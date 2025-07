OpenAI s’apprêterait à publier un modèle d'IA open source dès la semaine prochaine, son premier modèle à poids ouverts depuis GPT‑2 en 2019,

mais ce modèle pourrait envenimer les tensions avec Microsoft

OpenAI nostalgique de ses débuts open source ? La réponse du PDG



OpenAI a été fondé à l'origine pour développer l'intelligence artificielle générale (AGI) entièrement en open source. Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever et les autres cofondateurs affirmaient que l'open source est la seule voie pour construire une superintelligence sûre et alignée sur les valeurs humaines. Cependant, l'entreprise a brusquement changé de stratégie en 2019 et a cessé de mettre ses modèles de langage à la disposition du grand public.Ainsi, la décision d'OpenAI de publier un nouveau modèle open source donne lieu à des spéculations sur ses motivations. On ne sait pas grand-chose sur les caractéristiques et les performances du modèle, à part le fait qu'il sera doté de capacité de raisonnement comme la dernière génération de modèles d'OpenAI. Le modèle ouvert devrait faire ses débuts dès la semaine prochaine sur les plateformes comme Azure, Hugging Face et d'autres services cloud.Pour mémoire, OpenAI a révélé son intention de publier son premier modèle de langage open source depuis GPT-2 en mars. OpenAI avait invité les développeurs, chercheurs et membres de la communauté au sens large à remplir un formulaire comprenant des questions telles que « Que souhaiteriez-vous voir dans un modèle ouvert d'OpenAI ? » et « Quels modèles ouverts avez-vous utilisés par le passé ? ». La publication semble désormais imminente.« Nous sommes ravis de collaborer avec les développeurs, les chercheurs et la communauté au sens large afin de recueillir des commentaires et de rendre ce modèle aussi utile que possible. Si vous souhaitez participer à une session de commentaires avec l'équipe OpenAI, veuillez nous en informer [via le formulaire] ci-dessous », a écrit OpenAI sur son site Web officiel. Ce formulaire est intervenu peu après le succès du rival open source DeepSeek-R1 Contrairement à la stratégie d'OpenAI, qui garde ses modèles d'IA fermés, ses concurrents, tels que le français Mistral AI et le chinois DeepSeek, mettent leurs modèles d'IA à la disposition des membres de la communauté de l'IA à des fins d'expérimentation et, dans certains cas, de commercialisation.La stratégie de l'open source s'est avérée très fructueuse pour certaines entreprises. Meta investit massivement dans sa famille de modèles d'IA ouverts Llama et a déclaré au début du mois de mars 2025 que Llama avait enregistré plus d'un milliard de téléchargements. Parallèlement, le succès de son modèle ouvert R1 a permis à DeepSeek de constituer rapidement une large base mondiale d'utilisateurs et d'attirer l'attention des investisseurs chinois.C'est la première fois qu'OpenAI publie un modèle à poids ouvert depuis GPT-2 en 2019, et c'est également la première fois que nous voyons un modèle de langage ouvert d'OpenAI depuis qu'il a signé un accord de fournisseur de cloud exclusif avec Microsoft en 2023. Cet accord signifie que Microsoft a accès à la plupart des modèles d'OpenAI, ainsi qu'aux droits exclusifs de les vendre directement aux entreprises via ses propres services « Azure OpenAI ».Cependant, avec un modèle ouvert, rien n'empêche les opérateurs de cloud concurrents d'en héberger une version. Dans ce cas, les entreprises désireuses de tester ce modèle open source ne seraient plus dans l'obligation de payer un abonnement à la plateforme Azure OpenAI de Microsoft pour y accéder.Cela signifierait donc des revenus en moins pour Microsoft. Il existe une relation complexe de partage des revenus entre Microsoft et OpenAI qui implique que Microsoft reçoive 20 % des revenus qu'OpenAI gagne via ChatGPT et sa plateforme API. Et Microsoft partage 20 % de ses revenus Azure OpenAI directement avec OpenAI. Ce nouveau modèle ouvert d'OpenAI aura probablement un impact sur les activités de Microsoft dans le domaine de l'IA.Le modèle ouvert pourrait signifier que certains clients d'Azure n'auront pas besoin d'options plus coûteuses, ou qu'ils pourraient même se tourner vers des fournisseurs de cloud concurrents. Notons que l'accord d'exclusivité lucratif dont jouit Microsoft a déjà été mis à l'épreuve au cours des derniers mois. L'accord a évolué début 2025 afin de permettre à OpenAI de signer des contrats pour l'accès à d'autres infrastructures de calculs avec des rivaux comme Oracle.Alors que cela se limitait aux serveurs utilisés pour construire des modèles d'IA, ce nouveau modèle ouvert s'étendra bien au-delà des limites de ChatGPT et d'Azure OpenAI. Microsoft dispose toujours d'un droit de préemption pour fournir des ressources informatiques à OpenAI, mais il n'a aucun contrôle sur un modèle de langage ouvert. Certains pensent que ce modèle pourrait compliquer les relations déjà tendues entre les deux entreprises Selon les sources, le modèle devrait arriver la semaine prochaine, mais les dates de publication d'OpenAI changent souvent comme le vent, en réponse aux défis de développement, à la capacité des serveurs, aux annonces d'IA concurrentes, et même aux fuites.Dans une session de questions-réponses sur Reddit en mars 2025, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré qu'il pense qu'OpenAI avait pris le mauvais parti de l'open source pour ses technologies. L'entreprise avait évoqué des raisons commerciales pour abandonner son statut open source. Cela lui a valu des critiques et une action en justice intentée par le cofondateur Elon Musk ; ce dernier accuse OpenAI d'avoir violé ses accords contractuels initiaux « Je pense personnellement que nous devons trouver une stratégie open source différente. Tout le monde chez OpenAI ne partage pas ce point de vue, et ce n'est pas non plus notre priorité absolue à l'heure actuelle [...] Nous produirons de meilleurs modèles [à l'avenir], mais nous conserverons une avance moins importante que les années précédentes », a déclaré Sam Altman. L'IA open source rattrape rapidement son retard sur OpenAI.En mars, Sam Altman a également souligné que le prochain modèle open source d'OpenAI disposera de capacités de raisonnement similaires à celles du modèle o3-mini. « Avant sa sortie, nous évaluerons ce modèle selon notre cadre de préparation, comme nous le ferions pour tout autre modèle », avait-il déclaré.« Et nous ferons un travail supplémentaire étant donné que nous savons que ce modèle sera modifié après sa sortie [...] Nous sommes impatients de voir ce que les développeurs vont créer et comment les grandes entreprises et les gouvernements l'utiliseront lorsqu'ils préféreront exécuter eux-mêmes un modèle ». 