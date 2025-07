DuckDuckGo dit stop à l'invasion des images générées par IA dans les résultats de recherche en introduisant une fonctionnalité permettant de les masquer : une petite option, un grand signal pour le web

DuckDuckGo dit stop à l’invasion des images générées par IA dans les résultats de son moteur de recherche

en introduisant une fonctionnalité permettant de les masquer

Nouveau paramètre : masquer les images générées par l'IA dans DuckDuckGo



Notre philosophie concernant les fonctions d'IA est « privée, utile et facultative ». Notre objectif est de vous aider à trouver ce que vous cherchez. C'est à vous de décider de la quantité d'IA que vous voulez dans votre vie - ou si vous en voulez du tout.



À cette fin, nous avons ajouté un nouveau paramètre permettant de masquer les images générées par l'IA dans vos résultats lorsque vous recherchez des images sur DuckDuckGo. Essayez-le en effectuant une recherche sur DuckDuckGo et en vous rendant dans l'onglet Images. Vous verrez une nouvelle option déroulante : Images AI : afficher ou Images AI : masquer.



Une approche basée sur des listes noires collaboratives

La « nuclear list » de uBlock Origin

La « Huge AI Blacklist » d’uBlacklist, contenant des centaines de domaines identifiés comme producteurs massifs de contenus IA.

Le filtre s'appuie sur des listes de blocage open-source gérées manuellement, y compris la liste « nucléaire », fournie par uBlockOrigin et uBlacklist Huge AI Blocklist. Bien qu'il n'intercepte pas 100 % des résultats générés par l'IA, il réduira considérablement le nombre d'images générées par l'IA que vous verrez.

Une version « no AI » du moteur pour aller plus loin

Le filtre des images IA est activé par défaut et non désactivable.

Les réponses générées par IA (notamment les résumés DuckAssist) sont supprimées.

L’interface ne montre plus le chatbot Duck AI.

Vous pouvez également activer le filtre dans vos paramètres de recherche en choisissant Masquer les images générées par l'IA > Désactivé. Vous pouvez aussi ajouter un signet à http://noai.duckduckgo.com , où le filtre d'images est activé automatiquement, les résumés assistés par l'IA sont désactivés et les icônes de chat de http://Duck.ai sont cachées.

Pourquoi cela suscite autant d’intérêt (et de débats)

Vers une redéfinition de la recherche visuelle ?



Au cours des dernières années, la montée en puissance d’outils comme Midjourney, DALL·E, ou encore Stable Diffusion a littéralement inondé le web d’illustrations photoréalistes, d’images surréalistes ou d’avatars de synthèse. Or, ces images, bien que parfois fascinantes, viennent brouiller la frontière entre fiction et réalité. Pour de nombreux internautes, cela pose problème, notamment lorsqu'ils recherchent des informations fiables, des représentations authentiques ou des sources vérifiables.Google a alors décidé d'étiqueter les images générées par IA dans ses résultats de recherche : en septembre 2024, la grande enseigne du numérique a indiqué qu'elle allait signalé ces contenus via la fonction « À propos de cette image », qui apparaîtra dans Google Search, Google Lens et Circle to Search d'Android en s'appuyant sur les métadonnées de la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). L'entreprise prévoyait également d'étendre cette technologie aux services publicitaires et éventuellement aux vidéos YouTube.Mais DuckDuckGo va un peu plus loin : le navigateur axé sur la protection de la vie privée a choisi de mettre en place un nouveau paramètre qui permet aux utilisateurs de filtrer les images d'intelligence artificielle dans les résultats de recherche. L'entreprise explique qu'elle lance cette fonctionnalité en réponse aux commentaires d'utilisateurs qui affirment que les images d'IA peuvent les empêcher de trouver ce qu'ils recherchent.Les utilisateurs peuvent accéder à ce nouveau paramètre en effectuant une recherche sur DuckDuckGo et en se rendant dans l'onglet Images. Ils verront alors apparaître un nouveau menu déroulant intitulé « Images d'IA ». Les utilisateurs peuvent alors choisir de voir le contenu de l'IA en sélectionnant « afficher » ou « masquer ».Contrairement à d’autres géants du web qui s’appuient sur des outils internes opaques, DuckDuckGo a choisi une approche ouverte et communautaire. La détection des images IA repose sur des listes de blocage existantes comme :Ces listes sont mises à jour régulièrement par des contributeurs du web et utilisées pour détecter les sources d’images IA connues. DuckDuckGo reconnaît toutefois que cette méthode n’est pas infaillible : certaines images générées par IA peuvent échapper à la détection, notamment si elles proviennent de nouveaux outils ou sites non encore listés.Dans une démarche encore plus radicale, DuckDuckGo propose désormais une version alternative de son moteur de recherche, accessible via l’adresse noai.duckduckgo.com. Sur cette version :Ce site s’adresse particulièrement aux utilisateurs soucieux de préserver une expérience de navigation 100 % humaine, sans intervention algorithmique générative. Un positionnement rare à l’heure où la plupart des concurrents, de Google à Bing, font au contraire le pari d’intégrer toujours plus d’IA dans leurs interfaces.Cette décision de DuckDuckGo arrive dans un climat tendu autour de l’intelligence artificielle générative. De nombreux utilisateurs se disent fatigués voire saturés par la présence massive de contenus synthétiques. Les critiques les plus virulentes dénoncent une forme de “pollution visuelle algorithmique”, où la créativité humaine est noyée sous des images artificielles générées à la chaîne, sans émotion ni profondeur.Le phénomène est si marqué qu’un terme est né : « AI slop », littéralement « bouillie IA », pour désigner cette masse d’images génériques, souvent flatteuses mais vides de sens, qui envahissent les réseaux sociaux, les articles de blog ou même les fiches produits d’e-commerce.En proposant une fonction de blocage sélectif, DuckDuckGo ne s’attaque pas à l’IA en tant que technologie, mais propose plutôt un outil de tri et de modération pour répondre à la crise de confiance qui touche le web visuel.Il est important de noter que bien que ce filtre ne puisse pas bloquer 100 % des images générées par l'IA – s'appuyant sur des listes de blocage open source – il devrait considérablement réduire leur apparition dans les résultats de recherche. Cette initiative de DuckDuckGo répond à un besoin croissant des utilisateurs de naviguer dans un environnement en ligne où l'authenticité des images est de plus en plus remise en question. Alors que d'autres moteurs de recherche peinent à gérer l'afflux de contenu IA, DuckDuckGo offre une solution simple et efficace pour ceux qui privilégient les images authentiques.Cette décision soulève tout de même une question de fond : l’Internet de demain peut-il encore proposer des contenus authentiques, ou va-t-il se résumer à un flot ininterrompu de productions algorithmiques ? DuckDuckGo ne prétend pas avoir toutes les réponses. Mais en ajoutant ce simple bouton « Masquer les images IA », il invite chacun à reprendre le contrôle de son expérience numérique. Et c’est peut-être cela, la vraie révolution.Source : DuckDuckGo Utilisez-vous DuckDuckGo ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Sinon, quel moteur de recherche utilisez-vous ?Que pensez-vous de cette initiative ? Intéressante ou inutile ? Dans quelle mesure ?Est-il encore possible aujourd’hui de faire une recherche d’image « neutre », sans IA ?À partir de quel seuil les images générées par IA deviennent-elles un problème dans les résultats de recherche ? Faut-il créer un label officiel pour distinguer les images humaines des images artificielles ?