Une collaboration internationale vise à lutter contre les "deepfakes" et l'utilisation abusive de l'IA, alors que l'on s'inquiète de plus en plus de leurs utilisations pour diffuser de fausses informations

Le sommet de l'ONU se penche sur l'aube des merveilles et des avertissements de l'IA



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 452 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Récemment, la Commission européenne a reçu la version finale du code de bonnes pratiques pour l'IA à usage général . Le code est conçu pour aider l'industrie à se conformer aux règles de la loi sur l'IA relatives à l'IA à usage général, qui entreront en vigueur le 2 août 2025. L'objectif est de garantir que les modèles d'IA à usage général mis sur le marché européen - y compris les plus puissants - sont sûrs et transparents.À l'occasion du sommet mondial AI for Good qui se tient à Genève, l'AMAS (AI and Multimedia Authenticity Standards Collaboration), une initiative mondiale et multipartite dirigée par la World Standards Cooperation, a publié deux documents phares proposant des recommandations pour guider la gouvernance de l'IA à l'échelle mondiale et lutter contre la désinformation.Le premier document technique offre une vue d'ensemble du paysage actuel des normes et spécifications relatives à l'authenticité des médias numériques et à l'intelligence artificielle. Le second document d'orientation fournit aux décideurs politiques des conseils sur la manière d'utiliser les normes internationales pour réglementer efficacement la création, l'utilisation et la diffusion de contenus multimédias synthétiques.En publiant ces documents, les participants à l'AMAS renforcent leur conviction commune de la nécessité de protéger l'intégrité de l'information, de défendre les droits individuels et de favoriser la confiance dans l'écosystème numérique en soutenant l'élaboration de normes techniques solides qui sous-tendent les cadres réglementaires. L'objectif est de faire en sorte que les utilisateurs puissent identifier la provenance des contenus générés et modifiés par l'IA sans étouffer la créativité.Silvio Dulinsky, secrétaire général adjoint de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), déclare : "Bilel Jamoussi, directeur adjoint du Bureau de la normalisation des télécommunications de l'UIT, souligne l'importance de ces documents pour les décideurs et les régulateurs : "Le sommet mondial AI for Good 2025 réunit des gouvernements, des leaders de la technologie, des universitaires, des représentants de la société civile et des jeunes afin d'examiner comment l'intelligence artificielle peut être orientée vers les objectifs de développement durable (ODD) et s'éloigner des risques croissants d'inégalité, de désinformation et de pression sur l'environnement.", a déclaré Doreen Bogdan-Martin, chef de l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence spécialisée des Nations unies pour les technologies de l'information et de la communication, dans un discours liminaire. Mais faire partie de cette génération ne signifie pas seulement utiliser ces technologies. "", a-t-elle ajouté.Bogdan-Martin a mis en garde contre les dangers croissants du déploiement de l'IA sans une compréhension suffisante de la part du public ou un contrôle politique. "", a-t-elle déclaré.Ses remarques reflètent un sentiment d'urgence croissant parmi les décideurs politiques et les technologues, alors que de nouveaux systèmes d'« IA agentique » capables de raisonner et d'agir de manière autonome émergent à une vitesse sans précédent. Certains experts prévoyant une IA de niveau humain d'ici trois ans, les préoccupations en matière de sécurité, de partialité, de consommation d'énergie et de capacité réglementaire se sont intensifiées.L'ordre du jour du sommet reflète ces tensions. Plus de 20 000 mètres carrés d'espace d'exposition à Palexpo, à Genève, accueillent actuellement plus de 200 démonstrations, dont une voiture volante, un moniteur de qualité de l'eau inspiré des poissons, des interfaces cerveau-ordinateur et des outils d'intervention en cas de catastrophe pilotés par l'IA.Tout au long de la semaine, des ateliers aborderont des sujets allant de l'IA dans les soins de santé et l'éducation à l'éthique, en passant par l'intégration de la dimension de genre et la gouvernance mondiale.L'un des temps forts sera la Journée de la gouvernance de l'IA, le jeudi, au cours de laquelle les régulateurs nationaux et les organisations internationales se pencheront sur les lacunes de la surveillance mondiale. Selon une enquête de l'UIT, 85 % des pays n'ont pas de politique ou de stratégie spécifique à l'IA, ce qui suscite des inquiétudes quant aux inégalités de développement et à l'accroissement de la fracture numérique.La santé est un thème important cette année. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dirigera une session intitulée « Enabling AI for Health Innovation and Access », qui réunira des technologues, des régulateurs, des cliniciens et des responsables humanitaires pour examiner comment l'IA peut améliorer la prestation des soins de santé - en particulier dans les environnements à faibles ressources.Des applications concrètes - du triage par l'IA dans les soins d'urgence aux outils de diagnostic pour les cliniques rurales - seront présentées, ainsi qu'un aperçu de la note technique de l'OMS sur l'IA dans la médecine traditionnelle, qui sera publiée prochainement.Les experts examineront également les défis de l'interopérabilité, de l'harmonisation réglementaire et des droits de propriété intellectuelle à l'intersection de l'IA et de la santé mondiale. Le sommet sera l'occasion de décerner les AI for Good Awards, qui récompensent les projets novateurs qui mettent l'IA au service du bien public, dans des catégories couvrant les personnes, la planète et la prospérité.Le volet santé illustre l'objectif principal du sommet : veiller à ce que l'IA serve le bien public, en particulier dans les zones où les besoins sont les plus grands. Des équipes de robotique dirigées par des jeunes issus de communautés mal desservies présenteront des solutions pour la reprise après sinistre et la gestion des déchets, tandis que des startups s'affronteront dans l'usine d'innovation pour présenter des outils d'IA destinés à l'éducation et à la résilience climatique.Les démonstrations en direct comprennent un robot verger autonome, des toilettes mobiles autonettoyantes et un système drone-eDNA pour la surveillance évolutive de la biodiversité et des ravageurs.En conclusion de son discours, Bogdan-Martin a rappelé aux participants que l'avenir de l'IA est une responsabilité partagée. "", a-t-elle déclaré.Fait intéressant, le président américain Donald Trump a récemment fait monter la pression sur l'Union européenne (UE) pour qu'elle revienne sur son futur code de pratique de l'intelligence artificielle (IA), qui vise à renforcer les règles relatives à la transparence, à la gestion des risques et au respect des droits d'auteur pour les systèmes d'IA avancés. Donald Trump, qui s'est constamment insurgé contre les politiques technologiques de l'UE, les a décrites comme une forme de « taxation économique » des entreprises américaines.Pensez-vous que ces documents sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?