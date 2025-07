Cisco fait don du projet AGNTCY à la Fondation Linux, une fondation pour un "Internet des agents" interopérable permettant à des agents IA disparates de communiquer et de collaborer de manière transparente.

Découverte d'agents : exploite l'Open Agent Schema Framework (OASF) pour permettre à tout agent de découvrir et de comprendre les capacités des autres.

Identité des agents : fournit une identité cryptographiquement vérifiable et un contrôle d'accès pour garantir que les agents peuvent agir en toute sécurité au-delà des frontières organisationnelles.

Messagerie des agents : prend en charge les communications multimodales, humaines et quantiques sécurisées via SLIM.

Observabilité des agents : fournit des outils d'observabilité de bout en bout pour aider à évaluer et déboguer des workflows multi-agents complexes entre différents fournisseurs et frameworks.



Des déploiements informatiques qui coordonnent les tickets ServiceNow, les réseaux Cisco et les données clients Salesforce aux pipelines de découverte de médicaments qui connectent les agents de modélisation des protéines aux robots automatisés de laboratoire humide, les entreprises souhaitent automatiser le travail couvrant plusieurs systèmes logiciels.Mais pour construire ces systèmes collaboratifs, les agents doivent être capables de se trouver, de vérifier leur identité et de partager le contexte sans avoir recours à des travaux d'intégration personnalisés coûteux. L'IA agentique se trouve aujourd'hui au même point d'inflexion que l'Internet à ses débuts. Des systèmes individuels brillants qui ne peuvent pas communiquer entre eux, où chaque agent est une île isolée, jusqu'à ce que des protocoles communs émergent.C'est pourquoi la fondation Linux a annoncé que le projet AGNTCY rejoint sa fondation avec Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle et Red Hat comme membres fondateurs, aux côtés de plus de 75 entreprises qui ont contribué et soutenu AGNTCY. Cette annonce est important car si les agents individuels peuvent gérer des tâches spécifiques, leur véritable puissance réside dans leur capacité à collaborer entre plusieurs cadres, fournisseurs et environnements de déploiement pour résoudre des problèmes complexes, tout comme le font les humains dans le monde réel.Depuis son lancement avec Galileo et LangChain, le projet AGNTCY n'a fait que s'accélérer, chaque plateforme construisant ses propres systèmes de découverte, cadres d'identité et protocoles de messagerie. Ce qui manque, ce ne sont pas des agents plus intelligents, mais la construction de l'Internet des agents : une infrastructure ouverte, interopérable, d'agent à agent et sécurisée au niveau quantique. Cela permettrait à n'importe quel agent de fonctionner avec n'importe quel autre agent, quel que soit son constructeur ou son lieu d'exécution.La prolifération des agents IA accroît la fragmentation et les silos des fournisseurs, ce qui empêche les agents de communiquer, de partager du contexte et de collaborer en toute sécurité entre les plateformes. L'infrastructure ouverte et commune du projet AGNTCY offre aux développeurs et aux organisations une identité d'agent sécurisée, une messagerie fiable et une observabilité de bout en bout afin d'améliorer la transparence, les performances, l'efficacité et la confiance.En tant que couche d'infrastructure complète pour la collaboration entre agents, les principales fonctionnalités du projet AGNTCY sont les suivantes :De plus, le projet AGNTCY est interopérable avec les principales technologies d'agents IA, notamment le projet Agent2Agent (A2A), qui a récemment été intégré à la Fondation Linux, et le Model Context Protocol (MCP) d'Anthropic. Le projet AGNTCY permet la création d'environnements multi-agents dynamiques en rendant les agents A2A et les serveurs MCP détectables via les répertoires AGNTCY, en augmentant la transparence grâce aux kits de développement logiciel (SDK) observables AGNTCY et en prenant en charge le transport de messages via le protocole SLIM (Secure Low Latency Interactive Messaging).Un système multi-agents complet nécessite que tous ces éléments fonctionnent ensemble. La détection sans identité est inutile. La messagerie sans observabilité est aveugle. Des protocoles qui fonctionnent en synergie. L'objectif est une collaboration entre agents qui fonctionne tout simplement.", a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux. "Pour l'annonce, Cisco a déclaré : "Vijoy Pandey, directeur général et vice-président senior d'Outshift by Cisco, a ajouté : "La mise en place d'une infrastructure ouverte et décentralisée n'est jamais le travail d'une seule entreprise. La Fondation Linux offre une gouvernance neutre à laquelle les entreprises font confiance et un modèle de durabilité qui permet de maintenir en vie les projets critiques. C'est là que d'innombrables projets tels que Kubernetes et PyTorch sont passés d'initiatives d'un seul fournisseur à des normes industrielles.Pour rappel, la Fondation Linux avait récemment annoncé le lancement du projet Agent2Agent (A2A) , un protocole ouvert créé par Google pour sécuriser la communication et la collaboration entre agents d'intelligence artificielle (IA). Développé pour relever les défis liés à la mise à l'échelle des agents d'IA dans les environnements d'entreprise, A2A permet aux développeurs de créer des agents qui interagissent de manière transparente, quels que soient la plateforme, le fournisseur ou le cadre utilisé.Voici quelques commentaires concernant cette annonce :: ": ": ": ": ": Fondation Linux, Cisco, Dépôt GitHub du projet AGNTCY Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?