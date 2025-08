Un ancien cadre de Google affirme que l'IA va remplacer votre emploi, que vous soyez développeur ou PDG,

et qu'elle va créer 15 années « d'enfer » qui commenceront plus tôt que nous le pensons

Gawdat : l'IA va créer 15 années « d'enfer » en éliminant de nombreux emplois de cols blancs

Les conséquences sociales

Le PDG de la société IA Anthropic prévient qu'une « hécatombe des travailleurs du savoir » se prépare

Déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur tech en 2025

Les offres d'emploi pour les développeurs ont chuté de 80 % en France depuis 2023

Envoyé par Critique Envoyé par Ce n'est pas du tout concluant. Indeed a perdu en vitesse depuis un moment, et d'autres plateformes (comme LinkedIn) ont de plus en plus de parts de marché. Ce diagramme ne suffit pas si on veut faire une vraie analyse quelque peu fiable. Il faudrait, pour chaque plateforme, le nombre d'offres publiées chaque année - idéalement en retirant les doublons entre plateformes. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra réduire la principale source d'incertitude au sujet de la représentativité de l'échantillon.

L'IA peut-elle remplacer des développeurs professionnels ? Les erreurs de Gemini CLI de Google et Replit qui ont entraîné la suppression des données

L’intelligence artificielle n’est pas simplement en train de changer le monde : elle s’apprête à le bouleverser de manière brutale. C’est l’avertissement sans détour lancé par Mo Gawdat, ancien directeur commercial de Google X, le laboratoire d’innovation du géant californien. Gawdat, qui a quitté Google X en 2018 et est devenu un auteur et un conférencier populaire, a dressé un tableau sombre des pertes d'emplois généralisées, des inégalités économiques et du chaos social résultant de la révolution de l'IA.Pour Mo Gawdat, la révolution de l’IA n’est pas à venir : elle a déjà commencé. Et elle ne se contentera pas de transformer les tâches manuelles ou répétitives. Elle s’attaque désormais aux professions créatives, techniques et dirigeantes. Ce qui la rend différente des révolutions industrielles précédentes, c’est sa vitesse d’adoption et son spectre d’impact quasi universel.Lors d'une conversation lundi dans le podcast « Diary of a CEO », Gawdat a prédit que la plupart des travailleurs du savoir seraient remplacés au cours de la prochaine décennie et a déclaré que beaucoup sous-estimaient encore la rapidité avec laquelle cette transformation allait se dérouler.Il a cité sa propre startup, Emma.love, qui développe une intelligence artificielle axée sur les émotions et les relations et qui est dirigée par trois personnes seulement. « Cette startup aurait compté 350 développeurs dans le passé », a-t-il déclaré.« En fait, les podcasteurs vont aussi être remplacés », a-t-il déclaré à l'animateur Steven Bartlett.Même les professionnels d'élite ne doivent pas se sentir à l'abri. « L'AGI va devenir meilleure que les humains dans tous les domaines, y compris celui de PDG », a-t-il déclaré. « La seule chose à laquelle ils [les PDG] ne pensent pas, c'est que l'IA les remplacera également ».Gawdat a décrit le moment présent comme une brève phase de transition, baptisée « l'ère de l'intelligence augmentée », au cours de laquelle les humains peuvent encore travailler aux côtés de l'IA. Mais cela cédera bientôt la place à la « maîtrise de la machine », a-t-il déclaré, lorsque les systèmes d'IA rempliront des rôles entiers, de l'assistant à l'architecte.L'ancien dirigeant de Google X a déclaré qu'il n'était pas opposé à l'IA. Il a ajouté qu'il travaillait activement à la construction de systèmes éthiques qui reflètent les valeurs humaines telles que l'amour et la connexion. Mais il a averti que l'IA était déployée par des personnes et des institutions motivées par le profit et l'ego, et non par l'éthique.Mo Gawdat a averti que l'intelligence artificielle plongerait la société dans plus d'une décennie de graves perturbations et de difficultés en éliminant de nombreux emplois de cols blancs et que « l'enfer » commencerait dès 2027.