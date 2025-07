AI Overviews compte désormais plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels dans plus de 200 pays, et l'application Gemini de Google a atteint les 450 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

Le nombre de contrats de plus de 250 millions de dollars a doublé d'une année sur l'autre.

Au cours du premier semestre 2025, Google Cloud annonce avoir signé autant de contrats de plus d'un milliard de dollars que pendant toute l'année 2024.

Le nombre de nouveaux clients GCP a augmenté de près de 28 % d'un trimestre à l'autre.

Plus de 85 000 entreprises, dont LVMH, Salesforce et la banque DBS de Singapour, utilisent désormais Gemini, ce qui a entraîné une croissance de 35 fois l'utilisation de Gemini d'une année sur l'autre.

Wayfair exploite les bases de données intégrées à l'IA pour rationaliser les pipelines de données et offrir une expérience client plus personnalisée.

Mattel utilise des agents de données et Big Query optimisés par Gemini pour examiner plus rapidement les commentaires sur les produits et y donner suite.

Target utilise les agents de veille sur les menaces et de sécurité optimisés par Gemini pour améliorer la cybersécurité.

Capgemini utilise les agents d'ingénierie logicielle basés sur l'IA pour fournir plus rapidement des logiciels de meilleure qualité en automatisant les tâches, de la génération de code aux tests.

Et BBVA affirme que Gemini dans Google Workspace permet à ses employés de gagner près de trois heures par semaine en automatisant les tâches répétitives. L'entreprise est en train de le déployer auprès de 100 000 employés dans le monde entier.



Récemment, Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, a fait le point sur l'adoption des applications et fonctionnalités d'IA destinées aux consommateurs, notamment AI Overviews, Gemini et AI Mode de Google Search. Lors de la conférence téléphonique du deuxième trimestre 2025 avec les investisseurs, Pichai a indiqué que AI Overviews, une fonctionnalité de Google Search qui propose un résumé IA des résultats de recherche disponible dans 200 pays et territoires, compte désormais 2 milliards d'utilisateurs mensuels, contre 1,5 milliard en mai 2025. En outre, l'application Gemini de Google compte désormais 450 millions d'utilisateurs actifs par mois.Selon le rapport, Google Search a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires. Les nouvelles fonctionnalités de recherche continuent d'afficher de bons résultats. Le mode IA a été lancé aux États-Unis et en Inde, et fonctionne bien, tandis que les aperçus IA (AI Overviews) comptent désormais plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels dans plus de 200 pays et territoires et 40 langues.En outre, Alphabet continue d'enregistrer de solides performances sur YouTube et dans le domaine des abonnements, ce qui reflète la forte dynamique de ces activités à forte croissance. Aux États-Unis, les Shorts génèrent désormais autant de revenus par heure de visionnage que les publicités traditionnelles sur YouTube. Dans certains pays, ils dépassent même le taux des publicités.Le Cloud a également connu un excellent trimestre, avec une croissance de son chiffre d'affaires, de son carnet de commandes et de sa rentabilité. Son chiffre d'affaires annuel s'élève désormais à plus de 50 milliards de dollars. Sundar Pichai affirme que Google reçoit une demande importante pour sa gamme de produits d'IA.Actuellement, l'IA favorise l'expansion des modes de recherche et d'accès à l'information, ouvrant la voie à des types de questions totalement nouveaux que vous pouvez poser à Google. Le nombre total de requêtes et de requêtes commerciales sur la recherche en ligne a continué d'augmenter d'année en année. Pichai affirme que les nouvelles expériences d'IA ont largement contribué à cette augmentation de l'utilisation.Selon le rapport, les aperçus IA génèrent désormais plus de 10 % de requêtes supplémentaires à l'échelle mondiale pour les types de requêtes qui les affichent, et cette croissance continue de s'accélérer au fil du temps. Les aperçus IA sont désormais optimisés par Gemini 2.5, qui fournit les réponses IA les plus rapides du secteur. L'utilisation de la recherche multimodale a également connu une croissance, en particulier la combinaison de Lens ou Circle to Search avec les aperçus IA. Cette croissance a été particulièrement marquée chez les jeunes utilisateurs.La nouvelle expérience de recherche IA de bout en bout, le mode IA, continuerait de recevoir des commentaires positifs, en particulier pour les questions plus longues et plus complexes. Elle est encore en cours de déploiement, mais Pichai affirme que le mode IA compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois aux États-Unis et en Inde. Il a déclaré : "Si l'ajout de la fonction "AI Overviews" à Google Search a profondément modifié la façon dont les internautes interagissent avec le moteur de recherche, une étude a montré que la fonction a entraîné une baisse significative du taux de clics dans les résultats de recherche au cours de l'année écoulée. La présence des résumés générés par l'IA incite les internautes à mettre fin à leur session de navigation plus rapidement.L'analyse a révélé que parmi le groupe test, les utilisateurs étaient beaucoup moins susceptibles de cliquer sur les résultats de recherche lorsque la page comprenait un aperçu généré par l'IA. En analysant les données, les chercheurs ont constaté que la présence d'un aperçu de l'IA sur une page de résultats de recherche réduisait de près de moitié la probabilité que les internautes cliquent sur les liens de recherche, par rapport aux pages sans un aperçu.De son côté, Google a rejetté les conclusions de l'étude du Pew Research Center, affirmant que "les utilisateurs sont attirés par les expériences basées sur l'IA, et les fonctionnalités d'IA dans la recherche leur permettent de poser encore plus de questions, créant ainsi de nouvelles opportunités pour eux de se connecter à des sites Web." Et les résultats partagés par Sundar Pichai semble confirmer son argument.Selon le rapport, Google Cloud a constaté une forte demande de la part des clients, stimulée par les produits d'IA. Quatre statistiques le démontrent :Selon Pichai, les modèles de Googlee sont hébergés sur sa propore infrastructure d'IA, qui offre des performances et une rentabilité de pointe pour la formation et l'inférence. Outre les accélérateurs d'IA, Google a introduit de nouvelles innovations en matière de stockage, notamment Anywhere Cache, qui améliore la latence d'inférence jusqu'à 70 %, et Rapid Storage, qui offre une amélioration de la latence 5 fois supérieure à celle des principaux hyperscalers.Pichai explique également ces résultats grâce à l'optimisation des progiciels d'IA, notamment PyTorch et JAX, avec une prise en charge open source complète pour diverses demandes de formation et de service en matière d'IA. Google aurait également intégré des agents IA dans chacun des produits Cloud. Pichai cite notamment :Google Cloud se concentrerait également sur la création d'un écosystème d'agents IA florissant. Ils ont notamment lancé un kit de développement d'agents open source qui a déjà été téléchargé plus d'un million de fois en moins de quatre mois. Il ont également lancé Agentspace, une plateforme open source et interopérable de chat, de recherche et d'agents pour les entreprises.Selon le rapport, Gordon Food Service met Agentspace à la disposition de ses employés aux États-Unis, ce qui leur permet de prendre des décisions plus efficaces et plus pertinentes. En outre, plus d'un million d'abonnements ont déjà été souscrits pour Agentspace avant même sa mise à disposition générale.Sundar Pichai résume les résultats d'Alphabet en déclarant :