 jours ouvrables au lieu de 5 , toutes générations confondues.L'idée d'une semaine de travail de quatre jours a pris de l'ampleur ces dernières années, et certaines entreprises, notamment celles qui utilisent l'IA, ont déjà commencé à l'expérimenter. Des dirigeants de l'industrie technologiques ont également prédit que l'IA favoriserait la réduction du temps de travail hebdomadaire. Les expériences ont révélé que la semaine de travail de quatre jours présente des avantages sur la santé mentale et le bien-être des travailleurs.Pour Bill Gates, une semaine de travail de trois jours serait une bonne chose . « Si vous obtenez finalement une société dans laquelle vous ne devez travailler que trois jours par semaine, ce sera probablement acceptable », a-t-il déclaré. Selon lui, il pourrait exister un monde dans lequel « les machines peuvent fabriquer toute la nourriture et tout le reste », et où les gens n’auraient pas besoin de travailler plus de cinq jours par semaine pour gagner un salaire décent.C'est un concept qui serait un soulagement pour la plupart des travailleurs, mais pourrait s'avérer une horreur abjecte pour l'élite technologique qui veulent toujours produire davantage. Les discussions se poursuivent sur ce sujet à un moment où l'IA menace plus que jamais les emplois des travailleurs.Source :Bernie Sanders, sénateur américain du VermontQuel est votre avis sur le sujet ?L'IA pourrait-elle permettre aux travailleurs de réduire leur temps de travail hebdomadaire ?