Le fabricant de semi-conducteurs GlobalFoundries a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de MIPS, un fournisseur de propriété intellectuelle pour l'IA et les processeurs, afin d'élargir son offre.

GlobalFoundries Inc. est une société multinationale de conception et de fabrication à façon de semi-conducteurs située aux Îles Caïmans et dont le siège social se trouve à Malte, dans l'État de New York. Créée à la suite de la cession de la branche de fabrication d'AMD en mars 2009, l'entreprise fabrique des circuits intégrés sur des plaquettes conçues pour des marchés tels que les appareils mobiles intelligents, l'automobile, l'aérospatiale et la défense, l'internet des objets (IoT) grand public, ainsi que pour les centres de données et les infrastructures de communication.MIPS Tech LLC, anciennement MIPS Computer Systems, Inc. et MIPS Technologies, Inc. est une société américaine de conception de semi-conducteurs sans usine qui est surtout connue pour avoir développé l'architecture MIPS et une série de puces CPU RISC basées sur cette architecture. MIPS fournit des architectures et des cœurs de processeurs pour la maison numérique, les réseaux, les applications embarquées, l'internet des objets et les applications mobiles.Récemment, GlobalFoundries a annoncé qu'elle avait conclu un accord définitif pour l'acquisition de MIPS, un développeur de solutions et de propriété intellectuelle basées sur RISC-V. L'opération permettra à GlobalFoundries de proposer ses propres processeurs et autres produits basés sur l'architecture de jeu d'instructions RISC-V, ce qui fera de l'entreprise un rival pour certains de ses clients fondeurs. Toutefois, les entreprises soulignent que MIPS fonctionnera comme une entreprise autonome.Le rachat enrichit le portefeuille de propriété intellectuelle de GlobalFoundries avec les technologies de MIPS, notamment la propriété intellectuelle des processeurs à usage général, la propriété intellectuelle d'accélération de l'inférence de l'IA et divers capteurs. MIPS a récemment élargi son offre de processeurs basés sur l'ISA RISC-V, de sorte que sa gamme de produits Atlas comprend une variété de cœurs adaptés au traitement général et en temps réel, ainsi que des cœurs spécialisés conçus pour les charges de travail en périphérie de l'IA. Ces cœurs sont conçus pour permettre des performances élevées avec une consommation d'énergie relativement faible pour les charges de travail à forte intensité de calcul dans les systèmes embarqués.L'intégration de MIPS dans GlobalFoundries permettra à cette dernière d'accéder à des nœuds de traitement différenciés et à des sites de fabrication sécurisés à l'échelle mondiale. Cela permettra non seulement d'aligner plus étroitement la propriété intellectuelle des processeurs et les technologies de traitement et d'accélérer la mise sur le marché, mais aussi de permettre à MIPS d'être compétitif pour les commandes de clients exigeant une production dans des installations sécurisées, comme le ministère de la défense des États-Unis. Il faut toutefois garder à l'esprit que l'intégration de MIPS dans GF prendra probablement des années, et qu'il est donc trop tôt pour parler d'avantages ou de commandes supplémentaires.L'opération vise à renforcer la capacité de GlobalFoundries à offrir des solutions intégrées sur une série de marchés finaux, ce qui modifie quelque peu le positionnement de l'entreprise, qui passe d'un fabricant de puces sous contrat à un producteur de solutions de calcul intégrées pour diverses applications générales et d'intelligence artificielle, ainsi qu'à un fondeur.", a déclaré Niels Anderskouv, président et directeur de l'exploitation de GlobalFoundries. "À l'issue de la transaction, MIPS continuera à fonctionner comme une unité commerciale indépendante au sein de GlobalFoundries. Elle maintiendra ses relations existantes avec d'autres fonderies et clients, et prendra en charge un large éventail de technologies dans de multiples secteurs.", a déclaré Sameer Wasson, PDG de MIPS. "GlobalFoundries prévoit de finaliser l'opération au cours du second semestre 2025. L'acquisition reste soumise aux examens réglementaires habituels et aux conditions de clôture. "", a déclaré Anderskouv.: MIPSPensez-vous que cette acquisition est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?