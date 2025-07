Trump a menacé de démanteler Nvidia, sans même savoir de quoi il s'agissait : « que diable est Nvidia ? Je n'en ai jamais entendu parler auparavant »

ce qui remet en question sa connaissance du secteur Tech

Envoyé par Donald Trump Envoyé par



J'ai dit : « écoutez, on va démanteler ce type » — c'était avant que je ne connaisse les réalités de la vie — j'ai dit : « on va les démanteler ». Ils ont répondu : « c'est très difficile », j'ai demandé : « pourquoi ? ». J'ai demandé : « quel pourcentage du marché détient-il ? » ; « Monsieur, il détient 100 % du marché ».





Donald Trump autorise Nvidia à vendre ses puces d'IA à la Chine

De nombreux analystes mettent en garde contre la bulle de l'IA

Envoyé par Torsten Sløk Envoyé par



Les marchés oscillent entre "les effets décalés des hausses de la Fed ralentissent les consommateurs, les entreprises et les prêts bancaires" et "l'assouplissement des conditions financières depuis le pivot de la Fed en décembre a stimulé la croissance, y compris les embauches en janvier" (voir le graphique ci-dessous).



En définitive, ce qui ressemble actuellement à un atterrissage en douceur est un équilibre fragile, et il y a encore plus de 50 % de chances que nous nous retrouvions dans un scénario d'atterrissage brutal, dans lequel la Fed réduirait ses taux plus rapidement que le marché ne le prévoit, ou dans un scénario sans atterrissage, dans lequel la Fed devrait à nouveau relever ses taux. Il est logique que la volatilité des taux et la volatilité des swaptions soient élevées par rapport au VIX.







