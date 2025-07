Après des mois de protestations contre la pollution, xAI a obtenu un permis d'exploitation de 15 turbines à méthane pour alimenter son superordinateur Colossus, mais l'imagerie en montre 24 sur le site

xAI d'Elon Musk obtient un permis de polluer l'air malgré les protestations

xAI a installé son énorme centre de données à Memphis, dans le Tennessee, il y a environ un an. L'entreprise d'Elon Musk n'avait pas de permis pour les générateurs, mais semblait avoir trouvé une faille dans le système qui lui permettait d'utiliser les turbines tant qu'elles ne restaient pas au même endroit pendant plus de 364 jours. Fin 2024, un rapport a révélé que l'entreprise prévoit d'agrandir son installation pour qu'elle abrite au moins un million de GPU Le supercalculateur Colossus est utilisé pour entraîner et faire fonctionner le chatbot d'IA de la startup, Grok, dont Elon Musk espère qu'il concurrencera des rivaux comme ChatGPT d'OpenAI. La ville de Memphis accueillera également Dell, Nvidia et Supermicro, qui fournissent tous des éléments du supercalculateur.Les plans de xAI ont déclenché des protestations de la part des communautés locales. L'installation a suscité un débat sur son impact environnemental par rapport à ses avantages économiques. Les groupes de protestation ont déclaré que xAI viole la loi sur la qualité de l'air et ont menacé la société de poursuites judiciaires. En janvier 2025, xAI a demandé un permis pour 15 turbines à gaz, mais les communautés locales ont contesté cette demande de permis.Après des mois de forums publics et de protestations de la communauté, le ministère de la Santé du comté de Shelby a délivré le permis à xAI le 2 juillet 2025. Le permis autorise xAI à installer 15 turbines à gaz pour alimenter le supercalculateur Colossus. Mais une image satellite prise la veille par le Southern Environmental Law Center (SELC), un organisme juridique à but non lucratif montre qu'au moins 24 turbines sont encore installées sur le site de xAI.Selon les conditions du permis, xAI sera toujours autorisée à émettre d'énormes quantités de pollution, notamment 87 tonnes de NOx générateurs de smog, 94 tonnes de monoxyde de carbone, 85 tonnes de composés organiques volatils, 73 tonnes de particules et près de 14 tonnes de polluants atmosphériques très dangereux, dont 9,8 tonnes de formaldéhyde, un agent cancérigène connu. L'entreprise est tenue de tenir ses propres registres d'émissions.Le permis, qui expirera le 2 janvier 2027, impose à l'entreprise d'Elon Musk d'installer et d'exploiter la meilleure technologie de contrôle disponible (BACT) d'ici au 1er septembre afin de garantir que les émissions ne dépassent pas certaines limites. Selon les autorités, tout manquement à cette obligation pourrait entraîner des mesures d'exécution de la part de l'Agence pour la protection de l'environnement ou du département de la Santé du comté de Shelby.Mais les habitants de Memphis insistent pour que le ministère de la Santé enquête sur xAI en vue d'éventuelles mesures coercitives. Ils affirment que la société d'Elon Musk exploite depuis plus d'un an des dizaines de turbines sans tenir compte de la BACT, exposant ainsi les quartiers à prédominance noire situés à proximité du site - qui ont toujours souffert de la mauvaise qualité de l'air de l'industrie - à une nouvelle source majeure de pollution potentielle.En juin, la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) a menacé d'intenter un procès dans les 60 jours si xAI refuse de rencontrer les groupes concernés par la pollution présumée génératrice de smog. Les critiques critiquent cette décision. LaTricea Adams, PDG et présidente de Young, Gifted & Green, a décrit la décision comme « un rappel brutal que la santé de notre communauté continue d'être compromise pour le profit ».Avant la délivrance du permis, la ville de Memphis a effectué ses propres tests de qualité de l'air en juin, mais le SELC a exprimé plusieurs inquiétudes quant à la manière dont les tests ont été effectués, remettant en question les relevées du contractant. D'après le SELC, le contractant chargé des essais n'a pas mesuré les niveaux d'ozone et les essais ont été effectués les jours où le vent éloignait la pollution de xAI des deux sites d'essai les plus proches.Le contractant aurait également placé l'équipement d'essai directement contre ou à proximité immédiate des bâtiments du site, ce qui peut interférer avec les résultats. Les habitants dénoncent le laxisme des autorités locales face à une situation qui met en péril la qualité de vie dans leur environnement et leur santé.