La Fondation Linux lance le projet "Protocole Agent2Agent" afin de permettre une communication sécurisée et intelligente entre les agents d'IA

Témoignages de soutien



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 445 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le protocole A2A est une initiative collaborative lancée par Google en avril 2025 et bénéficiant du soutien croissant de plus de 100 entreprises technologiques de premier plan. Ce protocole répond au besoin croissant d'agents capables d'opérer dans des environnements dynamiques et multi-agents, en coordonnant les actions à travers un large éventail d'applications et d'infrastructures de données.A2A permet notamment à des agents autonomes de se découvrir les uns les autres, d'échanger des informations en toute sécurité et de collaborer entre différents systèmes. Les développeurs et les organisations peuvent ainsi réunir des agents provenant de multiples sources et plateformes, ce qui améliore la modularité, réduit la dépendance vis-à-vis des fournisseurs et accélère l'innovation.« Nous sommes heureux d'accueillir le projet Agent2Agent Protocol », a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux. « En rejoignant la Fondation Linux, A2A garantit la neutralité, la collaboration et la gouvernance à long terme qui ouvriront la voie à une nouvelle ère de productivité optimisée par les agents. »La Fondation Linux indique que sous sa gouvernance, le projet A2A restera neutre vis-à-vis des fournisseurs, mettra l'accent sur les contributions inclusives et continuera à axer le protocole sur l'extensibilité, la sécurité et la facilité d'utilisation dans tous les secteurs.« Le protocole Agent2Agent établit une norme ouverte essentielle pour la communication, permettant à l'industrie de créer des agents d'IA véritablement interopérables sur diverses plateformes et divers systèmes », a déclaré Rao Surapaneni, vice-président et directeur général de la plateforme d'applications commerciales, Google Cloud. « En collaborant avec la Fondation Linux et les principaux fournisseurs de technologies, nous permettrons des capacités d'IA plus innovantes et plus utiles dans un cadre de gouvernance ouvert et fiable. »En rejoignant la Fondation Linux, A2A officialise ainsi l'engagement du projet en faveur d'un écosystème ouvert et collaboratif, offrant une plus grande autonomie et multipliant la productivité.« Chez AWS, nous pensons que l'IA agentique sera essentielle à presque toutes les expériences client. Nous sommes ravis que l'A2A rejoigne la Fondation Linux et nous pensons que cela créera de nouvelles opportunités pour tous ceux qui développent des applications basées sur l'IA. Nous avons l'intention de soutenir la communauté en contribuant à des projets et en donnant accès à l'ensemble le plus large et le plus complet de cadres, protocoles et services agentique » , déclare Swami Sivasubramanian, vice-président d'AWS Agentic AI, AWS.« Nous avons toujours cru en la vision d'un Internet des agents ouvert et interopérable, et nous rejoignons le projet A2A en tant que membres fondateurs, car le développement communautaire est le moyen le plus rapide de généraliser l'adoption des agents entre eux. Nous intégrons directement la prise en charge de l'A2A dans les principaux composants open source d'AGNTCY (les frameworks Directory, Identity, SLIM Messaging et Observability) afin de créer une couche d'interopérabilité qui fonctionne réellement au-delà des frontières des fournisseurs », indique Vijoy Pandey, directeur général et vice-président senior, Outshift by Cisco.« Chez Salesforce, nous pensons que l'avenir de l'IA d'entreprise réside dans une collaboration transparente entre agents. C'est pourquoi nous sommes ravis de participer au projet A2A de la Fondation Linux. En contribuant à l'établissement de ces normes cruciales, nous étendons notre plateforme ouverte afin de permettre à Agentforce d'orchestrer des solutions à partir de systèmes déconnectés, garantissant ainsi une interopérabilité sécurisée et évolutive ainsi qu'une main-d'œuvre numérique améliorée dans tous les écosystèmes », déclare Gary Lerhaupt, Architecture produit, Salesforce.« SAP s'est associé à Google Cloud et à d'autres leaders du secteur en tant que contributeur fondateur du nouveau protocole A2A. Cette norme ouverte est conçue pour garantir que les agents de différents fournisseurs puissent interagir, partager du contexte et travailler ensemble, permettant ainsi une automatisation transparente entre des systèmes traditionnellement déconnectés », indique Walter Sun, vice-président senior et directeur mondial de l'IA, SAP SE.« Les normes ouvertes sont essentielles, mais elles ne constituent qu'une partie de l'équation. Microsoft s'engage à façonner l'avenir de l'IA agentique en combinant l'interopérabilité ouverte avec les capacités de niveau entreprise dont les organisations ont besoin pour déployer des agents de manière responsable et à grande échelle. Nous saluons l'annonce de l'A2A en tant que projet neutre à but non lucratif et nous nous réjouissons de collaborer pour aider à ouvrir ce nouveau chapitre des normes ouvertes pour le développement d'agents », témoigne Yina Arenas, vice-présidente des produits, Azure AI Foundry.« ServiceNow est fier d'être l'un des partenaires fondateurs du protocole Agent2Agent, une norme ouverte conçue pour la collaboration multiplateforme, régie par des principes communs et évoluant grâce aux contributions de la communauté. Grâce à nos capacités AI Agent Control Tower et à notre plateforme d'IA de niveau entreprise pour la transformation commerciale, ServiceNow est idéalement positionné pour aider à donner vie à A2A aux côtés de Google Cloud et de la communauté au sens large. Il s'agit d'une avancée décisive, non seulement pour nos clients, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème, car nous rendons possibles des agents intelligents qui sont ouverts, sécurisés et évolutifs », déclare Joe Davis, vice-président exécutif du groupe Platform Engineering & AI Technology, ServiceNow.La Fondation Linux est le leader mondial de la collaboration en matière de logiciels, de matériel, de normes et de données open source. Les projets de la Fondation Linux sont essentiels à l'infrastructure mondiale, notamment Linux, Kubernetes, Node.js, ONAP, OpenChain, OpenSSF, PyTorch, RISC-V, SPDX, Zephyr, etc. La Fondation Linux s'attache à tirer parti des meilleures pratiques et à répondre aux besoins des contributeurs, des utilisateurs et des fournisseurs de solutions afin de créer des modèles durables pour une collaboration ouverte.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de la Fondation Linux crédible ou pertinente ?