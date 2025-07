L'outil d'IA de DOGE interprète mal la loi, mais reste chargé de «supprimer la moitié des réglementations US», le plan prévoit la suppression de 100 000 réglementations pour économiser 1 500 Mds $ d'ici 2026

L'outil d'IA de DOGE interprète mal la loi, mais reste chargé de « supprimer la moitié des réglementations américaines »,

le plan prévoit la suppression de 100 000 réglementations pour économiser 1 500 milliards de dollars d'ici 2026



Extrait de la présentation PowerPoint

Tenir une promesse électorale

Mais d'où provient cette situation ?

Des IA dans tous les ministères pour gérer le pays ? Le plan controversé d'un recruteur de la DOGE

« Le gouvernement est-il vraiment l'endroit où nous voulons expérimenter l'IA de pointe ? »



L'outil, appelé « DOGE AI Deregulation Decision Tool », est censé analyser environ 200 000 réglementations fédérales afin de déterminer celles qui peuvent être supprimées car elles ne sont plus requises par la loi, selon une présentation PowerPoint obtenue par le Washington Post, datée du 1juillet et décrivant les plans de DOGE. Selon les estimations de la présentation PowerPoint, environ 100 000 de ces règles seraient jugées susceptibles d'être supprimées, principalement grâce à l'outil automatisé et à quelques commentaires du personnel. La présentation PowerPoint suggère également que l'outil d'IA permettra aux États-Unis d'économiser des milliers de milliards de dollars en réduisant les exigences de conformité, en réduisant le budget fédéral et en débloquant des « investissements externes » non spécifiés.Cet outil a déjà été utilisé pour prendre des décisions concernant 1 083 sections réglementaires au sein du ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) en moins de deux semaines. Trois employés de l'agence ont déclaré qu'il avait récemment été utilisé pour examiner des centaines, voire plus de 1 000 lignes de réglementation.Bien sûr, l'utilisation de l'IA pour ce type de tâches comporte des risques. Un employé du HUD a déclaré que l'outil avait commis plusieurs erreurs et affirmé que ceux qui avaient rédigé divers règlements de l'agence avaient mal interprété la loi à plusieurs endroits. En réalité, c'est l'IA elle-même qui avait mal compris le langage complexe.Le système a également été utilisé par le Bureau de protection financière des consommateurs pour rédiger « 100 % des déréglementations ».La présentation comprend un calendrier dans lequel les agences ont jusqu'au 1septembre pour utiliser l'outil afin de créer leur propre liste de réglementations à supprimer. Après quoi, « DOGE établira une liste de suppression comprenant 50 % de toutes les réglementations fédérales (100 000 règles réglementaires) ».L'une des promesses électorales de Trump était une réduction drastique des réglementations, qui, selon lui, faisaient grimper le coût des marchandises. La présentation de DOGE affirme que le respect de ces règles coûte 3 100 milliards de dollars par an et que l'utilisation de l'outil d'IA pour réduire de 50 % toutes les réglementations permettra d'économiser 1 500 milliards de dollars par an, de débloquer 600 milliards de dollars d'investissements, d'augmenter les recettes commerciales des États-Unis de 1 100 milliards de dollars et de réduire le budget fédéral de 85 milliards de dollars.Interrogé sur l'utilisation de l'IA dans le processus de déréglementation, le porte-parole de la Maison Blanche, Harrison Fields, a déclaré que « toutes les options étaient étudiées » pour tenir les promesses de Trump. Il a ajouté que le travail en était à ses débuts et « qu'aucun plan n'avait encore été approuvé ou validé », précisant que ce travail « est mené de manière créative, en consultation avec la Maison Blanche ».Fields a ajouté : « Les experts DOGE qui élaborent ces plans sont les meilleurs et les plus brillants du secteur et se lancent dans une transformation sans précédent des systèmes et des opérations gouvernementaux afin d'améliorer leur efficacité et leur efficience. »Aucune décision n'a été prise concernant l'utilisation de l'IA pour réduire les réglementations, a déclaré un porte-parole du HUD. L'agence mène actuellement des « discussions » afin d'examiner comment rendre le gouvernement plus efficace. « Nous ne divulguons pas de détails sur le nombre de réglementations examinées ni sur l'état d'avancement du processus dans son ensemble », a déclaré le porte-parole, ajoutant que « le processus est loin d'être finalisé ».Le porte-parole a poursuivi : « L'objectif de ces développements n'est pas de remplacer le jugement, la discrétion et l'expertise du personnel, mais de compléter le processus. »Le 31 janvier, Trump a publié un décret visant à « libérer la prospérité grâce à la déréglementation », qui exigeait des agences qu'elles abrogent 10 règles pour chaque nouvelle règle publiée. Depuis lors, certains départements se sont lancés dans ce qui ressemble presque à une course à la réduction. En mai, le ministère des Transports a déclaré avoir supprimé 52 réglementations et plus de 73 000 mots du Federal Register. Ce mois-ci, le ministère du Travail a annoncé son intention de supprimer plus de 60 réglementations.Pourtant, les républicains sont de plus en plus frustrés par la lenteur relative des mesures de déréglementation. Au cours des six premiers mois du premier mandat de Trump, son administration a réduit les coûts d'environ 550 millions de dollars et les heures consacrées à la paperasserie de 566 000, selon l'American Action Forum, un groupe de réflexion qui suit l'évolution de la