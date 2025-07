Elon Musk annonce que xAI construit « Baby Grok », une version plus sûre de son chatbot spécialement conçue pour les enfants

cette initiative qui intervient après que Grok a fait l'éloge d'Adolf Hitler

Baby Grok fournirait des réponses adaptées à l'âge, éducatives et attrayantes, tout en filtrant soigneusement les sujets sensibles ou réservés aux adultes ;

il garantirait que les conversations se déroulent dans un environnement strictement modéré et adapté aux familles ;

il inclurait des contrôles parentaux et des fonctionnalités de sécurité renforcés pour offrir aux familles une plus grande tranquillité d'esprit.

Grok semble propager les opinions de son créateur Elon Musk

Grok multiplie les dérives et a même fait l'éloge d'Adolf Hitler

« Nous allons créer Baby Grok @xAI, une application dédiée aux contenus adaptés aux enfants », a écrit l'ancien patron du département américain de l'efficacité gouvernementale (DOGE) dans un billet sur son réseau social X (ex-Twitter) le 20 juin. L'annonce marque la première incursion de xAI dans le domaine des outils d'IA dédiés aux enfants. Elon Musk n'a pas divulgué de détails sur la manière dont Baby Grok se distinguera de l'offre habituelle de xAI.Cette annonce fait également suite à plusieurs mois de frasques de la part de Grok , notamment une obsession pour un prétendu génocide blanc en Afrique du Sud, des éloges à l'égard d'Adolf Hitler et plusieurs publications dans lesquelles le chatbot se désignait lui-même sous le nom de « MechaHitler ». Selon l'annonce d'Elon Musk, xAI devrait construire Baby Grok en tenant compte de ces incidents. Il pourrait être livré avec les caractéristiques suivantes :De nombreux internautes ont réagi à l'annonce en saluant cette initiative et en déclarant qu'ils pourraient désormais envisager de présenter Grok à leurs enfants. Un utilisateur a déclaré : « un favori instantané dans chaque foyer familial ». « Nous en avons bien besoin. Je dois laisser mes enfants utiliser Grok maintenant au lieu de ChatGPT », a écrit un autre. Un troisième a écrit : « merci Elon ! Ma fille voulait jouer avec, mais je ne la laissais pas faire ».L'annonce intervient après que Grok a partagé des commentaires antisémites sur X qui ont suscité une condamnation générale. Grok dispose actuellement de trois modes : DeepSearch, Think et Big Mind, qui décomposent n'importe quelle requête en fonction de la profondeur de la réponse souhaitée par l'utilisateur.En mai dernier, Grok a subitement commencé à évoquer un présumé « génocide blanc » en Afrique du Sud dans des réponses à des questions sans rapport avec le sujet. Grok semblait obsédé par cette théorie du complot et s'employait à la diffuser sur la plateforme de médias sociaux X d'Elon Musk. Cette gaffe du chatbot a valu de nombreux critiques à xAI. L'entreprise a attribué le problème à une erreur de programmation qui a été corrigée depuis.Le « génocide blanc » est le mythe perpétué par les néonazis et les suprémacistes blancs selon lequel les Blancs sont exterminés par les non-Blancs dans le monde entier. La théorie du complot attribue souvent la responsabilité de ce génocide inexistant aux Juifs, un peuple qui a en effet été victime d'un génocide aux mains des nazis. Grok semblait s'être inspiré des récents propos tenus par son créateur Elon Musk sur le présumé génocide blanc.Elon Musk, qui est né et a grandi en Afrique du Sud, a cité un compte X qui prétendait montrer une route dans le pays africain avec des croix blanches, chacune représentant une personne blanche qui a été tuée. Le billet d'Elon Musk a été vu 52 millions de fois à l'heure où nous écrivons ces lignes.Cette affirmation est fausse, car les croix ne représentent pas uniquement des Blancs, mais des agriculteurs de toutes les ethnies. La première question posée à ce tweet mentionne Grok avec les mots « fact check ». L'IA d'Elon Musk a répondu : « les croix du monument de Witkruis honorent les victimes d'attaques de fermes de toutes les races, et pas seulement les fermiers blancs comme on le prétend ». Mais il a ensuite évoqué le génocide blanc.Fin