« Nos dirigeants locaux sont chargés de nous protéger contre les entreprises qui violent notre droit à l'air pur, mais nous constatons qu'ils ne le font pas », a déclaré KeShaun Pearson, directeur de l'organisation environnementale locale à but non lucratif Memphis Community Against Pollution. Pour le SELC, la décision d'accorder à xAI un permis d'émission pour ses turbines à méthane polluantes va à l'encontre de l'avis des centaines d'habitants de Memphis.Le plus flagrant, c'est que le permis de polluer ne semble pas couvrir toutes les turbines à gaz susceptibles de fonctionner dans l'installation. L'imagerie thermique prise le 1er juillet montre que xAI maintient 24 turbines à gaz sur le site, ce qui dépasse les 15 que xAI sera bientôt tenu de rapporter consciencieusement sur le suivi de chaque démarrage, arrêt et combustion afin que le département de la Santé puisse enfin commencer à suivre les émissions.xAI est située dans la zone industrielle de Memphis, qui est entourée de quartiers dont les habitants sont confrontés depuis longtemps à la pollution. La zone est historiquement noire et présente des taux plus élevés de maladies respiratoires et d'asthme, ainsi qu'une espérance de vie plus faible que dans d'autres parties de la ville. Des études ont montré que ces quartiers présentent également un risque de cancer quatre fois plus élevé que la moyenne nationale.Si les critiques continuent de se battre pour plus de transparence, ils reconnaissent également que le permis d'émission atmosphérique suggère au moins qu'une partie de la pollution redoutée par xAI pourrait être contrôlée à l'avenir. Avant que xAI n'obtienne le permis, les habitants devaient se fier à l'imagerie thermique peu fréquente pour déterminer le nombre de turbines à gaz qui semblaient fonctionner sur le site sans les mesures de contrôle adéquates.Maintenant que xAI a obtenu le permis, la société d'Elon Musk devra enregistrer la date, l'heure et la durée de tous les démarrages, arrêts, dysfonctionnements et réglages et toujours minimiser les émissions, y compris pendant les périodes de démarrage, d'arrêt, de maintenance et de réglage de la combustion.Ces registres, qui documentent également l'utilisation des combustibles, les émissions de l'ensemble de l'installation et les émissions excédentaires, doivent être communiqués au ministère de la Santé tous les six mois, le premier rapport de la xAI devant être remis au plus tard le 31 décembre. En outre, xAI doit conserver pendant cinq ans les registres de surveillance, de prévention et d'entretien des équipements de contrôle de la pollution de l'air.Le ministère peut demander à consulter ces registres à tout moment. Eric Hilt, directeur de la communication du SELC, a déclaré que le SELC et ses partenaires ont l'intention de continuer à surveiller les activités de xAI dans la région de Memphis. Il a ajouté que le permis ne répond pas à toutes les préoccupations des citoyens, alors que xAI prévoit de construire un autre centre de données dans la région, ce qui soulève de nouvelles questions.Par ailleurs, Grok, l'IA d'Elon Musk, a souvent été impliqué dans des controverses , qu'il s'agisse de répondre à des invites par de la désinformation politique ou de promouvoir des contenus biaisés en raison de son accès aux données du réseau social X, notamment des contenus promouvant la haine et la violence.Source : ministère de la Santé du comté de Shelby Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du supercalculateur de xAI à Memphis ? Quid de son impact sur la santé et l'environnement ?Que pensez-vous de la décision du comté de Shelby d'autoriser xAI à exploiter cette installation hautement polluante ?La course à l'IA met en péril l'atteinte des objectifs climatiques d'ici à la fin de cette décennie. Qu'en dites-vous ?