Anthropic, Google, OpenAI et xAI reçoivent 800 millions $ du ministère US de la Défense pour des travaux sur l'IA, afin d'accélérer l'adoption de capacités d'IA avancées pour les défis de sécurité nationale

Anthropic, Google, OpenAI et xAI reçoivent 800 millions de dollars du ministère américain de la Défense pour des travaux sur l'IA, afin d'accélérer l'adoption de capacités d'IA avancées pour les défis de sécurité nationale



Aujourd'hui, le Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) a annoncé l'attribution de contrats à des entreprises américaines de pointe dans le domaine de l'IA afin d'accélérer l'adoption par le ministère de la défense de capacités d'IA avancées pour relever les défis cruciaux en matière de sécurité nationale. Les entreprises d'IA d'avant-garde dirigent le développement des modèles et des technologies d'IA les plus avancés, mènent des recherches approfondies sur l'utilisation de l'IA d'avant-garde et sont les premières à s'intéresser aux avantages et aux risques potentiels des technologies d'IA d'avant-garde.



Les prix attribués à Anthropic, Google, OpenAI et xAI - chacun avec un plafond de 200 millions de dollars - permettront au ministère de tirer parti de la technologie et du talent des entreprises américaines d'IA d'avant-garde pour développer des flux de travail d'IA agentique dans une variété de domaines de mission. L'établissement de ces partenariats élargira l'utilisation et l'expérience du DoD en matière de capacités d'IA d'avant-garde et augmentera la capacité de ces entreprises à comprendre et à répondre aux besoins critiques en matière de sécurité nationale grâce aux capacités d'IA les plus avancées que l'industrie américaine a à offrir.



« L'adoption de l'IA transforme la capacité du ministère à soutenir nos combattants et à maintenir un avantage stratégique sur nos adversaires », a déclaré Doug Matty, Chief Digital and AI Officer. « L'exploitation de solutions disponibles sur le marché dans le cadre d'une approche intégrée des capacités accélérera l'utilisation de l'IA avancée dans le cadre des tâches essentielles de notre mission interarmées dans le domaine de la guerre, ainsi que dans les systèmes de renseignement, d'affaires et d'information d'entreprise. »



Le ministère de la défense met en œuvre une approche commerciale d'abord pour accélérer l'adoption de l'IA par le ministère. Les prix décernés aujourd'hui rassemblent les meilleurs talents américains en matière d'IA pour aider à appliquer l'IA de pointe à la résolution des cas d'utilisation du DoD.



Le CDAO donne également accès à un grand nombre des derniers modèles d'IA générative (GenAI) à usage général aux commandements de combat, au bureau du secrétaire à la défense et à l'état-major interarmées par l'intermédiaire de l'Enterprise Large Language Model Workspace de l'armée, alimenté par Ask Sage, et à l'ensemble de l'entreprise par l'intermédiaire de modèles d'IA intégrés dans les plateformes de données et d'IA de l'entreprise du DoD, notamment la plateforme Advancing Analytics (Advana), Maven Smart System et les nœuds Edge Data Mesh, qui permettent l'intégration de l'IA dans les flux de travail qui se produisent dans ces environnements de données eux-mêmes.



Enfin, le DoD s'associe à la General Services Administration (GSA) pour mettre les meilleures technologies d'IA à la disposition du gouvernement fédéral tout en tirant parti de la puissance d'achat de l'ensemble du gouvernement pour la production d'IA et les ressources informatiques.