Nvidia est un éditeur de logiciels et une entreprise sans usine qui conçoit des processeurs graphiques, des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul intensif, ainsi que des systèmes sur une puce (SoC) pour les marchés de l'informatique mobile et de l'automobile. Elle conçoit ses circuits intégrés dans ses centres de recherches, mais sous-traite leur production à d'autres sociétés de semiconducteurs.Les puces d'IA de Nvidia font partie des matériels informatiques les plus convoités au monde ; l'entreprise domine largement le marché des puces d'IA, avec 92 % des parts de marché. Cet état de choses a fait grimper en flèche sa valorisation au cours des dernières à plus de 4 000 milliards de dollars Le 23 juillet 2025, lors d'un discours marquant le lancement de son nouveau plan d'action en matière d'IA, le président Donald Trump a révélé qu'il avait précédemment suggéré de démanteler Nvidia. Il a ajouté qu'il n'avait jamais entendu parler du géant des semiconducteurs ni de son PDG, Jensen Huang, lorsqu'il avait fait cette suggestion. Cette déclaration a surpris tout le monde et déclenché des discussions sur la politique du président américain.Donald Trump se souvient sur scène : « j'ai dit : mais qui est-il ? Comment s'appelle-t-il ? "Il s'appelle Jensen Huang, Nvidia", m'a-t-on répondu. Mais qu'est-ce que Nvidia ? Je n'en ai jamais entendu parler ». Selon les critiques, ignorer l'existence de Nvidia dans la position de Donald Trump est plus surprenant.On ne sait pas exactement quand Donald Trump a lancé cette idée ni comment il envisageait exactement de scinder l'entreprise, mais il a déclaré avoir fait cette suggestion parce qu'il pensait qu'on pouvait intervenir et les scinder un peu, leur imposer un peu de concurrence. « J'ai constaté que ce n'était pas facile dans ce secteur », a-t-il déclaré. (Bien que Nvidia domine largement le marché des accélérateurs d'IA, il a de nombreux concurrents.)Donald Trump a ensuite affirmé avoir également suggéré de « réunir les plus grands esprits pour qu'ils travaillent main dans la main pendant quelques années » afin de reproduire le succès de Nvidia, mais on lui a répondu que même si Jensen Huang dirigeait le géant des GPU « de manière totalement incompétente à partir de maintenant », il faudrait encore une décennie pour que le groupe de puces proposé par Donald Trump rattrape son retard.« Et puis j'ai fait la connaissance de Jensen, et maintenant je comprends pourquoi », a déclaré Donald Trump, ajoutant : « quel travail vous avez accompli ! ». Lors de son discours, il a fait référence à certains des principaux leaders du secteur de l'IA et les a remerciés : « et un merci tout particulier à certains des principaux leaders du secteur ici présents, y compris une personne extraordinaire », a-t-il déclaré, faisant allusion à Jensen Huang. Jensen Huang a réussi à convaincre l'administration Trump de laisser Nvidia vendre ses puces H20 à la Chine . À la suite de cette annonce, Nvidia a déclaré que Jensen Huang a rencontré Donald Trump et des décideurs politiques américains, réaffirmant le soutien de Nvidia aux efforts de l'administration visant à créer des emplois, à renforcer les infrastructures nationales en matière d'IA et à garantir que les États-Unis restent leaders dans le domaine de l'IA.Cette autorisation ouvre une nouvelle source de revenus importante que les États-Unis avaient auparavant fermée par crainte que cela puisse aider un adversaire américain à faire progresser ses propres efforts en matière d'IA. Pour apaiser ces préoccupations, le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a insisté sur le fait que les puces dont la vente à la Chine est désormais autorisée ne sont que les « quatrièmes meilleures » puces d'IA.L'idée est de rendre les développeurs chinois « dépendants de la technologie américaine ». Cependant, ce plan suscite le scepticisme. En mai 2025, le PDG de Nvidia a prévenu que les concurrents chinois en matière d'IA sont devenus « redoutables » , les performances des puces d'IA de Huawei se rapprochant rapidement de celles de Nvidia. Selon les rapports, les entreprises chinoises se tournent davantage vers les puces d'IA de Huawei.Selon le New York Times, Jensen Huang a mené pendant des mois des actions de lobbying en faveur de ce changement de politique, rencontrant Donald Trump, témoignant devant le Congrès et travaillant en étroite collaboration avec des alliés de la Maison Blanche tels que le conseiller en IA David Sacks.Le PDG de Nvidia a fait valoir que la restriction des ventes de puces nuirait au leadership technologique américain en permettant aux concurrents chinois de dominer le marché, et a souligné que les puces de Nvidia étaient essentielles pour les normes mondiales en matière d'IA. Selon Jensen Huang, si les États-Unis laissent la place aux Chinois, Huawei pourrait devenir une puissance mondiale en matière de puce d'IA et dominer le marché à long terme.« Les 10 premières entreprises du S&P 500 sont plus surévaluées aujourd’hui que ne l’étaient les 10 premières entreprises pendant la bulle technologique du milieu des années 1990 », a déclaré Torsten Sløk dans une note de recherche publiée en février 2024. Torsten Sløk est partenaire et économiste en chef de Apollo Global Management, un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les investissements alternatifs. Il a été fondé par le milliardaire Marc Rowan.Torsten Sløk, un économiste formé à Princeton avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie, adopte une vision prudente. Il prédit en juin 2024 que ce qui semble être un atterrissage en douceur pour les États-Unis est en réalité un "équilibre fragile". Il estime que les chances que la Réserve fédérale surprenne les marchés en corrigeant le tir sont supérieures à 50 % : soit elle réduira les taux en panique, soit elle pourrait même devoir les augmenter.Nvidia a largement profité de la demande croissante en matériel et puces d'IA depuis le lancement de ChatGPT fin 2022. Le géant des semiconducteurs est devenue le leader incontesté dans la création de processeurs graphiques qui alimentent les grands modèles linguistiques. Mais la performance financière remarquable de Nvidia et ses prévisions ont suscité les craintes des experts, qui craignent une surévaluation liée une à une potentielle bulle de l'IA Pour le deuxième trimestre, Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 45 milliards de dollars, à plus ou moins 2 %. Les résultats du deuxième trimestre seront publiés le 27 août. Nvidia a augmenté de plus de 22 % cette année ; en comparaison, l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index a progressé de près de 15 %.Quel est votre avis sur le sujet ?Donald Trump n'avait pas idée de ce qu'est Nvidia alors qu'il est président des États-Unis. Qu'en pensez-vous ?