« Les 15 prochaines années seront l'enfer avant d'arriver au paradis », a déclaré Gawdat à l'entrepreneur britannique Steven Bartlett sur son podcast « Diary of a CEO » lundi. Il a prédit une « dystopie à court terme » débutant vers 2027, alimentée par un chômage de masse, des troubles sociaux et une structure économique qui ne parvient pas à s'adapter.Contrairement aux révolutions technologiques précédentes qui ont principalement touché le travail manuel, il affirme que cette vague d'automatisation visera les professionnels diplômés et les travailleurs de la classe moyenne qui constituent l'épine dorsale des économies modernes.Gawdat estime que ces licenciements massifs entraîneront des niveaux dangereux d'inégalité économique. Selon Gawdat, sans une surveillance adéquate de la part des pouvoirs publics, la technologie de l'IA concentrera une richesse et une influence sans précédent entre les mains de ceux qui possèdent ou contrôlent ces systèmes, tandis que des millions de travailleurs auront du mal à trouver leur place dans la nouvelle économie.Au-delà des préoccupations économiques, Gawdat prévoit de graves conséquences sociales liées à cette transformation rapide.Gawdat a déclaré que l'IA allait déclencher d'importants « troubles sociaux », les gens étant confrontés à la perte de leurs moyens de subsistance et de leur raison d'être, ce qui entraînerait une augmentation des problèmes de santé mentale, un accroissement de la solitude et un approfondissement des divisions sociales.« À moins de faire partie des 0,1 % les plus riches, vous êtes un paysan », a déclaré Gawdat. « Il n'y a pas de classe moyenne. »Malgré ses prévisions pessimistes, Gawdat a déclaré que cette période « infernale » serait suivie d'une ère « utopique » qui débuterait après 2040, lorsque les travailleurs seraient libérés des tâches répétitives et banales.Selon Gawdat, plutôt que d'être « axée sur le consumérisme et la cupidité », l'humanité pourrait être guidée par « l'amour, la communauté et le développement spirituel ». Gawdat a déclaré qu'il incombe aux gouvernements, aux individus et aux entreprises de prendre des mesures proactives, telles que l'adoption d'un revenu de base universel, pour aider les gens à traverser cette transition.« Nous nous dirigeons vers une dystopie à court terme, mais nous pouvons encore décider de ce qui viendra après », a déclaré Gawdat dans le podcast, soulignant que l'avenir reste malléable en fonction des choix que la société fait aujourd'hui. « Nous n'avons jamais été conçus pour nous réveiller tous les matins et occuper 20 heures de notre journée à travailler », a-t-il déclaré. « Nous avons défini notre raison d'être comme un travail - c'est un mensonge capitaliste ».Il a fait valoir que les résultats dépendront fortement des décisions prises en matière de réglementation, d'accès équitable à la technologie et de ce qu'il appelle la « programmation morale » des algorithmes d'IA. « Notre dernier hourra en tant qu'espèce pourrait être la façon dont nous nous adaptons, réinventons et humanisons ce nouveau monde », a déclaré Gawdat.Dario Amodei, PDG de la société d'IA Anthropic, a déclaré dans une interview que la technologie que lui et d'autres sociétés sont en train de mettre au point pourrait faire disparaître la moitié des emplois de bureau de niveau débutant dans les cinq prochaines années , entraînant un taux de chômage pouvant atteindre 20 % aux États-Unis.« La plupart d'entre eux n'ont pas conscience que cela est sur le point de se produire », a déclaré Amodei lors d'une interview. « Cela semble fou et les gens n'y croient pas ».La réduction brutale des effectifs dans le secteur technologique se poursuit en 2025, les géants de l'industrie Intel, Microsoft, Panasonic, Google et Amazon menant une vague de licenciements qui a déjà éliminé plus de 80 000 emplois au cours du premier semestre . Des fabricants de semi-conducteurs aux plateformes de réseaux sociaux, les grandes entreprises technologiques restructurent leurs activités dans un contexte d'incertitude économique et d'évolution des priorités commerciales, laissant des dizaines de milliers de travailleurs à la recherche de nouvelles opportunités sur un marché de plus en plus concurrentiel.Les licenciements touchent tous les secteurs de la technologie, depuis les fabricants de matériel informatique établis comme Intel, qui prévoit de supprimer jusqu'à 21 700 postes, jusqu'aux entreprises de technologie financière comme Block, qui supprime près de 1 000 emplois, en passant par les plateformes de streaming, qui réduisent leurs effectifs, et même les entreprises spatiales comme Blue Origin, qui supprime plus de 1 000 emplois.Alors que l'intelligence artificielle (IA) remodèle les modèles économiques et que les entreprises se concentrent sur l'efficacité opérationnelle, le coût humain de la transformation technologique est devenu flagrant, certaines des entreprises les plus valorisées au monde investissant simultanément des milliards dans l'IA tout en supprimant des postes traditionnels.L’indice « Software Development Job Postings on Indeed in France », publié par la Réserve fédérale de Saint-Louis, montre une chute vertigineuse depuis 2023. En juillet 2025, les offres d’emploi pour les développeurs logiciels en France ont chuté de plus de 80 % par rapport à janvier 2023 . On observe une légère hausse au printemps 2025, mais celle-ci est suivie d’un repli, indiquant que le marché ne se redresse pas de façon durable.Après l’effondrement initial des offres d’emploi au début de la pandémie, le marché de l'emploi pour les développeurs en France a connu une reprise modérée entre 2021 et 2022. Le graphique (ci-dessus) montre que le marché a atteint son plus haut niveau en juillet 2022, avec une croissance de plus de 57 %.Toutefois, certains critiques soulignent que ces chiffres pourraient ne pas refléter la situation réelle en France. Pour certains, le site de publication d'offres d'emploi Indeed est en perte de vitesse depuis quelques années, suggérant que ses chiffres pourraient ne pas être représentatifs du marché français. D'autre part, certains affirment que la chute est trop forte pour être attribuée entièrement à la baisse de popularité de Indeed, en deux années.« Je crois en cette courbe, car en visitant pas mal de forums, France ou autre, c'est très pessimiste, et surtout qu'on pense que ça reprend à la rentrée, mais il faut faire gaffe, j'ai vu tellement d'offres en doublon, on m'a déjà contacté plusieurs fois dans la semaine pour la même offre par différent cabinet. Et comme la France a toujours un train de retard par rapport aux États-Unis, la courbe va continuer de redescendre », a souligné un commentateur.Certains ont également souligné le fait que cette évolution pourrait être liée au recul du phénomène des offres d'emploi fantôme en France. Les emplois fantômes font référence à des annonces de postes qui ne sont pas réellement ouverts. C'est-à-dire qu'il n’existe aucune réelle intention de recrutement pour les postes concernés. Il s'agit d'offres d'emploi pour lesquelles la durée de validité est parfois très longue, avec des fourchettes de salaires larges.Avec l'essor d'outils d'IA tels que ChatGPT, il est désormais possible de décrire un programme en langage naturel (français par exemple) et de demander au modèle d'IA de le traduire en code fonctionnel sans jamais comprendre comment le code fonctionne. Andrej Karpathy, ancien chercheur d'OpenAI, a donné un nom à cette pratique, le « vibe coding », qui gagne du terrain dans les milieux technologiques. Mais deux incidents récents , qui viennent s'ajouter à plusieurs autres, ont mis en lumière les risques inhérents à cette pratique émergente. Ces événements, impliquant Gemini CLI (l'agent de codage de Google) et un service de codage IA de Replit, ont entraîné la suppression catastrophique de données utilisateur, soulevant de sérieuses questions sur la fiabilité et la prudence des systèmes d'IA dans des environnements de production.Certains estiment que les prédictions d'intervenants comme Gawdat concernant les bouleversements massifs induits par l'IA sont de plus en plus corroborées par les données et analyses économiques courantes. D'autres pensent qu'ils veulent simplement du buzz pour faire parler d'eux, de leurs services et de leurs produits.Bien que le message de Mo Gawdat puisse paraître sombre, il n'est pas synonyme de fatalisme. Il veut pousser au contraire à agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour lui, l'humanité a encore le contrôle de son destin. La question n'est pas de freiner le progrès de l'IA, mais de veiller à ce qu'il serve l'intérêt général. Mo Gawdat veut y voir une opportunité : il appelle à un réveil collectif pour en maîtriser les effets. Si la société parvient à anticiper cette transition, elle peut y voir une occasion historique de repenser le travail, le revenu, le temps libre et la valeur humaine.Source : vidéo de l'interview dans le texteTrouvez-vous les projections de Mo Gawdat crédibles ou pertinentes ? Dans quelle mesure ? Discours alarmiste / catastrophiste ou réaliste, selon vous ?Faut-il sérieusement envisager des solutions comme le revenu de base universel (RBU) pour compenser la perte massive d'emplois ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Le système scolaire prépare-t-il suffisamment les jeunes à un monde dominé par l’intelligence artificielle ?Faut-il instaurer un revenu universel pour accompagner la transition ?Les gouvernements doivent-ils freiner le développement de l’IA tant qu’un cadre social solide n’est pas mis en place ?Qui doit être responsable en cas de décisions prises par une IA qui causent des dommages ? L’utilisateur ? Le développeur ? L’entreprise ?