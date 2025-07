Microsoft Edge se transforme en navigateur IA grâce au nouveau mode Copilot, l'IA serait capable de comprendre ce que l'utilisateur recherche, de prédire ce qu'il souhaite faire, puis d'agir en son nom.

Notre engagement en matière de confidentialité et de sécurité



Votre confidentialité et votre sécurité restent notre priorité absolue. Microsoft ne collecte que les données nécessaires à l'amélioration de votre expérience ou celles que vous choisissez de fournir via les paramètres de personnalisation, afin que vous gardiez toujours le contrôle. Avec le mode Copilot dans Edge, vos données sont protégées par les normes de confidentialité fiables de Microsoft, conçues pour garantir la sécurité de vos informations et pour qu'elles ne soient jamais partagées sans votre autorisation. Les données de votre navigateur seront traitées et protégées conformément à la déclaration de confidentialité de Microsoft, et des indications visuelles claires s'afficheront toujours sur votre navigateur lorsque Copilot visualise ou écoute.



Récemment, Microsoft a annoncé une nouvelle mise à jour de Windows 11 apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités IA pour les applications principales et Copilot Vision sur ordinateur de bureau. Cela inclut des améliorations dans les applications principales telles que Paramètres, Photos, Paint et Snipping Tool, qui étendent les fonctionnalités IA existantes et en introduisent de nouvelles, bien que la plupart soient limitées aux PC Copilot+.Face à la demande croissante pour les navigateurs basés sur l'IA, Microsoft a également lancé une nouvelle fonctionnalité dans son navigateur Edge appelée "mode Copilot", qui permet aux utilisateurs de naviguer sur le Web tout en bénéficiant de l'aide de l'IA. L'idée est que l'IA puisse devenir une aide capable de comprendre ce que l'utilisateur recherche, de prédire ce qu'il souhaite faire, puis d'agir en son nom.Il reste à voir si cela fonctionne bien dans la pratique, mais Microsoft précise que le mode Copilot est encore considéré comme une fonctionnalité expérimentale. Il est également activé par défaut pendant ces tests et est actuellement gratuit pour tous les utilisateurs de Mac ou de PC ayant accès à Copilot. Le mode Copilot comporte quelques éléments principaux à son lancement, et d'autres sont en cours de développement.Une fois activé, les utilisateurs d'Edge verront apparaître un nouvel onglet où ils pourront effectuer des recherches, discuter et naviguer sur le web avec l'aide de Copilot. Lorsqu'ils visitent une page web spécifique, ils peuvent également se tourner vers Copilot pour obtenir de l'aide. En outre, Microsoft affirme que Copilot peut effectuer diverses tâches pour le compte de l'utilisateur, comme prendre des rendez-vous, créer des listes de courses et rédiger du contenu.Le mode Copilot se situe à mi-chemin entre l'intégration limitée de Gemini que Google teste dans Chrome et la refonte alimentée par l'IA que Comet propose avec son navigateur IA.Ces nouvelles fonctionnalités de Copilot dans Edge s'appuient sur l'intégration existante de l'assistant IA de Microsoft dans son navigateur et sur le travail que l'entreprise a réalisé avec Copilot Vision. "", explique Sean Lyndersay, vice-président des produits pour Microsoft Edge.Cette utilisation "agentique" du web constitue la prochaine grande avancée dans la course aux navigateurs IA, mais il n'est pas certain que les consommateurs l'adopteront naturellement. L'objectif est bien sûr de faciliter les tâches quotidiennes, comme réserver une chambre sur Booking.com ou un vol via Kayak. Cependant, discuter avec une IA pour passer en revue les options et vos besoins n'est pas nécessairement mieux ou plus rapide que de le faire vous-même, selon votre familiarité avec le site web en question.Néanmoins, Copilot permet la saisie vocale, ce qui peut être pratique pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie lorsqu'il s'agit de réserver en ligne, ou pour celles qui ont une mobilité réduite. (Microsoft indique que les utilisateurs pourront ultérieurement fournir à Copilot les informations supplémentaires dont il a besoin, telles que des identifiants ou l'historique, afin de gérer des actions plus avancées, comme les réservations. Pour l'instant, le processus est un peu plus manuel.)Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est la capacité de Copilot à servir de compagnon de recherche. Avec l'autorisation de l'utilisateur, Copilot peut afficher tous les onglets ouverts pour comprendre ce que la personne est en train de consulter. Cela peut être utile si elle effectue une comparaison de produits ou une recherche en ligne, comme la comparaison des prix des vols ou des hôtels sur plusieurs sites. Encore une fois, il s'agit là d'exemples d'utilisation des chatbots IA, mais leur intégration dans le navigateur pourrait accélérer le processus de traduction des besoins de l'utilisateur vers l'assistant numérique.Pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce mode alimenté par l'IA dans Edge, Microsoft précise qu'il sera facultatif et que vous pourrez le désactiver. "", explique Lyndersay.Microsoft qualifie le mode Copilot de fonctionnalité "expérimentale" qui évoluera au fil du temps. Il est également "gratuit pour une durée limitée", avec des limites d'utilisation pour certaines fonctionnalités de Copilot. Cela suggère que Microsoft finira par associer ce nouveau mode à une sorte d'abonnement.Microsoft conclut l'annonce :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?