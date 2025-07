OpenAI teste un mystérieux mode ChatGPT Study Together qui transforme l'IA en compagnon d'étude et l'apprentissage en une expérience interactive avec des questions, des quiz et des outils d'auto-pratique.



Le 30 novembre 2022, OpenAI a publié ChatGPT, un chatbot d'intelligence artificielle générative. OpenAI est une organisation américaine d'intelligence artificielle (IA) qui vise à développer une intelligence artificielle générale (AGI) "sûre et bénéfique", qu'elle définit comme "ChatGPT utilise de grands modèles de langage (LLM) tels que GPT-4o pour générer des réponses de type humain dans le texte, la parole et les images. Il a accès à des fonctionnalités telles que la recherche sur le web, l'utilisation d'applications et l'exécution de programmes. On lui attribue l'accélération du boom de l'IA, une période actuelle d'investissements rapides dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et d'attention du public à son égard.Récemment, un nouveau rapport a révélé un nouveau mode de ChatGPT. Un petit nombre d'utilisateurs de ChatGPT Plus ont commencé à remarquer qu'une nouvelle fonctionnalité appelée Study Together apparaissait dans leur menu d'outils, même si OpenAI n'a encore rien annoncé officiellement. Selon le rapport, il ne s'agit pas d'une autre fonctionnalité typique des chatbots.Il semble qu'OpenAI expérimente une nouvelle façon de rendre ChatGPT plus utile dans le domaine de l'éducation - non pas en répondant simplement aux questions, mais en guidant réellement les utilisateurs à travers des sessions d'étude, avec des quiz, des exercices et des messages-guides. L'outil encourage les utilisateurs à participer activement au processus, un peu comme si un tuteur vous posait des questions au lieu de vous donner simplement la solution.Dans ce nouveau mode, ChatGPT semble jouer un rôle plus actif. Les utilisateurs affirment que le chatbot ne se contente pas de poser des questions, mais qu'il suggère également des exercices sur mesure et aide à créer de petits tests pour s'entraîner. Il semble être conçu pour rendre l'étude plus efficace, en encourageant la pensée critique et l'interaction au lieu de simplement copier-coller les réponses.L'interface elle-même affiche apparemment une description indiquant : "", ce qui donne une idée de la direction que pourrait prendre OpenAI avec cette idée. Bien que pour l'instant cela semble limité à l'étude individuelle, certains rapports suggèrent qu'OpenAI pourrait envisager des sessions d'étude en groupe à l'avenir, où plusieurs utilisateurs pourraient rejoindre le même espace et apprendre ensemble.Pour l'instant, il semble que cette fonctionnalité ne soit accessible qu'à une poignée d'utilisateurs, dont la plupart sont des abonnés de ChatGPT Plus. La manière dont OpenAI décide de l'accès à cette fonctionnalité n'est pas claire, et tous ceux qui la voient ne peuvent pas encore l'utiliser pleinement. Dans de nombreux cas, les utilisateurs sont accueillis par un message indiquant que le service n'est pas encore disponible. Cela suggère qu'il est encore en phase de test, et qu'il fait peut-être partie d'un déploiement A/B qu'OpenAI exécute discrètement en arrière-plan.Cette décision intervient également alors qu'OpenAI est critiquée pour l'utilisation de son chatbot dans les salles de classe, en particulier par les étudiants qui cherchent à raccourcir leurs devoirs. Des fonctionnalités telles que Study Together pourraient contribuer à modifier cette perception. Au lieu de servir d'antisèche pour les devoirs, ChatGPT pourrait devenir un outil d'aide à l'apprentissage. Des concurrents comme Google sont déjà présents dans le domaine de l'éducation avec leur projet LearnLM, il est donc logique qu'OpenAI montre qu'elle peut faire plus que simplement répondre à des questions.Pour l'instant, on ne sait pas quand Study Together sera déployé à plus grande échelle, s'il restera une fonctionnalité réservée aux utilisateurs Plus ou s'il sera éventuellement disponible pour les utilisateurs gratuits. OpenAI n'a pas non plus communiqué de date de sortie ou de prix.Pour rappel, OpenAI ambitionne à des revenus de 125 milliards de dollars en 2029 et 174 milliards en 2030 , grâce à l’ajout de nouveaux produits, dont ses agents d'intelligence artificielle (IA). Selon un rapport, OpenAI s’attendrait à ce que ses agents d’IA et autres nouveaux produits génèrent plus de ventes que son chatbot ChatGPT d’ici l'horizon 2030. On ne sait pas encore quels seront ces nouveaux produits, mais les dirigeants de l'entreprise ont envisagé de vendre de la publicité ou de facturer des commissions d’affiliation, permettant à OpenAI de percevoir une part des ventes initiées via ChatGPT ou ses agents d'IA, selon le rapport.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?