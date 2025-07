Les employés du studio Candy Crush licenciés par Microsoft auraient été remplacés par les outils d'IA qu'ils ont construits, après avoir passé des années à aider à créer les modèles d'IA qui les ont remplacés



Les licenciements chez King reflètent une tendance plus large dans la stratégie de restructuration de Microsoft. Alors que l'entreprise vante les 500 millions de dollars d'économies annuelles réalisées grâce à l'IA, cela s'est accompagné de la suppression de 15 000 postes chez Microsoft en seulement trois mois . Derrière les déclarations publiques sur l'efficacité et la productivité, une autre réalité est ainsi en train d'émerger : celle de milliers d’emplois supprimés.Pour rappel, Candy Crush Saga est un jeu vidéo développé par King Digital Entertainment, disponible à l'origine comme une application Facebook et adapté pour les systèmes d'exploitation Android, iOS et Windows Phone. Il s'agit d'une variante du jeu sur navigateur web Candy Crush. Il reprend les principes du jeu concurrent Bejeweled, sorti en 2001 sous le nom initial de Diamond Mine, et en partie le design de CandySwype, sorti en 2010. Candy Crush Saga est préinstallé sur les appareils dotés de base de Windows 10, au même titre que les jeux Solitaire, Démineur et Dame de Pique.King Digital Entertainment (anciennement King.com, dit King), est quant à elle une entreprise suédoise de jeu vidéo fondée en 2003, dont le siège social est situé à Londres. Elle est l'un des développeurs d'applications pour Facebook les plus notables et réalise également des applications mobiles (iOS et Android). Pour son entrée en bourse en mars 2014, King a été estimée à 7,1 milliards de dollars. Elle a ensuite été acquise par Activision Blizzard pour 5,4 milliards d'euros en novembre 2015. Le 18 janvier 2022, Microsoft, via sa filiale Xbox Game Studios, annonce son intention d'acquérir Activision Blizzard King pour 68,7 milliards de dollars . Le rachat est conclu le 13 octobre 2023.L'intelligence artificielle (IA) nous place dans une situation étrange. Les dirigeants, éternellement avides de croissance annuelle, ne savent pas exactement comment utiliser l'IA pour créer plus de richesse, mais ils essaient par tous les moyens possibles. En d'autres termes, le capitalisme n'a pas encore trouvé les niches où l'IA fait gagner ou perdre de l'argent aux entreprises.Xbox a connu quatre vagues de licenciements au cours des dix-huit derniers mois, la plus récente étant la plus dévastatrice de toutes, entraînant l'annulation de nombreux projets et la fermeture d'un studio.L'un des studios touchés est King, développeur de Candy Crush. King a été racheté par Xbox dans le cadre de l'acquisition massive d'Activision-Blizzard-King pour 69 milliards de dollars, et le studio doit maintenant absorber la suppression de 200 emplois.Selon un rapport de Mobilegamer.biz, d'anciens membres du personnel signalent que Microsoft remplace leur rôle par des outils d'IA créés par le personnel licencié.« La plupart des conceptions de niveau ont été effacées, ce qui est fou car ils ont passé des mois à construire des outils pour créer des niveaux plus rapidement », a déclaré un membre du personnel à Mobilegamer.biz « Maintenant, ces outils d'IA remplacent pratiquement les équipes. De même, l'équipe de rédaction se sépare complètement de ses membres, car nous disposons désormais d'outils d'IA que ces personnes ont créés. »« Le fait que les outils d'IA remplacent les gens est absolument dégoûtant, mais il s'agit avant tout d'efficacité et de profits, même si l'entreprise se porte très bien dans l'ensemble », poursuivent-ils. Pour situer le contexte, la société mère de King, Microsoft, a réalisé 171 milliards de dollars de bénéfices l'année dernière.Une enquête interne menée par King suggère que le moral est au plus bas et que les employés qui se plaignent publiquement du service des ressources humaines de l'entreprise ont été ciblés par les licenciements. L'équipe des ressources humaines de King a été décrite comme un « cas extrême » de priorité donnée aux intérêts de l'entreprise plutôt qu'à ceux des employés.L'équipe de Farm Heroes Saga, basée à Londres, devrait également être fortement touchée par les licenciements, puisqu'elle sera réduite de moitié et ne comptera plus que 50 personnes.Pour illustrer davantage cette évolution au sein de Microsoft, l'entreprise impose désormais l'adoption de Copilot en interne . Selon des communications internes, « l'utilisation de l'IA n'est plus facultative », l'entreprise envisageant même de noter l'usage de son IA dans les bilans de performance annuels des employés. Microsoft tente ainsi d’imposer par le haut l’usage de ses propres outils d’IA, non seulement comme levier de productivité, mais aussi comme nouvelle norme de conformité professionnelle.Mobilegamer.bizQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?