YouTube déploie une technologie d'estimation de l'âge basée sur l'IA pour identifier les adolescents américains et leur offrir des protections supplémentaires

En février dernier, nous avons annoncé que nous allions bientôt introduire une technologie permettant de distinguer les jeunes spectateurs des adultes afin de leur offrir une expérience et une protection optimales et adaptées à leur âge. Au cours des prochaines semaines, nous commencerons à déployer l'apprentissage automatique auprès d'un petit groupe d'utilisateurs aux États-Unis afin d'estimer leur âge, de manière à ce que les adolescents soient traités comme des adolescents et les adultes comme des adultes. Nous surveillerons de près cette fonctionnalité avant de la déployer à plus grande échelle.



Cette technologie nous permettra de déduire l'âge d'un utilisateur, puis d'utiliser cette information, indépendamment de la date de naissance indiquée dans le compte, pour offrir des expériences et des protections adaptées à l'âge de l'utilisateur. Nous utilisons cette approche depuis un certain temps sur d'autres marchés, où elle fonctionne bien. Nous la déployons désormais aux États-Unis et, à mesure que nous progresserons, nous la déploierons sur d'autres marchés. Nous surveillerons de près l'expérience utilisateur et nous nous associerons à des créateurs pour nous assurer que l'ensemble de l'écosystème tire profit de cette mise à jour.



Voici comment cela fonctionne :



Nous utiliserons l'IA pour interpréter divers signaux qui nous aideront à déterminer si un utilisateur a plus ou moins de 18 ans. Ces signaux comprennent les types de vidéos recherchés par l'utilisateur, les catégories de vidéos qu'il a regardées ou l'ancienneté du compte.



Lorsque le système identifie un utilisateur adolescent, nous appliquons automatiquement nos expériences et protections adaptées à son âge, notamment :



Désactivation de la publicité personnalisée

Activation des outils de bien-être numérique

Ajout de mesures de protection aux recommandations, notamment la limitation des visionnages répétitifs de certains types de contenu

Si le système estime à tort qu'un utilisateur a moins de 18 ans, celui-ci aura la possibilité de vérifier qu'il a 18 ans ou plus, par exemple en utilisant une carte de crédit ou une pièce d'identité officielle. Nous n'autoriserons que les utilisateurs dont l'âge a été estimé ou vérifié comme étant supérieur à 18 ans à visionner des contenus soumis à une restriction d'âge qui pourraient être inappropriés pour les utilisateurs plus jeunes.



YouTube a annoncé qu'il commençait à déployer une technologie d'estimation de l'âge aux États-Unis afin d'identifier les utilisateurs adolescents et leur offrir une expérience plus adaptée à leur âge. La société affirme qu'elle utilisera divers signaux pour déterminer l'âge probable des utilisateurs, indépendamment de la date de naissance qu'ils ont indiquée lors de la création de leur compte.Lorsque YouTube identifie un utilisateur comme étant un adolescent, il met en place de nouvelles protections et expériences, notamment la désactivation des publicités personnalisées, des mesures de sécurité qui limitent le visionnage répétitif de certains types de contenus et l'activation d'outils de bien-être numérique tels que des rappels sur le temps d'écran et l'heure du coucher, entre autres.Ces protections existent déjà sur YouTube, mais elles n'étaient appliquées qu'aux personnes qui s'étaient identifiées comme étant des adolescents, et non à celles qui avaient dissimulé leur âge réel. Par exemple, en 2023, YouTube a commencé à limiter le visionnage répété de vidéos susceptibles de déclencher des problèmes d'image corporelle ou celles qui montrent de l'agressivité sociale. L'entreprise développe également des outils de bien-être numérique depuis 2018.Si le nouveau système identifie à tort un utilisateur comme étant âgé de moins de 18 ans alors qu'il ne l'est pas, YouTube indique que l'utilisateur aura la possibilité de vérifier son âge à l'aide d'une carte de crédit, d'une pièce d'identité officielle ou d'un selfie. Seuls les utilisateurs qui ont été directement vérifiés par cette méthode ou dont l'âge a été estimé à plus de 18 ans pourront visionner le contenu soumis à une restriction d'âge sur la plateforme.La technologie basée sur l'apprentissage automatique sera déployée au cours des prochaines semaines auprès d'un petit groupe d'utilisateurs américains, puis fera l'objet d'un suivi avant d'être étendue à plus grande échelle, indique la société.En février, le PDG de YouTube, Neal Mohan, a présenté les projets de la société visant à utiliser davantage l'IA, notamment pour l'estimation de l'âge. Les créateurs peuvent également tirer parti de fonctionnalités telles que le doublage automatique entre les langues ou utiliser des outils d'IA pour les aider à trouver des titres de vidéos ou des vignettes d'images. YouTube a déclaré qu'il "surveillerait de près" l'analyse d'estimation de l'âge avant de la déployer à plus grande échelle.", a déclaré la société. "" Le test américain doit débuter le 13 août et sera initialement limité à "Dans les cas où le modèle d'estimation de l'âge par IA se trompe, les utilisateurs peuvent vérifier leur âge réel à l'aide d'une pièce d'identité officielle, d'une carte de crédit ou en téléchargeant un selfie, a déclaré la société. "".Récemment, le secteur technologique s'adapte à la législation sur la vérification de l'âge adoptée dans plusieurs États américains et dans d'autres pays, qui oblige les plateformes à authentifier l'âge des utilisateurs afin de protéger les enfants contre les contenus préjudiciables, notamment la pornographie. Les défenseurs de la sécurité des enfants affirment que le fait de tenir les entreprises technologiques responsables de la vérification de l'âge est essentiel pour créer une expérience en ligne plus sûre pour les mineurs.Quelques États américains ont pris les choses en main, plus d'une douzaine d'entre eux ayant adopté ou proposé des lois visant à réglementer l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs. Beaucoup d'entre elles exigent une vérification de l'âge ou le consentement parental, notamment celles de Louisiane, de l'Arkansas, de Floride, de Géorgie, de l'Utah, du Texas, du Maryland, du Tennessee et du Connecticut, entre autres. Cependant, certaines lois, comme celles de l'Utah et de l'Arkansas, sont actuellement bloquées par des litiges et ne sont pas applicables, tandis que d'autres sont encore en attente de mise en œuvre.Dans l'Union européenne, la Commission européenne a publié à la mi-juillet 2025 les spécifications techniques d'une application open source de vérification de l'âge dans le cadre de son projet de protection des mineurs en ligne. La France, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, et le Danemark pourront intégrer l’outil à leurs propres applications nationales d’identification, ou choisir de créer une application indépendante. Les cinq pays testeront le système tout au long de l'année 2025 avant un déploiement plus large en Europe.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?