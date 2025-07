Un groupe généré par l'IA rassemble un demi-million d'auditeurs sur Spotify avec potentiellement des revenus substantiels

alors que les vrais artistes peinent à gagner leur vie sur la plateforme

Les marqueurs qui révèlent que le groupe est une création de l'IA

The Velvet Sundown : une nouvelle alerte pour l’industrie musicale





L'IA générative a inauguré l'ère des « fake bands », c'est-à-dire des entités musicales fictives générées par de grands modèles de langage (LLM), qui prolifèrent aujourd’hui sur les plateformes de streaming comme YouTube et Spotify. Si certains enthousiastes saluent une nouvelle frontière créative, des critiques issues de l'industrie musicale y voient une menace pour les artistes réels , l’authenticité musicale et la viabilité des systèmes de rémunération établis.Un nouveau groupe appelé The Velvet Sundown a fait ses débuts sur Spotify ce mois-ci et a déjà rassemblé plus d'un demi-million d'auditeurs. Mais selon toute apparence, The Velvet Sundown n'est pas un vrai groupe : c'est de l'IA. Tous les artéfacts du groupe portent étrangement la marque de l'IA.The Velvet Sundown est apparu de nulle part sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer et même YouTube, alors qu'il n'avait aucune présence numérique avant cet été. Il a enregistré plus de 550 000 écoutes rien qu'au cours de ce mois. Avec des rémunérations par écoute allant de 0,003 à 0,005 $ sur Spotify, ces écoutes pourraient à elles seules rapporter des milliers de dollars par mois, sans compter sa présence sur d'autres plateformes de streaming.Signalé pour la première fois par des utilisateurs de Reddit perturbés par l'apparition du groupe dans leurs playlists Discovery Weekly sur Spotify, il n'a pas fallu chercher bien loin pour révéler la nature probable de ce groupe. Outre un signalement de Deezer, concurrent de Spotify, indiquant que les morceaux du groupe pourraient être générés par une IA, il existe une multitude d'autres signaux d'alerte évidents que The Velvet Sundown est une œuvre artificielle.Tout d'abord, aucun des prétendus « membres » du groupe The Velvet Sundown (Gabe Farrow, Lennie West, Milo Rains et Orion « Rio » Del Mar) ne semble exister. Comme souligné plus haut, les photos des membres ont manifestement été créées à l'aide d'un modèle d'IA. À l'exception d'un compte Instagram désactivé appartenant à un chat nommé « Milo Rains », les analystes n'ont pu trouver la moindre trace numérique de ces noms avant juin 2025.Dans une publication sur Instagram, The Velvet Sundown prétend avoir reçu des hamburgers pour célébrer le succès des deux premiers albums, mais il y a trop de hamburgers et trop peu d'assiettes. En outre, la nourriture et les boissons sont placées apparemment au hasard autour de la table. Les « membres » du groupe eux-mêmes ont également cet aspect irréellement lisse et symétrique que l'on retrouve dans les images générées par l'IA.Beaucoup se sont appuyés sur l'IA pour faciliter la production musicale. Cependant, il ne semble pas y avoir de véritables artistes derrière ce groupe. En moins d'un mois, The Velvet Sundown a publié deux albums sur Spotify, intitulés « Floating On Echoes » et « Dust and Silence ». Le groupe prévoit d'en publier un troisième dans deux semaines. Les morceaux ont une ambiance rock classique avec une cacophonie d'instruments à échos et une pincée d'autotune.Si l'une de ces chansons se retrouvait dans un mix, vous ne remarqueriez peut-être rien d'anormal. Mais si on les écoute l'une après l'autre, la fadeur de la boue révèle qu'il s'agit d'une création de la machine. Il y a de fortes chances que des bots soient à l'origine du succès fulgurant du groupe sur Spotify.En 2024, des artistes musicaux de renom, dont Pearl Jam, Nicki Minaj et Billie Eilish, se sont joints à plus de 200 autres dans une lettre ouverte de l'Alliance des droits des artistes, critiquant l'utilisation de l'IA dans la création musicale. Cette lettre appelle à