Cette récente vague de contrats s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le Pentagone pour intégrer l'IA dans les opérations de défense. En mai dernier, le ministère de la Défense a signé un contrat avec la start-up Scale AI afin d' utiliser l'IA pour la planification et les opérations militaires . Le programme, baptisé Thunderforge, vise à intégrer des "agents" d'IA dans les flux de travail militaires afin de rendre le processus de prise de décision plus précoce et plus rapide pour les chefs militaires.Le Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) du Pentagone a annoncé le 14 juillet 2025 la signature de contrats avec Anthropic, Google, OpenAI et xAI pour l'aider à utiliser l'IA à des fins militaires multiples, chacun étant plafonné à 200 millions de dollars.Les quatre entreprises retenues sont toutes à l'origine de modèles d'IA dont le DoD estime qu'ils peuvent changer la donne en matière d'applications de défense. Le Pentagone semble particulièrement désireux de poursuivre l'IA agentique, mentionnant dans l'annonce qu'il espère utiliser les compétences des experts en IA des quatre entreprises « pour développer des flux de travail d'IA agentique dans une variété de domaines de mission ».Le DoD espère que les premières expériences l'aideront à comprendre comment appliquer l'IA à ses fins, tandis que les quatre entreprises seront également invitées à « comprendre et à répondre aux besoins critiques en matière de sécurité nationale ».« L'utilisation de solutions disponibles sur le marché dans le cadre d'une approche intégrée des capacités accélérera l'utilisation de l'IA avancée dans le cadre de nos tâches essentielles à la mission commune », a déclaré Doug Matty, Chief Digital and AI Officer de la CDAO.Si les avantages pour les quatre entreprises sont assez évidents, le ministère de la Défense y trouve également son compte.L'armée américaine a accès aux modèles d'IA les plus récents de Google, par exemple, et la Chocolate Factory offre également au Pentagone l'accès à l'infrastructure de Google dans tout le pays. Anthropic, quant à elle, a déclaré qu'elle aiderait l'armée à identifier les meilleurs cas d'utilisation de l'IA et à développer des modèles basés sur les données du DoD, à identifier et à atténuer les utilisations adverses de l'IA, et à travailler au « prototypage de capacités d'IA d'avant-garde qui font progresser la sécurité nationale des États-Unis ».Anthropic a indiqué que son contrat de plusieurs millions de dollars avec le DoD était d'une durée de deux ans, répondant ainsi à l'une des nombreuses questions qui lui ont été posées et auxquelles le Pentagone a refusé de répondre.xAI, quant à elle, n'a fait état que du contrat et d'un accord selon lequel ses produits sont désormais disponibles à l'achat aux États-Unis via la General Services Administration, ce qui signifie qu'ils sont généralement disponibles dans l'ensemble du gouvernement fédéral.Bien que mentionné dans le communiqué de presse du CDAO, OpenAI a eu son propre contrat de 200 millions de dollars avec le DoD depuis le mois dernier (juin), lorsque le DoD a annoncé un programme pilote visant à voir l'éditeur de ChatGPT développer des produits d'IA d'avant-garde non spécifiés pour le Pentagone.OpenAI a confirmé que l'annonce de 200 millions de dollars qu'elle a partagée en juin est le même prix (contrat) que celui de juin, ce qui fait qu'il s'agit plus d'une extension de l'annonce précédente que d'un nouvel accord pour l'entreprise.L'attribution de ces contrats coïncide en outre avec le lancement par Anthropic de Claude Gov , un nouveau service Claude destiné à l'armée et aux services de renseignement. Développé pour analyser des documents classifiés et interpréter les langues et dialectes essentiels à la sécurité nationale, ce système est déjà déployé par certaines agences gouvernementales, concurrençant directement ChatGPT Gov d'OpenAI dans le domaine du renseignement et de la défense.En résumé, les employés peuvent protester contre les contrats de défense autant qu'ils le veulent, et les entreprises peuvent insister sur le fait qu'elles ne veulent pas être impliquées dans des travaux de défense, mais en fin de compte, il est assez difficile de résister à l'argent de l'Oncle Sam et à toutes ces données si douces et si agréables. Bienvenue dans le complexe militaro-industriel.Le communiqué de presse du CDAO est présenté ci-après :Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette initiative du Département américain de la Défense judicieuse ou pertinente ?