réglementation. Jusqu'en juillet de cette année, l'administration Trump a réalisé la quasi-totalité de ses réductions de coûts en abrogeant une règle concernant les informations que les entreprises doivent communiquer sur leurs liens de propriété. Sans cela, l'administration Trump aurait augmenté les coûts réglementaires de 1,1 milliard de dollars et les heures consacrées à la paperasserie de 3,3 millions, selon le groupe de réflexion.L'outil d'IA vise à accélérer considérablement le processus de déréglementation, chaque agence fédérale étant en mesure d'élaborer une liste de réglementations à supprimer en moins de quatre semaines, selon la présentation PowerPoint.Au ministère du logement et du développement urbain, un étudiant de premier cycle a été chargé d'utiliser l'intelligence artificielle pour trouver les domaines dans lesquels les règlements du HUD peuvent aller au-delà de l'interprétation la plus stricte des lois sous-jacentes.Il s'agit d'une tâche qui a du sens pour l'IA, qui peut synthétiser des informations à partir de documents volumineux bien plus rapidement qu'un être humain. Il existe un certain risque d'hallucination (plus précisément, de voir le modèle ressortir des citations qui n'existent pas en réalité), mais un être humain doit approuver ces recommandations de toute façon. C'est, d'une certaine manière, ce que l'IA générative fait de mieux à l'heure actuelle : effectuer un travail fastidieux de manière systématique.Il y a cependant quelque chose de pernicieux à demander à un modèle d'IA d'aider à démanteler l'État administratif.L'IA ne « sait » rien des réglementations et ne sait pas si elles sont conformes à la lecture la plus stricte possible des lois, ce sur quoi même des juristes très expérimentés ne seront pas d'accord. Elle a besoin d'être alimentée par une invite détaillant ce qu'elle doit rechercher, ce qui signifie que vous pouvez non seulement travailler avec les arbitres, mais aussi rédiger le règlement pour eux. Elle est aussi exceptionnellement désireuse de plaire, au point d'inventer des choses plutôt que de refuser de répondre.Au moins, il s'agit d'un cas d'utilisation compréhensible. On ne peut pas en dire autant d'un autre effort d'IA associé à la DOGE.Un des premiers recruteurs de la DOGE est à nouveau à la recherche d'ingénieurs, cette fois pour « concevoir des benchmarks et déployer des agents d'IA dans des flux de travail réels au sein d'agences fédérales ». Son objectif est de supprimer des dizaines de milliers de postes dans l'administration, en les remplaçant par des agents d'IA et en « libérant » des travailleurs pour des tâches prétendument « plus importantes ».Depuis sa création dans les premiers jours de la deuxième administration Trump, la DOGE a encouragé l'utilisation de l'IA dans les agences, même si elle a cherché à supprimer des dizaines de milliers d'emplois fédéraux. Au ministère des anciens combattants, un associé de la DOGE a suggéré d'utiliser l'IA pour écrire le code du site web de l'agence ; à la General Services Administration, la DOGE a déployé le chatbot GSAi ; le groupe a cherché à automatiser le processus de licenciement des employés du gouvernement avec un outil appelé AutoRIF ; et un agent de la DOGE au ministère du logement et du développement urbain utilise des outils d'IA pour examiner et proposer des modifications aux réglementations. Toutefois, les experts affirment qu'il serait difficile, voire impossible, de déployer des agents d'IA pour faire le travail de 70 000 personnes.Un employé fédéral connaissant les contrats gouvernementaux, qui a parlé sous couvert d'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé à parler à la presse, a déclaré : « De nombreuses agences ont des procédures qui peuvent varier considérablement en fonction de leurs propres règles et réglementations, et il serait donc probablement très difficile de déployer des agents d'IA à l'échelle des agences. »Oren Etzioni, cofondateur de la startup Vercept, spécialisée dans l'IA, explique que si les agents d'IA sont capables de faire certaines choses - comme utiliser un navigateur internet pour effectuer des recherches - leurs résultats peuvent encore varier considérablement et être très peu fiables. Par exemple, les agents d'IA du service clientèle ont inventé des politiques inexistantes lorsqu'ils essayaient de répondre aux préoccupations des utilisateurs. Même la recherche, dit-il, nécessite un humain pour s'assurer que ce que l'IA est en train de faire n'est pas faux.« Nous voulons que notre gouvernement soit quelque chose sur lequel nous pouvons compter, par opposition à quelque chose qui est à la pointe de la technologie », déclare Etzioni . « Nous n'avons pas besoin qu'il soit bureaucratique et lent, mais si les entreprises ne l'ont pas encore adopté, le gouvernement est-il vraiment l'endroit où nous voulons expérimenter l'IA de pointe ? »Etzioni affirme que les agents d'IA ne sont pas non plus des remplaçants idéaux pour les emplois. L'IA est plutôt capable d'effectuer certaines tâches ou d'en rendre d'autres plus efficaces, mais l'idée que la technologie puisse faire le travail de 70 000 employés n'est pas envisageable. « À moins de faire de drôles de calculs, il n'en est pas question ».Sources : présentation PowerPoint L’intelligence artificielle devrait-elle avoir un rôle dans l’élaboration ou la suppression des lois ?Qui doit être responsable si une IA commet une erreur dans un processus politique ou juridique ?Peut-on vraiment rendre l’administration plus efficace en supprimant la moitié de ses règles ?Supprimer des régulations est-il synonyme de progrès économique ou de régression sociale ?