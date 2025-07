Cheyenne va accueillir un immense centre de données dédié à l'IA qui consommera plus d'électricité que tous les foyers du Wyoming réunis, fonctionnant à 1,8 gigawatt et pourrait atteindre 10 gigawatts.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 485 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les experts s'inquiètent de plus en plus de l'empreinte carbone de l'IA générative. Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau pour être construits et fonctionner. Et une fois déployés, ils peuvent émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par jour. La chercheuse en IA Sasha Luccioni a notamment déclaré que "", ajoutant qu'il est particulièrement décevant que les gens utilisent l'IA pour faire des recherches sur Internet. Elle avait averti que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, ce qui constitue un danger pour l'environnement.Malgré ces différents avertissements, le maire de la ville de Cheyenne a récemment annoncé que la ville va accueillir un immense centre de données dédié à l'IA qui consommera plus d'électricité que tous les foyers du Wyoming réunis. "", a déclaré le maire Patrick Collins.Grâce à son climat frais, propice au refroidissement des ordinateurs, et à l'abondance d'électricité bon marché provenant d'un État grand producteur d'énergie, la capitale du Wyoming est devenue un pôle informatique. La ville accueille des centres de données Microsoft depuis 2012. Un centre de données de 800 millions de dollars annoncé l'année dernière par Meta Platforms, la société mère de Facebook, est en voie d'achèvement, a déclaré Collins.Ce dernier centre de données, fruit d'une collaboration entre la société régionale d'infrastructures énergétiques Tallgrass et le développeur de centres de données IA Crusoe, fonctionnerait à une puissance initiale de 1,8 gigawatt et serait évolutif jusqu'à 10 gigawatts, selon un communiqué conjoint des deux sociétés. Un gigawatt peut alimenter jusqu'à 1 million de foyers. Mais cela représente plus de foyers que le Wyoming ne compte d'habitants. État le moins peuplé des États-Unis, le Wyoming compte environ 590 000 habitants.Et c'est un important exportateur d'énergie. Premier producteur de charbon, de pétrole et de gaz, le Wyoming se classe juste derrière le Texas, le Nouveau-Mexique et la Pennsylvanie en tant que premier État producteur net d'énergie, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Si l'on tient compte des combustibles fossiles, le Wyoming produit environ 12 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme. L'État exporte près des trois cinquièmes de l'électricité qu'il produit, selon l'EIA.Mais ce centre de données proposé est si grand qu'il disposerait de sa propre énergie dédiée provenant de la production de gaz et de sources renouvelables, selon Collins et les responsables de l'entreprise. Le gouverneur Mark Gordon a salué la valeur du projet pour l'industrie gazière de l'État. "", a déclaré Gordon dans un communiqué.Bien que les centres de données soient très gourmands en énergie, les experts affirment que les entreprises peuvent contribuer à réduire leur impact sur le climat en les alimentant avec des énergies renouvelables plutôt qu'avec des combustibles fossiles. Malgré tout, les consommateurs d'électricité pourraient voir leurs factures augmenter, car les services publics prévoient de mettre en place des projets de données massifs sur le réseau.Le centre de données serait construit à plusieurs kilomètres au sud de Cheyenne, près de la route U.S. 85, à proximité de la frontière avec le Colorado. Les autorités réglementaires locales et nationales devront approuver le projet, mais Collins se montre optimiste quant à un démarrage rapide des travaux. "", a déclaré Collins.OpenAI, le développeur de Chat GPT, a parcouru les États-Unis à la recherche de sites pour un projet de centre de données IA à grande échelle appelé Stargate, mais un porte-parole de Crusoe a refusé de confirmer si le projet de Cheyenne en faisait partie. "", a déclaré le porte-parole, Andrew Schmitt. "Récemment, OpenAI a annoncé avoir mis en service la première phase d'un complexe de centres de données construit par Crusoe à Abilene, au Texas, en partenariat avec le géant des logiciels Oracle. "", a déclaré Chris Lehane, directeur des affaires internationales d'OpenAI. "OpenAI a également cherché d'autres sites aux États-Unis pour étendre ses centres de données. La société a récemment annoncé avoir conclu un accord avec Oracle pour développer une capacité supplémentaire de 4,5 gigawatts pour ses centres de données. "", a déclaré Lehane.OpenAI n'a pas précisé les emplacements, hormis son site phare au Texas, où elle prévoit de construire des centres de données. Au début de l'année, le Wyoming ne figurait pas parmi les 16 États où OpenAI disait rechercher des emplacements pour construire de nouveaux centres de données.Cette annonce intervient dans un contexte où la consommation d'énergie et d'eau des grandes entreprises technologiques a atteint des niveaux historiques, principalement en raison de la demande liée à leurs produits et services d'intelligence artificielle. En outre, malgré leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, différents rapports montrent que les coûts réels de la technologie pourraient être bien plus élevés . Selon une analyse de septembre 2024, entre 2020 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre des centres de données appartenant à des géants de la technologie comme Google, Microsoft, Meta et Apple étaient environ 662% plus élevées que ce qu’ils ont déclaré officiellement.: Le maire de la ville de Cheyenne Patrick CollinsPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?