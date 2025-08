L'IA s'attaque aux consultants, car les agents IA peuvent désormais faire le travail des consultants juniors, selon McKinsey

L'IA s'attaque aux consultants, car les agents IA peuvent désormais prendre en charge des tâches allant de l'analyse de données à la création de présentations PowerPoint, selon McKinsey.



Lors de son évènement Microsoft Build 2025, Microsoft a affirmé que "nous sommes entrés dans l'ère des agents d'IA" . Lors de sa conférence, Microsoft a fait plusieurs annonces, notamment l'amélioration de l'agent de codage GitHub Copilot et de nouvelles mises à jour des modèles GitHub. Microsoft a également présenté Windows AI Foundry, une plateforme pour créer et gérer des applications et des agents d'IA.En intelligence artificielle, un agent intelligent est une entité qui perçoit son environnement, agit de manière autonome pour atteindre des objectifs et peut améliorer ses performances grâce à l'apprentissage automatique ou à l'acquisition de connaissances. Les manuels sur l'IA définissent l'intelligence artificielle comme "l'étude et la conception d'agents intelligents", soulignant que le comportement orienté vers un objectif est au cœur de l'intelligence. Un sous-ensemble spécialisé d'agents intelligents, l'IA agentique (également appelée agent IA ou simplement agent), élargit ce concept en poursuivant de manière proactive des objectifs, en prenant des décisions et en agissant sur de longues périodes.Dans le monde très concurrentiel du conseil en gestion, où des entreprises telles que McKinsey & Co. facturent des honoraires élevés pour leurs analyses stratégiques et leurs recommandations basées sur des données, l'intelligence artificielle apparaît à la fois comme un outil puissant et une menace profonde. Des rapports récents indiquent que les technologies d'IA automatisent des tâches qui constituaient autrefois l'essentiel du travail des consultants juniors, de l'analyse des données à la création de présentations PowerPoint. Cette évolution oblige les géants du secteur à repenser leurs modèles économiques, McKinsey étant à l'avant-garde de cette transformation.Selon une analyse détaillée publiée dans le Wall Street Journal, les discussions internes chez McKinsey révèlent un sentiment d'urgence, les dirigeants qualifiant la disruption liée à l'IA d' "existentielle". L'entreprise a rapidement déployé des milliers d'agents IA pour traiter les tâches routinières, dans le but de rester pertinente à une époque où les logiciels peuvent traiter des chiffres et générer des présentations en quelques secondes. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de pression générale sur le secteur, les clients exigeant de plus en plus des solutions plus rapides et moins coûteuses que l'IA peut fournir sans nécessiter de grandes équipes humaines.L'adoption de l'IA par McKinsey n'est pas nouvelle ; le cabinet intègre ces technologies depuis 2015, ce qui lui a permis d'augmenter sa productivité de 30 %. Des outils tels que Lilli, la plateforme d'IA propriétaire de McKinsey, automatisent la synthèse des données et la formulation de stratégies, permettant aux consultants de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée telles que les relations avec les clients et la résolution créative de problèmes. Cependant, ce gain d'efficacité soulève des questions sur la sécurité de l'emploi, avec des prévisions selon lesquelles l'IA pourrait automatiser jusqu'à 30 % des heures de travail dans le domaine du conseil d'ici 2030, selon les propres recherches de McKinsey.Les discussions sur les réseaux sociaux, en particulier dans les fils de discussion sur la technologie, font écho à ces préoccupations. Les utilisateurs, y compris d'anciens consultants, débattent de la manière dont l'IA "s'attaque aux consultants", certains affirmant que la structure pyramidale des entreprises, qui repose sur le personnel junior pour les tâches fastidieuses, est en train de s'effondrer. Un fil de discussion, lancé par l'article du WSJ, recueille des centaines de commentaires spéculant sur l'avenir de McKinsey, mêlant optimisme quant au conseil amélioré par l'IA et craintes de licenciements