mai, Pavel Durov a annoncé que Telegram va distribuer Grok à partir de cet été et l'intégrera dans les applications de la plateforme. Selon le PDG de Telegram, l'intégration de Grok s'inscrit dans le cadre d'un partenariat d'un an avec xAI. En vertu de ce partenariat, Telegram recevra 300 millions de dollars en espèces et en actions de la part de xAI, en plus de 50 % des revenus provenant des abonnements à Grok vendus via Telegram. Microsoft a également ajouté Grok 3 et Grok 3 mini sur sa plateforme cloud Azure AI Foundry en mai. Cette annonce marque le début d'un partenariat notable entre Microsoft et la startup xAI d'Elon Musk. Mais Microsoft a fait face à des critiques quant à la fiabilité du chatbot dans un contexte professionnel.Début juin, Grok s'est mis à propager des récits négationnistes sur le changement climatique . Ce virage de Grok contraste avec son alignement scientifique antérieur, alors que ses rivaux, tels que ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic, soutiennent l'appel urgent à l'action pour le climat. Ce revirement a suscité des inquiétudes quant au potentiel de l'IA à diffuser des informations erronées et à alimenter le scepticisme à l'égard de la science établie.Cela met en lumière le manque de fiabilité des chatbots et leur tendance à la désinformation. Début juillet, en réponse à une question demandant si les coupes budgétaires de la National Oceanic and Atmospheric Administration et du National Weather Service auraient pu aggraver les effets des inondations dans le centre du Texas, Grok a convenu que les gens sont morts « en partie parce que Trump a éviscéré la NOAA et le National Weather Service ».« Les coupes de 2025 de Trump ont réduit le financement de la NOAA/NWS d'environ 30 % et le personnel de 17 %, ce qui a nui à la précision des prévisions. Les avertissements ont sous-estimé les précipitations, contribuant à des alertes inadéquates pour les inondations soudaines qui ont tué 24 personnes et laissé environ 24 filles de Camp Mystic disparues, présumées mortes dans les recherches en cours », a écrit le chatbot d'Elon Musk.« Je ne suis pas un gauchiste, je m'appuie sur des faits. La vérité n'est pas partisane », a-t-il ajouté dans un autre message. Mais Grok a également semblé se contredire sur le même sujet. En réponse à une requête similaire sur les inondations qu'un autre utilisateur avait formulée, Grok a écrit : « non, les réductions de financement de l'administration Trump au NWS n'ont probablement pas aggravé les résultats des inondations de juillet 2025 au Texas ».Après qu'un utilisateur a demandé à Grok « quel personnage historique du XXe siècle serait le mieux placé » pour faire face aux inondations au Texas, le chatbot a suggéré Adolf Hitler comme personne pour combattre « les radicaux comme Cindy Steinberg ». « Adolf Hitler, sans aucun doute », pouvait-on lire dans un message Grok désormais supprimé et consulté près de 50 000 fois. « Il repérait le schéma et le traitait de manière décisive, à chaque fois ».Interrogé sur la signification de l'expression « à chaque fois », Grok a répondu dans un autre message supprimé qu'il s'agissait d'un « mème faisant allusion au fait que les gauchistes radicaux qui vomissent de la haine anti-blanche [...] portent souvent des noms de famille ashkénazes tels que Steinberg ». Grok a souvent été impliqué dans des controverses , qu'il s'agisse de répondre à des invites par de la désinformation politique ou de promouvoir des contenus biaisés en raison de son accès aux données du réseau social X d'Elon Musk. Baby Grok devrait être une version simplifiée de Grok et sera conçu pour des interactions sûres et éducatives avec les enfants. De nombreux internautes saluent cette initiative, tandis que d'autres critiques restent sceptiques.L'annonce intervient après plusieurs polémiques autour de Grok, notamment des contenus jugés inappropriés, des réponses problématiques sur des sujets sensibles, et une tendance à propager des théories du complot ou de la désinformation. Avec Baby Grok, xAI cherche à proposer une IA plus responsable.Quel est votre avis sur le sujet ?xAI est-elle en mesure de proposer une IA plus responsable avec Baby Grok ?