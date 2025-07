Microsoft présente son premier avatar Copilot avec des réactions animées en temps réel, ce premier avatar se présente sous la forme d'un personnage animé ressemblant à une goutte



En juin, la division nationale de la publicité (NAD) du Better Business Bureau a critiqué Microsoft pour son utilisation abusive et confuse de la marque "Copilot" sur ses produits d'IA , recommandant à l'entreprise de modifier ses arguments publicitaires et de clarifier les différences de fonctionnalités entre ses produits. Microsoft a contesté ces conclusions, mais affirme qu'elle se conformera aux recommandations de l'organisme de surveillance.Récemment, Microsoft a donné un visage à Copilot, son chatbot génératif alimenté par l'IA. Dans le cadre de la nouvelle expérience Copilot Appearance du géant technologique, celui-ci affirme que cette nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs "". Copilot Appearance est une nouvelle fonctionnalité qui apporte des expressions faciales et des signaux non verbaux en temps réel au chatbot IA.Disponible en avant-première dans Copilot Labs, cette nouvelle fonctionnalité apporte des expressions faciales en temps réel, ajoute des indices non verbaux et donne au mode vocal de Copilot une mémoire conversationnelle. Cela signifie que le chatbot IA peut désormais répondre à vos entrées vocales par un sourire, un hochement de tête et d'autres gestes. Et bien que Copilot utilise la même voix que celle que vous lui avez demandée, l'expérience semble actuellement limitée à la version web du chatbot IA, car Microsoft n'a pas encore annoncé son intention d'intégrer Copilot Appearance à Windows et à l'application mobile.Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffit d'entrer en mode vocal en cliquant sur l'icône du microphone, d'aller dans les paramètres vocaux et d'activer l'option « Copilot Appearance ». Désormais, si vous posez une question à Copilot ou si vous lui dites simplement « bonjour », Copilot réagira et vous répondra avec des sourires, des gestes et d'autres expressions.L'équipe IA de Microsoft, dirigée par Mustafa Suleyman, travaille à faire de Copilot un assistant IA conversationnel personnalisé. Suleyman a déclaré : "" Suleyman avait déjà donné un aperçu de l'apparence de Copilot plus tôt cette année lors de l'événement organisé pour le 50e anniversaire de Microsoft. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour certains utilisateurs résidant aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, mais on ne sait pas encore si et quand elle sera déployée à l'échelle mondiale.Microsoft a toujours cherché à donner vie à ses assistants numériques. L'assistant animé le plus célèbre de l'entreprise était Clippy, souvent critiqué pour son manque d'utilité et qualifié d'intrusif par beaucoup.Fait intéressant, cette annonce intervient alors que Microsoft peine à vendre Copilot aux entreprises que ChatGPT séduit sans effort . En juin 2025, ChatGPT comptait près de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et 3 millions d'utilisateurs professionnels payants, tandis que Copilot stagnait quelque peu, avec 20 millions d'utilisateurs hebdomadaires au cours de l'année écoulée. En théorie, la course devrait être un peu plus équilibrée, puisque Windows est un système d'exploitation dominant dans le monde professionnel. Les vendeurs de Microsoft ont toujours pu utiliser la compatibilité avec Windows comme argument de vente efficace, mais ce n'est plus le cas, selon le rapport.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?