massifs.Au-delà de McKinsey, des concurrents tels que BCG, Deloitte et KPMG s'adaptent également. Ces cabinets intègrent des chatbots et des outils d'IA pour rationaliser leurs opérations. Selon des publications sur X (anciennement Twitter), environ 40 % des activités de McKinsey devraient être liées à l'IA cette année. Ces intégrations entraînent une forte augmentation des revenus : IBM a déclaré avoir généré 1 milliard de dollars grâce à l'IA l'année dernière, tandis qu'Accenture et KPMG ont enregistré des centaines de millions de dollars au cours des derniers trimestres.Cependant, la transition ne se fait pas sans heurts. Les obstacles éthiques, la résistance culturelle et le besoin de nouvelles compétences constituent des défis majeurs. L'enquête mondiale annuelle de McKinsey sur l'IA, publiée sur son site, souligne que si presque toutes les entreprises investissent dans l'IA, seulement 1 % d'entre elles estiment avoir atteint un niveau de maturité dans son application, ce qui met en évidence un écart entre le battage médiatique et la réalité en 2025.Pour l'avenir, la stratégie de McKinsey consiste à positionner l'IA comme une "superagence" sur le lieu de travail, qui renforce les capacités des consultants humains plutôt que de les remplacer, comme l'explique son rapport sur McKinsey Digital. Cette synergie entre l'humain et l'IA est essentielle pour faire face aux perturbations, avec des innovations telles que l'IA de pointe et les outils génératifs multilingues qui transforment des secteurs allant des soins de santé à la fabrication, selon les tendances technologiques 2025 de McKinsey.Pourtant, les sentiments exprimés sur X soulignent un certain scepticisme : les associés seniors attendraient des juniors qu'ils produisent plus rapidement, plaçant la barre plus haut pour les présentations qui incluent désormais ce qui était autrefois des livrables finaux. Alors que l'IA remodèle le conseil, les cabinets doivent trouver un équilibre entre l'efficacité de l'automatisation et la valeur irremplaçable du jugement humain, afin de ne pas devenir obsolètes dans leur propre domaine.En outre, les agents IA ne sont pas totalement fiable car les études ont montré que plus l’IA devient intelligente, plus elle hallucine. Selon une récente étude de l’université de Carnegie Mellon, les agents IA se trompent approximativement 70 % du temps . Pourtant, l'IA prend déjà de plus en plus de place dans les entreprises, remplaçant même certains emplois humains.Les témoignages d'initiés, notamment ceux de la communauté de consultants sur les réseaux sociaux remontant à des discussions de 2023 sur l'impact de ChatGPT, révèlent un mélange d'enthousiasme et d'anxiété. Le responsable de l'IA chez McKinsey a publiquement expliqué comment des outils tels que l'IA générative accélèrent l'analyse comparative et l'identification des risques, des tâches qui prenaient autrefois des semaines et qui ne prennent désormais que quelques heures. Des experts du secteur tels que Bob Hutchins soulignent des tendances telles que l'automatisation de l'apprentissage automatique qui donne plus de moyens aux consultants, tout en mettant en garde contre les pressions exercées sur les modèles de coûts.À terme, les entreprises souhaiteraient des systèmes d'agents IA similaire à celui présentés par David Barkol. Dans un environnement où les différents agents possédaient les personnalités de Socrate, Platon et Aristote , il a démontré que la puissance de la collaboration multi-agents, où diverses capacités telles que la mémoire, la planification et l'accès aux outils se combinent, permet de résoudre des problèmes complexes de manière réfléchie et pratique.En fin de compte, à mesure que l'IA s'intègre à l'IoT et à l'informatique quantique, l'avenir du conseil dépendra de sa capacité d'adaptation. La position proactive de McKinsey, qui consiste à déployer des agents IA et à favoriser le développement des compétences, pourrait servir de référence, mais le pivotement existentiel du secteur est loin d'être achevé et nécessite une innovation continue pour rester à la pointe.: McKinsey, The Wall Street JournalPensez-vous que cette position de McKinsey est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?