mettre fin à l'utilisation de l'IA qui porte atteinte aux droits des artistes humains. Les signataires de lettre dénoncent ce qu'ils considèrent comme une menace existentielle pour leur art The Velvet Sundown n'est pas le seul groupe créé par l'IA à envahir les services de streaming. Dans un épisode récent de l'émission Last Week Tonight consacrée à l'IA, l'animateur John Oliver a mis en avant un groupe généré par l'IA, appelé The Devil Inside, qui a publié 10 albums au cours des deux dernières années. Fait important, The Velvet Sundown et The Devil Inside semblent avoir de nombreuses chansons qui font référence à la poussière et au vent.Il peut s'agir simplement d'un artéfact de répétition dans les modèles de génération de musique, ou ils peuvent tous deux être des produits du même fabricant d'IA. Comme le notent les experts, le plus grand indice indiquant que The Velvet Sundown n'existe pas est peut-être une critique élogieuse qui figurait auparavant dans sa biographie Spotify et qui était attribuée à Billboard, mais qui ne semble jamais avoir été publiée dans le célèbre magazine musical.« Ils sonnent comme le souvenir de quelque chose que vous n'avez jamais vécu, et parviennent pourtant à le rendre réel », indique cette fausse critique de Billboard. À la suite des signalements, la référence à Billboard a été supprimée de la biographie du groupe, mais le texte lui-même est toujours présent.Il est important de noter que Spotify accepte volontiers la musique créée IA et n'exige pas que les listes révèlent si une chanson a été entièrement créée par une machine. En revanche, Deezer qui adopte une position plus dure à l'égard du contenu musical généré par l'IA. Selon les rapports, la biographie de The Velvet Sundown sur Deezer comprend l'avertissement suivant : « certains morceaux de cet album peuvent avoir été créés à l'aide d'une IA ».Dans un rapport publié en avril 2025, Deezer, rival français de Spotify, a déclaré que le nombre de chansons entièrement générées par l'IA téléversées sur la plateforme chaque jour a doublé depuis janvier 2025 , pour atteindre 20 000 titres, soit 18 % des téléchargements quotidiens. Le rapport souligne également que le marché de l'IA générative connaîtra une forte expansion, passant de 3 milliards d'euros en 2024 à 64 milliards d'euros par an d'ici à 2028.Le phénomène The Velvet Sundown révèle à quel point des contenus musicaux artificiels peuvent s’intégrer sans difficulté aux catalogues officiels, attirant de véritables auditeurs sans éveiller immédiatement de soupçons. Ce qui inquiète les acteurs de l'industrie. Cela soulève des questions éthiques sur la place de l’IA dans la création artistique , et sur la manière dont le public peut distinguer les œuvres authentiques de celles produites par des machines.Il n'y a rien de mal à ce qu'une personne veuille écouter une chanson générée par l'IA ; il y a une tonne de chaînes YouTube qui diffusent de la musique générée par l'IA à l'infini. Il s'agit d'une technologie intéressante, et ses capacités ont considérablement évolué depuis l'introduction des modèles originaux MusicLM de Google et Jukebox d’OpenAI. Cependant, selon les experts, il est important de savoir ce qui est de l'IA et ce qui ne l'est pas.Google et ses rivaux s'efforcent de créer des filigranes vérifiables pour les images générées par l'IA, mais nous pourrions avoir besoin de quelque chose de similaire pour le son si les plus grands diffuseurs de musique continuent d'autoriser les chansons générées par l'IA sans les divulguer.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'ascension fulgurante des faux groupes et des chansons entièrement générées par l'IA ?Peut-on encore parler d’art lorsqu'une chanson est entièrement créée par une machine sans intervention humaine ?Spotify autorise le contenu musical généré par l'IA, mais n'exige pas que cela soit divulgué aux utilisateurs du service. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, quels impacts les chansons générées par l'IA pourraient-elles avoir sur l'industrie musicale ?